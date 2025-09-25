‘ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone’ คว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 ตั้งเป้าเบอร์หนึ่งในไทยปี 2026

‘ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone’ ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 ประเภทของใช้ในครัวเรือน–เครื่องใช้ไฟฟ้า ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ภายใต้การจัดของนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
นายดาเนียล ดาว ผู้จัดการแบรนด์ ECOVACS ประจำประเทศไทย บริษัท อีโคแวคส์ โกลบอล จำกัด เปิดเผยว่า “Deebot X11 Omnicyclone ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play” ที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ครบเครื่องในทุกด้าน ทีมวิจัยและพัฒนาได้ผสานเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเข้ากับการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ล้ำสมัย และเข้าใจความต้องการจริงของผู้บริโภค ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นี้คว้ารางวัลการันตีคุณภาพจาก IFA 2025 Award ที่เยอรมนีก่อนจะได้รับการยอมรับจากเวทีระดับประเทศในครั้งนี้
สำหรับครอบครัวยุคใหม่ Deebot X11 Omnicyclone ถือเป็นผู้ช่วยที่ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดบ้านได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยพลังดูด 19,500Pa ที่จัดการฝุ่น ขนสัตว์ และคราบฝังลึกได้อย่างง่ายดาย ผสานระบบ 4WD Climbing และเทคโนโลยี TruEdge ที่เข้าถึงทุกมุมบ้าน อีกทั้งยังมาพร้อมเทคโนโลยี PowerBoost ที่ชาร์จเพียง 3 นาทีได้ไฟแบตฯ เพิ่มถึง 6% เพื่อพร้อมรองรับการทำความสะอาดพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร จึงตอบโจทย์ทั้งบ้านและคอนโดของคนเมืองได้เป็นอย่างดี
นอกจากประสิทธิภาพแล้วผลิตภัณฑ์ยังสะท้อนถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ PureCyclone 2.0 แบบไร้ถุงเก็บฝุ่น ช่วยลดการใช้พลาสติก และฟังก์ชันล้างตัวหุ่นยนต์ด้วยน้ำร้อนที่ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมลดทั้งค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อย ๆ
เสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำยังตอกย้ำคุณภาพของ Deebot X11 Omnicyclone หลายคนต่างประทับใจในความเงียบ ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายที่ทำให้การดูแลบ้านกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างชัดเจน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลเห็นตรงกันว่า นี่คือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย”
นายดาเนียล เปิดเผยว่า “ตลาดหุ่นยนต์ทำความสะอาดในประเทศไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่องกว่า 30% ต่อปี โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัววัยทำงานและผู้สูงอายุที่ต้องการเพิ่มความสะดวกสบาย ECOVACS จึงตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดไทยภายในปี 2026 ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมที่แตกต่างและเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน ECOVACS Deebot X11 Omnicyclone พร้อมให้ผู้บริโภคจับจองเป็นเจ้าของได้แล้ว ผ่านร้านค้าออนไลน์ชั้นนำอย่าง Lazada, Shopee, TikTok Shop และ NocNoc รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมบริการหลังการขายและการรับประกันที่ครอบคลุม เพื่อให้ทุกครอบครัวมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล”
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ECOVACS และ TINECO ได้ที่เว็บไซต์ ECOVACS: www.ecovacs.com/th เว็บไซต์ TINECO: us.tineco.com เพจเฟซบุ๊ก ECOVACS ROBOTICS (TH): facebook.com/ecovacs.th และเพจเฟซบุ๊ก TINECO THAILAND: facebook.com/tineco.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE Official: @Ecovacs และ @Tineco.th