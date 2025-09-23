“กัสส์ แดมน์ กู๊ด” เปิดแผนรุก ลุยไอศกรีมคราฟต์สู่ทศวรรษที่2

ผู้จัดการรายวัน 360 - “กัสส์ แดมน์ กู๊ด” ไอศกรีมคราฟต์แบรนด์ไทย วางแผนรุกขยับสู่ทศวรรษที่ 2 หลังกรำศึกมาแล้ว 10 ปี ลุยทุกรูปแบบ ขายแฟรนไชส์ขยายสาขา บุกช่องทางบีทูบี รุกวางขายสินค้าในช่องทางรีเทลโมเดิร์นเทรด เล็งขยายต่างประเทศ
นายนที จรัสสุริยงค์ และนางสาวระริน ธรรมวัฒนะ Co-Founder บริษัท กัสส์ แดมน์ กู๊ด จำกัด ผู้ก่อตั้งไอศกรีมคราฟต์ แบรนด์ Guss Damn Good สัญชาติไทย ร่วมกันเปิดเผยว่า ในปีหน้า ( พ.ศ. 2569 ) บริษัทมีนโยบายที่จะรุกตลาดอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 หรือ ทศวรรษที่ 2 ของ กัสส์ แดมน์ กู๊ด โดยมีแผนที่จะขยายตลาดและขยายธุรกิจต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโมเดลแฟรนไชส์ การขยายกลุ่มเป้าหมาย การขยายช่องทางจำหน่าย การทำตลาดช่องทางรีเทล เป็นต้น
ทั้งนี้แผนขายแฟรนไชส์ อยู่ระหว่างการวางรายละเอียดและระบบ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่่จะทำ เงื่อนไขการลงทุน ค่าธรรมเนียมต่างๆ คาดว่าสาขาแรกจะเปิดตัวที่เขาใหญ่ เป็นร้านมีที่นั่งทานเหมือนคาเฟ่ ซึ่งทางบริษัทจะรับผิดชอบและสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบ และ สินค้า การฝึกอบรม การทำตลาด โปรโมชั่นต่างๆ ส่วนผู้ซื้อแฟรนไชส์ หลักๆคือ รับผิดชอบเรื่องการก่อสร้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ การบริหารจัดการร้าน งบประมาณลงทุนคร่าวๆ 1-2 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดร้านได้ช่วงต้นปีหน้า
การขายแฟรนไชส์สาขาแรกนี้ ยังเป็นสาขาแรกของแบรนด์ที่เปิดในต่างจังหวัดด้วย จากเดิมมีประมาณ 20 จุดจำหน่ายอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งหมด เช่น ศาลาแดง, เพลินจิต, อารีย์, เอ็มควอเทียร์, ดิเซอร์เคิล, เดอะคอมมอนศาลาแดง, เดอะคอมมอนทองหล่อ, ห้างเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์, เทอร์มินอล 21 อโศก เทอร์มินอล21 พระรามสาม , สีลมคอมเพล็กซ์, วัน โอ วัน ทรู ดิจิทัล พาร์ค, อาคารเอททองหล่อ, เมกาบางนา, สามย่านมิตรทาวน์ รวมถึงสาขาในคอนเซ็ปต์ป็อปอัพที่ พรอมเมอนาด เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีช่องทางดีลิเวอรี่
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังขยายสาขาเองด้วยเช่นกัน โดยจะเปิดที่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และ อีกที่ปลายปีนี้ ส่วนต้นปีนี้เปิดแล้วที่เทอมินัลอโศก และที่กรุงเทพกรีทา
นอกจากแบรนด์ กัสส์ แดมน์ กู๊ด แล้ว ยังมีแบรนด์ลูกที่จะขยายเพิ่มเช่นกันคือ แบรนด์ Adam n Eve ร้านขายเมนูกรีกโยเกิร์ต แบบไม่เติมน้ำตาล ราคา 79-149 บาท เแบรนด์นี้เน้นเปิดโมเดลคีออสก์ คาดว่าจะเปิด 6 สาขา. ส่วนแบรนด์จรัส เป็นร้านไอศกรีมทอดที่จะหาโอกาสขยายเช่นกัน ส่วนตลาดต่างประเทศมีแผนเจรจากับพันธมิตรเพื่อลงทุนเปิดธุรกิจ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขณะเดียวกัน ปีหน้าจะรุกทำตลาดรีเทลด้วยการพัฒนาสินค้าไอศกรีมเพื่อวางจำหน่ายช่องทางค้าปลีกโมเดิร์นเทรด เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นต้น และการขยายตลาดสู่ช่องทางบีทูบี (B2B ) เช่นการเจาะเข้าช่องทางร้านอาหารที่เป็นเชนต่างๆ
“เรายังมุ่งการสร้างแบรนด์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆและหลากหลาย และหนึ่งในนั้นที่เราทำมาตลอดและได้รับความสำเร็จมากก็คือ การคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆ ทั้งร้านอาหาร สินค้าเครื่องดื่ม สินค้าของกิน ต่างๆ ซึ่งล่าสุด คือการร่วมมือกับคอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟ่ต์ (COPPER BEYOND BUFFET) บุฟเฟต์นานาชาติระดับพรีเมียมของ ไทย ที่นำเอาไอศกรีมมากถึง 7 รสชาติที่จำหน่ายดีมาเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นที่ร้าน คอปเปอร์ บียอนด์ บุฟเฟ่ต์ คือ ดาร์กช็อกโกแลต 70%, เกลืออัลมอนด์, วานิลลาเกลือคุกกี้, กรีกโยเกิร์ต บิสคอฟครันช์, วานิลลามาดากัสการ์, อูจิมัทฉะและยูสุ สาขา GAYSORN AMARIN ในทุกวัน ทุกรอบ และทุกแพ็กเกจ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป จากทั้งหมดที่เราเคยพัฒนาออกมามากกว่า200 รสชาติตั้งแต่เริ่มกิจการมา” นที จรัสสุริยงค์ กล่าว
เขาให้ความเห็นด้วยว่า ตลาดไอศกรีมคราฟต์ในไทยยังมีโอกาสในการขยายตัวและเติบโตอีกมาก โดยเฉพาะในระดับพรีเมียม แต่ว่าผู้ประกอบการต้องพยายามสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากตลาดจากคู่แข่ง
สำหรับ กัสส์ แดมน์ กู๊ด เองก็ปรับตัวและทำตลาดโดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์การบริโภค การแข่งขันในตลาด และการสร้างแบรนฺด์เข้าถึงผู้บริโภคสม่ำเสมอ โดยจากแผนงานที่วางไว้ปีหน้าคาดว่าจะทำยอดขายเติบโตเฉลี่ย 20% ต่อปี ตั้งเป้ารายได้ประมาณ 200 ล้านบาท ภายใน 2-3 ปีจากนี้ จากปีที่แล้วที่ทำได้ประมาณ 100 ล้านบาท