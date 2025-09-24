TP-Link Enterprise ฉลองความสำเร็จวิศวกร Omada Engineer Champion รุ่นแรก จัดทริปสุดพิเศษที่เกาะสมุย!

TP-Link Enterprise (Thailand) ผู้นำด้านโซลูชันเครือข่ายไร้สายและกล้องวงจรปิด เดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยล่าสุดได้จัดทริปสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองให้กับวิศวกรผู้ผ่านเกณฑ์ในโครงการ Omada Engineer Champion รุ่นแรก ทั้งหมด 27 ท่าน ณ เกาะสมุย เมื่อวันที่ 19-21 กันยายนที่ผ่านมา โดยสายการบินบางกอก แอร์เวยส์ และเข้าพักที่โรงแรม 5 ดาว โนรา บุรี รีสอร์ท หาดเฉวง แบบเต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
ผู้เข้าร่วมโครงการได้พิสูจน์ความสามารถผ่านการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์กว่า 12 ชั่วโมง ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้ง Wi-Fi Fundamental, Omada Basic, Wi-Fi Best Practices, และ Omada Advance ก่อนที่จะสอบผ่าน 2 หลักสูตรรับรองได้แก่ Omada Certified Network Administrator - Wireless และ Omada Certified Network Administrator - Routing & Switching ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญรวมทั้งสถานะในการเป็นพาร์ทเนอร์ในโปรแกรม SolutionX ที่ทำให้พวกเขาได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทริปในครั้งนี้
การเดินทางที่เต็มไปด้วยความรู้และมิตรภาพ
ทริปเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน ด้วยการเดินทางตรงสู่เกาะสมุย ซึ่งในช่วงค่ำมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร "Omada Master" พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท ให้กับผู้ร่วมทริปทุกท่าน ซึ่งนับเป็นหมุดหมายที่ 2 ของโครงการ และเป็นการก้าวเข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดของการเป็นผู้พิชิต "Omada Expert Trophy" ที่การันตีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์ Omada และศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับวิศวกรในรุ่นต่อๆ ไป
ในวันเสาร์ ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแบบเต็มวันที่ หมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นโอกาสที่วิศวกรเครือข่ายจากหลากหลายบริษัทได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานในเคสต่างๆ ระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดำน้ำตื้น (Snorkeling) หรือพายเรือคายัค สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และมิตรภาพที่แข็งแกร่ง
กิจกรรมในช่วงสุดท้ายของทริปได้เน้นไปที่การทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งเกมสันทนาการที่เกี่ยวกับการทายสเปคสินค้า และโจทย์การออกแบบ Network Diagram ตามโจทย์สถานการณ์ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้เข้าร่วมตลอดทั้ง 3 วัน
กิจกรรม Hands-on Workshop ครั้งสำคัญในก้าวต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นทริปที่เกาะสมุย วิศวกรทุกท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญถัดไปของโครงการ คือ Hands-on Workshop ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กันยายนนี้ ณ ชั้น 12 ตึกเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในฐานะอาจารย์และวิทยากรด้านระบบเครือข่าย
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Omada Engineer Champion ในรุ่นถัดไป สามารถเข้าร่วมได้โดย
1. Add LineOA TP-Link Partner
2. พิมพ์คำว่า OmadaTH และกดส่งข้อความ
3. กรอกรายละเอียดในฟอร์มที่ได้รับ
4. รอรับรหัสเพื่อเข้าระบบ e-learning