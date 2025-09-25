รองผู้ว่าฯ MEA ลงพื้นที่ถนนทรุด กำชับเร่งแก้ระบบไฟฟ้า ล่าสุดจ่ายไฟคืน รพ.วชิระฯ และพื้นที่โดยรอบได้แล้ว

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีถนนทรุดตัวบริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ MEA ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าในจุดเกิดเหตุ MEA ได้เร่งจัดทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าดำเนินการแก้ไขเหตุเสาไฟฟ้าล้มจำนวน 10 ต้น และอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้าเสียหาย จากถนนทรุดตัว ล่าสุดสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและพื้นที่โดยรอบได้เรียบร้อยแล้วครบทุกจุด
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ยืนยันความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มศักยภาพ และลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ MEA ยังคงเดินหน้าปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เตรียมนำโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เข้าดำเนินการส่องสว่างให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติการในพื้นที่ และให้แสงสว่างสำหรับการปฏิบัติงานตลอดคืน
สำหรับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า และความพร้อมในการให้บริการภายหลังเหตุถนนทรุดดังกล่าว MEA มีระบบเฝ้าระวังและทีมฉุกเฉินที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทุกที่ทำการของ MEA ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อใช้บริการด้านไฟฟ้าได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทั้ง 18 เขต ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 07.30 – 15.30 น. หรือสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ MEA ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่พบเห็น หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA X: @mea_news และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง