บริจาคเลือดสภากาชาด รับข้าวกล่อง 2 เมนูเด็ดจากตับหมูชีวา-ไก่เบญจา ‘U Farm’ 25-27 ก.ย. 68

ซีพีเอฟ ผนึกสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม U Farm x Thai Red Cross วันที่ 25-27 ก.ย. 68 ดึงคุณแอน ทองประสม และหมอแล็บ แพนด้า อินฟลูดังฯ ร่วมบริจาคเลือด พร้อมแจกข้าวกล่อง 2 เมนูเด็ดจาก “ตับ” หมูชีวาไก่เบญจา ตรา U Farm เสิร์ฟคุณค่าทางอาหารพร้อมรสชาติแสนอร่อย
วันที่ 25 กันยายน 2568 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ซีพีเอฟ) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม U Farm x Thai Red Cross ขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2568 โดยมีนางศุภรา ศรีบูรณ์ ผู้อำนวยการค้าธุรกิจในประเทศ ซีพีเอฟ และคณะ พร้อมด้วยนางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดาราและผู้จัดชื่อดังอย่างนางสาวแอน ทองประสม และนายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือหมอแล็บ แพนด้า KOL และพนักงานซีพีเอฟเข้าร่วม
นางศุภรา กล่าวว่า แคมเปญ U Farm x Thai Red Cross เกิดจากนโยบายซีพีเอฟที่มุ่งชูจุดเด่นของ “นวัตกรรมอาหารเป็นยา” โดยมีผลิตภัณฑ์ U Farm ที่มีมาตรฐานปลอดสาร ปลอดภัย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู จึงมั่นใจได้ว่าไร้สารตกค้างแม้กระทั่งในตับ การันตีด้วยผลตรวจสารตกค้างจากสถาบัน SGS และการเลี้ยงด้วยซุปเปอร์ฟู้ดส์ ทำให้มีโอเมก้า3 ในปริมาณสูงกว่าเนื้อไก่ หมู ทั่วไป จึงมีส่วนช่วยบำรุงสมองและหัวใจเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
ทางซีพีเอฟจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยนำข้าวกล่องทั้งผัดพริกแกง และทอดกระเทียมที่ปรุงด้วยตับหมูชีวา ตับไก่เบญจา จำนวน 2,000 กล่อง มาแจกให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาบริจาคเลือด เป็นรอบๆ ระหว่างเวลา 09:00 – 14:00 น. เพื่อนำเลือดไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป
สำหรับสินค้าหมูสด ไก่สด และไข่ไก่สด ภายใต้ชื่อ หมูชีวา ไก่เบญจา และไข่ไก่เบญจา ตรา U Farm เป็นนวัตกรรมที่ซีพีเอฟพัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยอาหาร เป็นแบรนด์อาหารแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่ได้รับการรับรองตราอาหารรักษ์หัวใจ อีกทั้งไก่เบญจายังได้รับรางวัล Cystal Award เป็นรางวัลแรกของไก่สดในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับ Superior Taste Award จาก International Taste Institute ถึง 3 ปีซ้อน และล่าสุดในเดือนกันยายนนี้ U Farm ได้เริ่มจำหน่ายสินค้าใหม่ ตับหมูชีวา และ ตับไก่เบญจา ชิ้นส่วนที่มีธาตุเหล็กและวิตามินสูง เป็นครั้งแรก ช่วยให้ผู้บริโภคมีสินค้าที่ตอบโจทย์สุขภาพ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร