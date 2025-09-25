“Shama Social Club” และ “Shama Friends” เอกสิทธิ์เหนือระดับที่ “ชามา (Shama)” เพื่อเติมเต็มชีวิตในเมืองให้ลงตัวและอบอุ่นกว่าที่เคย

ทุกวันนี้ “การใช้ชีวิตในเมือง” ไม่ใช่แค่การหาที่พักแต่คือการค้นหาสถานที่ที่พร้อมรองรับทุกด้านของชีวิต ทั้งความสะดวกสบาย การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ และการใช้ชีวิตที่สะท้อนตัวตนของคุณ “ชามา” (Shama) แบรนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้การบริหารของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป พร้อมมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่อบอุ่น และคุ้นเคย ราวกับที่พักแห่งนี้เป็นบ้านหลังที่สองตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้ามา ด้วยการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ไม่ใช่แค่การได้ห้องพักสะดวกสบายในทำเลใจกลางเมือง แต่คือการสนับสนุนให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็น ภายใต้แนวคิด “Live Your Blended Life” ที่จะผสมผสานทั้งการพักผ่อน การทำงาน และการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างลงตัว ตอบโจทย์ความต้องการในทุกแง่มุมของชีวิต
นอกจากนี้ยังมี “Shama Social Club” และ “Shama Friends” สองไลฟ์สไตล์โปรแกรมสุดพิเศษที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้เข้าพักให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในย่านที่พักอาศัย สร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งหมดนี้เพื่อเปลี่ยนการเข้าพักธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่พิเศษอันน่าจดจำ เติมเต็มนิยามของคำว่า “บ้าน” และการใช้ชีวิตในเมืองให้สมบูรณ์แบบและลงตัว
Shama Social Club คือไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทุกวันของผู้เข้าพัก ผ่านกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสนใจของผู้เข้าพัก ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปทำอาหารที่ทุกคนได้ลงมือทำร่วมกันอย่างสนุกสนาน กิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กๆ ที่เปิดพื้นที่ให้จินตนาการได้โลดแล่น หรือเดย์ทริปสุดพิเศษทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่ชวนคุณและเพื่อนบ้านที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ด้วยกัน เป็นต้น ทุกกิจกรรมล้วนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเติมเต็มให้ทุกช่วงเวลามีความหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ชามา ไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับอยู่อาศัย แต่คือชุมชนที่มีชีวิตชีวา เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นในทุกพื้นที่ของชามา
• ชามา เย็นอากาศ (Shama Yen-Akat) ในเดือนกันยายนนี้เอาใจคนรักสัตว์กับกิจกรรม Back-to-School Pet Photos – Say Cheese! กิจกรรมที่จะพาน้องๆ สัตว์เลี้ยงสุดที่รักมาสนุกกับการถ่ายภาพในบูธธีมพิเศษ “Back to School” เก็บภาพความทรงจำสุดน่ารัก พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้าน และรับสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับผู้เข้าพักที่มาพร้อมสัตว์เลี้ยงอีกด้วย
• ชามา เอกมัย (Shama Ekamai) - สัมผัสค่ำคืนสุดโรแมนติกไปกับ Chao Phraya River Cruise: Bangkok’s Beauty by Night ดื่มด่ำบรรยากาศริมสายน้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางทิวทัศน์เมืองกรุงเทพฯ ที่สว่างไสวในยามค่ำ และเพลิดเพลินไปกับแลนด์มาร์กสำคัญที่งดงามตลอดเส้นทางของการล่องเรือ
• ชามา เพชรบุรี 47 (Shama Petchburi 47) พิเศษสำหรับแฟนคลับ BLACKPINK กับแพ็กเกจ BLINK ที่ชามา จะมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้เข้าพักที่กำลังจะไปร่วมคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ ทั้งก่อนและหลังคอนเสิร์ต
• ชามา เลควิว อโศก (Shama Lakeview Asok) เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนเมือง ด้วยแพ็กเกจ Urban Lifestyle Perk รับฟรีบัตรกำนัลช้อปปิ้ง EM District มูลค่า 1,500 บาท เมื่อเข้าพักกับชามา พร้อมร่วมฉลอง World Tourism Day กับกิจกรรม Cultural Day Trip to Ayutthaya ทริปหนึ่งวันที่ชามาจะพาคุณสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า เยี่ยมชมโบราณสถาน และเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
นอกจากไลฟ์สไตล์โปรแกรมอย่าง Shama Social Club ที่พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่คุณสนใจแล้ว แบรนด์ ชามา ยังมอบเอกสิทธิสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน ผ่าน Shama Friends สิทธิพิเศษที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ให้สะดวกสบายและน่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวไปด้วยสีสัน ความสุข และช่วงเวลาที่มีคุณค่าในทุกๆวัน Shama Friends คัดสรรสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำมาไว้ให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดร้านอาหาร บาร์ สปา ร้านเสริมสวย ตลอดจนถึงกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับสมาชิก Shama Friends เท่านั้น เพื่อให้ทุกวันของคุณพิเศษยิ่งกว่าที่เคย
นี่ไม่ใช่แค่สิทธิพิเศษ แต่คือการเติมเต็มทุกด้านของการใช้ชีวิตในเมือง ให้คุณมีความสุขในทุกโมเมนต์ — ไม่ว่าจะพักระยะสั้นเพื่อทำงาน หรือพักระยะยาวกับครอบครัว ที่ชามา คุณจะได้สัมผัสทั้งความสะดวกสบาย ความสุข และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เพราะสำหรับเรา ชามาไม่ใช่แค่ที่พัก แต่คือ บ้านหลังที่สองที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคุณและครอบครัว พร้อมมอบความอบอุ่นเรียบง่ายที่ทำให้คุณอยากกลับมาเสมอ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shama Friends ที่ www.shama.com/friends
หรือเยี่ยมชม www.onyx-hospitality.com และ www.shama.comwww.onyx-hospitality.com และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shama ได้ที่ www.shama.com