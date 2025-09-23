ซีพียกระดับวัฒนธรรมองค์กรแห่งความดี มอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชม.” แด่พนักงานต้นแบบผู้กล้า 5 เรื่องราว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรแห่งความยั่งยืน ด้วยการจุดประกายพลังแห่ง “ความดี” ผ่านพิธีมอบรางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” ครั้งที่ 4
ในการนี้ พนักงานต้นแบบ 5 กลุ่ม จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูความดีอันต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมสำหรับองค์กร เป็นไปตามดำริของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยพิธีมอบรางวัลจัดควบคู่กับการประชุมสัมมนา “วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติการ” ซึ่งมีผู้นำระดับสูงจากประเทศไทยและเครือข่ายทั่วโลกกว่า 500 คนเข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดสดสู่ทุกภูมิภาค
พิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ โดยมีดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร สำหรับพนักงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง ครั้งที่ 4/2568 มีจำนวน 5 เรื่องราว ได้แก่
1.“หัวใจไม่ยอมแพ้ ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดน” โดยนายอดิศักดิ์ อินทร์นอก และนางสาวจิราพรรณ หล้าก่ำ จาก CPF ปฏิบัติงานอยู่ในฟาร์มสุกร จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ใกล้เขตชายแดนที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ทว่าทั้งสองยังคงยืนหยัดเคียงข้างกัน ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลสัตว์เลี้ยงและทีมงานด้วยหัวใจที่ไม่เคยย่อท้อ
2. “เพชรที่แท้…อยู่ในหัวใจ” โดยนางสาวนภัสสรณ์ อภิสินธนวัฒน์ นายสุรพงษ์ พิมเรือง และทีมงาน จาก CP AXTRA ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาแหวนเพชรที่ลูกค้าทำหล่นหายภายในศูนย์การค้าแม็คโคร จนสามารถนำกลับคืนได้ครบถ้วน พร้อมปฏิเสธการตอบแทนใด ๆ แสดงถึงความซื่อสัตย์และจิตใจที่เปี่ยมด้วยความดีงาม
3.“หัวใจแห่งการเสียสละ บนถนนแห่งชีวิต” โดยนางสาวจันทร์สุดา มะโนสา นางสาวชิดชนก สุขโข และนายสุรสิทธิ์ มากคง จาก CP RAM ร่วมกันดูแลผู้บาดเจ็บ ประสานงานหน่วยช่วยเหลือจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายอย่างปลอดภัย ด้วยความทุ่มเทและหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อผู้อื่น
4.“ภารกิจสื่อสาร… เชื่อมต่อด้วยหัวใจ” โดยนายปรัชญ์กฤช โสภาคดิษฐ์ นายไกรสิทธิ์ สืบสา และนายจักรวาล ศรีลาศักดิ์ จาก True Corporation ปฏิบัติภารกิจติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา แม้เต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตราย แต่ทีมงานยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ เพื่อเชื่อมต่อสังคมและสร้างความปลอดภัยให้ผู้คนรอบข้าง
5.“หัวใจอาสา ที่ไม่เคยหยุดพัก” โดยนางสาวภูริตา ธัญสหพร จาก CPF ที่อุทิศตนเป็นอาสากู้ภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 ปี และมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่กู้ภัย ในเหตุการณ์อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมา
รางวัล “ซีพีร้อยเรียงความดี 24 ชั่วโมง” เป็นการยกย่องผู้ที่เลือกทำความดีอย่างไม่ลังเล สะท้อนการปลุกพลังภายในพนักงานซีพีทุกคน ให้ตระหนักว่าความดีที่ลงมือทำในทุกวัน คือการ สะสมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และทุกสาขาอาชีพ สามารถทำความดีได้ ซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของความยั่งยืน ในวันที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 การเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว หากแต่เกิดจากพลังของหัวใจที่ยึดมั่นในคุณค่าของความดี ภายใต้การนำของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส, นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ผู้เชื่อมั่นว่า “DNA ความดี” คือเข็มทิศนำทางองค์กร ให้ก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคง ยั่งยืน และสร้างคุณค่าแท้จริงต่อสังคม