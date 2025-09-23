โบลท์ ประเทศไทย คว้ารางวัลระดับ Gold ด้านการรับรู้แบรนด์ยอดเยี่ยมจากงาน Marketing Excellence Awards 2025

กรุงเทพฯ, 22 กันยายน 2568 – โบลท์ ประเทศไทย คว้ารางวัลระดับ Gold ในสาขา Excellence in Brand Awareness จากเวที Marketing Excellence Awards Thailand 2025
รางวัลนี้มอบให้แก่ความสำเร็จของโครงการ “Raising compliance awareness in the ride-hailing industry” ที่โบลท์ริเริ่มขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ขับขี่ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โบลท์เป็นเจ้าแรกที่เปิดตัว “Bolt Booster Week” ศูนย์บริการครบวงจรเพื่อช่วยผู้ขับขี่ดำเนินการตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย รวมถึงการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ซึ่งจนถึงปัจจุบันโครงการนี้ได้ช่วยสนับสนุนการจดทะเบียนใบอนุญาตแล้วกว่า 10,000 ใบ และคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในสิ้นปี
นางสาวสุกานดา บันดารี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำภูมิภาค ของโบลท์ กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้โจทย์อุตสาหกรรมที่ซับซ้อนได้ ด้วยการสนับสนุนจาก Trailblaze Mission เราสามารถผลักดันเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายให้อยู่ในกระแสสังคม และทำให้สารสำคัญนี้เข้าถึงทั้งผู้ขับขี่และสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จึงมีคุณค่ามากต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น”
ด้าน นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโบลท์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “การสร้างการรับรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขหนึ่งในความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปฯ ในประเทศไทย นั่นคือการทำให้ผู้ขับขี่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงาน และความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม การคว้ารางวัลในระดับ Gold สะท้อนให้เห็นถึงพลังของแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งกับหน่วยงานกำกับดูแลและสังคม”
ความสำเร็จนี้ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำของโบลท์ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และสะท้อนถึงพันธกิจในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านการให้บริการการเดินทางที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานและเข้าถึงได้