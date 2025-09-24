xs
INTER EXPRESS LOGISTICS สวมบท 'พาร์ตเนอร์' เต็มตัว หนุน SMEs ไทย ปลดล็อกทุกข้อจำกัดการขนส่ง ลุยส่งความสดทั่วไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



INTER EXPRESS LOGISTICS ประกาศบทบาทใหม่ในฐานะ ‘พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ’ เต็มรูปแบบ พร้อมยกระดับ และขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบ, เจ้าของโรงงานผลิตอาหาร จนถึงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจประเภทอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
​​ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในฐานะผู้นำด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ INTER EXPRESS LOGISTICS ประกาศเดินหน้าจากผู้ให้บริการขนส่ง สู่การเป็น “พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ” ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแช่เย็น-แช่แข็งอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อช่วยปลดล็อกทุกข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ และขยายโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

​​คุณอภิวัฒน์ วนารมย์วิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร INTER EXPRESS LOGISTICS กล่าวว่า “เรามองว่าการขนส่งไม่ใช่แค่การส่งของ แต่คือการช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะธุรกิจอาหารแบบแช่เย็น-แช่แข็งที่ต้องการความแม่นยำและความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่า ผู้ให้บริการ แต่เป็นเสมือนคู่คิดทางธุรกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า”
​โซลูชันครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจอาหาร
​​INTER EXPRESS LOGISTICS เข้าใจดีว่าความต้องการของธุรกิจ SMEs แต่ละรายมีความแตกต่างกัน รวมถึง เงื่อนไขในการจัดเก็บและการกระจายสินค้า จึงได้ออกแบบโซลูชันการขนส่งที่ยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสม กับลักษณะธุรกิจที่ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถลดต้นทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และตรงเวลา
บริษัทฯ มีบริการหลักที่ตอบโจทย์ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็น Inter Pack / Inter Cool / Inter Foam: บริการขนส่งสินค้าแช่เย็น-แช่แข็ง ที่มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบ Fruit Delivery: บริการขนส่งผัก-ผลไม้แบบทั่วไป Fulfillment Service: บริการคลังสินค้าและบริหารจัดการสต็อกแบบครบวงจร เหมาะสำหรับธุรกิจ E-Commerce และผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดไปทั่วประเทศ

นอกจากการขนส่งที่รวดเร็วและแม่นยำ บริษัทยังมี บริการคลังสินค้าและ Fulfillment Service ช่วยบริหารจัดการสต็อก บรรจุภัณฑ์ และกระจายสินค้าถึงลูกค้าได้ทันเวลา ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการรายเล็ก และรายใหญ่ที่ต้องการ ขยายตลาดไปทั่วประเทศ ภายใต้มาตรฐานและความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้
ไม่เพียงแต่มีการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ทุกประเภทสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ ยังดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรอง จากกรมการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) อีกทั้งยังได้รับการรับรองระดับโลกทั้ง ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานรองรับด้านการจัดการคุณภาพและ GDP มาตรฐานการจัดเก็บและกระจายยาที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่มีการจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิทุกชิ้น จะได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสมตลอดเส้นทาง การันตีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคปลายทางอย่างแน่นอน
​สองกรณีศึกษาจาก SMEs สู่ความสำเร็จระดับประเทศ
​​ความสำเร็จของ INTER EXPRESS LOGISTICS ถูกสะท้อนผ่านเรื่องราวของ SMEs ที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และเติบโตได้จริง หมูกมล: จากฟาร์มหมูเล็ก ๆ ที่ทายาทรุ่นสองต้องการต่อยอดธุรกิจด้วยการแปรรูป แต่ติดปัญหา การกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ เมื่อได้ร่วมงานกับ INTER EXPRESS LOGISTICS ก็สามารถส่งสินค้าคุณภาพสูงจากโรงงาน ตรงถึงร้านอาหาร และลูกค้าปลายทางได้ทั่วไทย คุณวรวัฒน์ โพธาคณาพงศ์ ผู้บริหารหมูกมลกล่าวว่า “ตั้งแต่ได้ร่วมงานกับ Inter Express เราสามารถขยายช่องทาง การจัดจำหน่ายหมูคุณภาพของเราไปได้ทั่วประเทศ ทำให้แบรนด์ 'หมูกมล' เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
​​
หม้อแม่จูน: แบรนด์อาหารทำสดที่มีเมนูอร่อยอย่างแกงไก่และแกงเนื้อ แต่เดิมมีข้อจำกัดในการส่งได้เฉพาะ ในกรุงเทพฯ แต่ด้วยบริการของ INTER EXPRESS LOGISTICS ทำให้สามารถส่งอาหารทำสดใหม่จากครัวกลาง ถึงมือลูกค้าได้ทั่วประเทศ ผู้บริหารหม้อแม่จูนกล่าวว่า “จากเดิมที่เราทำได้แค่ส่งในกรุงเทพฯ ตอนนี้ 'หม้อแม่จูน' สามารถส่งความอร่อยไปได้ทั่วประเทศแล้วค่ะ Inter Express ช่วยแก้โจทย์เรื่องการขนส่งอาหารสดให้เราได้อย่างยอดเยี่ยม”​
มากกว่าแค่การขนส่ง แต่คือการสร้างโอกาส
​​
นอกจากโซลูชันที่ครบครันแล้ว INTER EXPRESS LOGISTICS ยังเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ ผ่านแคมเปญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น แคมเปญ “ส่งต่อของดี 4 ภาคทั่วไทย” ที่ช่วยโปรโมทสินค้าท้องถิ่นจากแต่ละภูมิภาค และแคมเปญ “Inter X Partner” ที่ร่วมมือกับลูกค้าในการโปร โมทสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขาย และสร้างการรับรู้ให้แบรนด์เติบโตไปพร้อมกันด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทีมงานมืออาชีพ ที่เข้าใจในธุรกิจ อาหารเป็นอย่างดี INTER EXPRESS LOGISTICS พร้อมแล้วที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน




