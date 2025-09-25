xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ MEA ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุ MEA ได้เร่งจัดทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 10 ต้น และอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าเสียหาย จากถนนทรุดตัว ล่าสุดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและพื้นที่โดยรอบได้เรียบร้อยแล้วครบทุกจุด


รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ยืนยันความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มศักยภาพ และลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ MEA ยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เตรียมนำโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เข้าดำเนินการส่องสว่างให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ และให้แสงสว่างสำหรับการปฏิบัติงานตลอดคืน


สำหรับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า และความพร้อมในการให้บริการภายหลังเหตุถนนทรุดดังกล่าว MEA มีระบบเฝ้าระวังและทีมฉุกเฉินที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทุกที่ทำการของ MEA ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อใช้บริการด้านไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 07.30 – 15.30 น. หรือสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ทั้งนี้ MEA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่พบเห็น หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA X: @mea_news และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว
รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว
รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว
รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น