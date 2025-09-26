ซีพีเอฟ รับโล่พระราชทานกรมสมเด็จพระเทพฯ เชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อ 24 ก.ย.68 ซีพีเอฟ ได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติบัตรเชิดชูจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะ องค์กรผู้สนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทย และร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้มีนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุดสายงานการตลาดกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และนางสาวดรุณรัตน์ อภิเกษมสันติ์ ผู้อำนวยการด้านการสร้างแบรนด์สินค้า และแบรนด์ระดับองค์กร เข้ารับพระราชทาน
ทั้งนี้ที่ผ่านมา ซีพีเอฟได้จับมือกับมดิหลเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปี 2568 ได้ร่วมสนับสนุน Hackathon Contest เป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมให้แก่คนรุ่นใหม่ ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป