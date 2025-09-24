“คริสตัล” จับมือ “กลุ่มวาฬไทย” ชวนสัมผัสโลกใต้ทะเล-วาฬยักษ์ ในงาน Sustainability Expo 2025

“น้ำดื่มคริสตัล” เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อความยั่งยืน ภายใต้คอนเซปต์ “คริสตัลเซฟพื้นที่สีฟ้า เพื่อวาฬหน้าที่ดีกว่า” โดยร่วมมือกับเครือข่ายอนุรักษ์วาฬ “ThaiWhales” หรือ “กลุ่มวาฬไทย” จัดนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Presented Sustainability and Whale’s Exhibition” ในงาน Sustainability Expo 2025 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2568 - 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น LG ฮอลล์ 8 บริเวณ SX KIDS ZONE โดยสามารถเข้าชมงานได้ฟรี
ภายในงาน เด็ก ๆ จะได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับโลกใต้ทะเลลึก เรียนรู้ความสำคัญของ “พื้นที่สีฟ้า” และการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล ผ่านกิจกรรม 4 ไฮไลท์ ที่จะพาทุกคนสัมผัสความมหัศจรรย์ของวาฬและระบบนิเวศทางทะเล พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เพื่อโลกที่ยั่งยืนในอนาคต ได้แก่
• กิจกรรมที่ 1: HELLO WHALE’S WORLD ชมภาพยนตร์สั้น จาก “คริสตัล” ร่วมกับ “กลุ่มวาฬไทย” เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "วาฬบรูด้า" ซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์สงวนของประเทศไทย
• กิจกรรมที่ 2: INSIDE THE WHALE ร่วมสำรวจและทำมิชชั่นในตัววาฬยักษ์ใหญ่ ขนาดเท่าตัวจริง! เพื่อเรียนรู้ผลกระทบจากขยะพลาสติก ที่เป็นอันตรายต่อวาฬและท้องทะเล
• กิจกรรมที่ 3: SAVE BLUE SPACE เรียนรู้การดูแล “พื้นที่สีฟ้า” แยกประเภทพลาสติก เข้าใจความสำคัญของฝาติดขวด (Tethered Caps) รู้จักวงจรการรีไซเคิล แปลงขยะให้มีมูลค่า และสนุกไปกับเกมกิจกรรม
• กิจกรรมที่ 4: CREATION ZONE ออกแบบและสร้างสรรค์วาฬในสไตล์ของตัวเอง ผ่านการระบายสี และพับกระดาษ “วาฬตัวจิ๋ว” ในคอนเซปต์ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นออริกามิ (Origami)
เพราะการดูแลท้องทะเลไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับทุกชีวิตบนโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลกใต้ทะเลได้ที่บูธนิทรรศการ “Crystal x ThaiWhales Presented Sustainability and Whale’s Exhibition” ในงาน Sustainability Expo 2025