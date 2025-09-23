ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ดัน “ชามา เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์” จับตลาด Health Tourism รับกระแส Medical & Wellness Tourism ชูจุดเด่นทำเลดี สะดวกสบาย เหมาะต่อการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพใจกลางเมือง

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการโรงแรม
รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ขานรับการเติบโตของตลาด Medical & Wellness Tourism ขยายธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ “ชามา” (Shama) รองรับความต้องการกลุ่มลูกค้า กลุ่มนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษตอบโจทย์ทุกความต้องการของการเข้าพักทั้งระยะสั้นและระยะยาว เดินหน้าสู่การเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอย่างรอบด้าน
นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยจุดแข็งหลายด้าน อาทิ ความสะดวกในการเดินทาง ธรรมชาติที่งดงาม อาหารไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณด้านสุขภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีธุรกิจเวลเนสที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต โภชนาการ สปา และความงาม ซึ่ง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและขยายบริการในตลาดนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการที่พักที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทาง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในยุคนี้ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
หนึ่งในแบรนด์หลักที่มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์นี้คือ ชามา (Shama) เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในเครือออนิกซ์ฯ ซึ่งที่พักได้ออกแบบพื้นที่ใช้สอยมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างลงตัว จัดสรรอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อมอบความสะดวกสบายให้สอดรับกับการใช้ชีวิตจริง ในขณะที่ยังให้ความเป็นส่วนตัวและการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ หลากหลายทำเลของชามา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผู้ที่มองหาที่พักระยะยาวที่มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อยู่ในทำเลที่เชื่อมต่อกับแหล่งเวลเนสและบริการสุขภาพชั้นนำ
ด้วยแรงผลักดันของภาครัฐจากนโยบาย Medical & Wellness Hub ส่งผลให้ตลาด Medical Tourism ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตามรายงานของ Global Market Insights Inc. ระบุว่าในปี 2024 ตลาด Wellness Tourism ของไทยมีมูลค่าถึง 31,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะเติบโตต่อเนื่องจนแตะ 110,100 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2034 ซึ่งตลาด Medical & Wellness Tourism นั้นครอบคลุมทั้งบริการด้านสุขภาพและการพักผ่อนฟื้นฟู โดย Medical Travellers หรือผู้ที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อรับการรักษาหรือบริการด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดหลังการรักษา และในบางครั้งจะผสมผสานการท่องเที่ยวและพักผ่อนไปด้วยในตัว จึงมักมองหาที่พักระยะยาวที่เหมาะต่อการพักเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ คือรูปแบบที่พักที่ตอบโจทย์มากที่สุด
“ตลาดเพื่อท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ต้องอยู่ในไทยเป็นสัปดาห์จนถึงหลายเดือน จึงต้องการที่พักที่อยู่สบายเหมือนบ้านหลังที่สอง และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ซึ่ง ชามา นับได้ว่าเป็นเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางกลุ่มนี้อย่างแท้จริง ด้วยความโดดเด่นทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง หลายแห่งใกล้โรงพยาบาล และย่านธุรกิจการค้า อีกทั้งยังออกแบบห้องพักให้มีพื้นที่กว้างขวาง แบ่งสัดส่วนอย่างใส่ใจเพื่อให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยจริง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงให้บริการดูแลผู้อยู่อาศัยด้วยมาตรฐานระดับโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะกับการพักฟื้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว” นายยุทธชัยกล่าว
ทั้งนี้จุดเด่นของเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ภายใต้แบรนด์ “ชามา” คือ ทำเลที่โดดเด่น เชื่อมต่อง่ายทั้งด้านธุรกิจและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิต ห้องพักออกแบบให้อยู่สบาย สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ครบครันด้วยความสะดวกในการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังมี “Shama Social Club” และ “Shama Friends” ไลฟ์สไตล์โปรแกรมที่ออกแบบกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมผู้คน ไลฟ์สไตล์ และสังคม เข้าด้วยกัน รวมถึงสิทธิพิเศษที่จะช่วยสนับสนุนการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ได้มากยิ่งขึ้น โดยมีพิกัดหลากหลายในกรุงเทพมหานครที่เหมาะกับกลุ่ม Medical Travellers อาทิ “ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ” (Shama Petchburi 47 Bangkok) ในย่านที่เงียบสงบแต่เข้าถึงได้สะดวก ชามา เพชรบุรี 47 กรุงเทพฯ (Shama Petchburi 47 Bangkok) ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบแต่เข้าถึงได้สะดวก อยู่ติดกับโรงพยาบาลกรุงเทพ และห่างจากโรงพยาบาลปิยะเวทเพียง 5 นาที “ชามา สุขุมวิท กรุงเทพฯ” (Shama Sukhumvit Bangkok) ตั้งอยู่ในทำเลที่พร้อมจะมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลายในใจกลางเมือง ด้วยสวนร่มรื่นและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกวัย และอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพียีงไม่กี่ร้อยเมตร นอกจากนั้นยังมี “ชามา เย็นอากาศ กรุงเทพฯ” (Shama Yen-Akat Bangkok) ที่ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจอย่างสีลมและสาทร, “ชามา เอกมัย กรุงเทพฯ” (Shama Ekamai Bangkok) ในย่านเอกมัย-ทองหล่อ รายล้อมด้วยแหล่งช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวก, “ชามา เลควิว อโศก กรุงเทพฯ” (Shama Lakeview Asoke Bangkok) ในย่านอโศก อยู่ใกล้กับสวนเบญจกิติ ให้ความรู้สึกสงบ แต่เชื่อมต่อความสะดวกสบายได้หลากหลาย
และเพื่อตอบรับกระแส ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่ยังคงโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 นี้ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจภายใต้แบรนด์ชามาในกรุงเทพมหานครเพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่ “ชามา สุขุมวิท 101” (Shama 101 Bangkok) บนทำเลศักยภาพสูงในย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ ใกล้ BTS ปุณณวิถี และบางจาก รายล้อมด้วยศูนย์ธุรกิจและสำนักงาน ตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยยอดนิยม ทำเลศักยภาพใจกลางย่านธุรกิจสำคัญ ที่เดินทางได้สะดวก
ซึ่งด้วยทำเลที่หลากหลายและจุดเด่นที่ครบครัน “ชามา” จึงไม่เพียงเป็นเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ ที่ตอบโจทย์ Medical Travellers ยังเหมาะกับการพักอาศัยทุกรูปแบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่นักธุรกิจที่เดินทางคนเดียวไปจนถึงครอบครัวใหญ่ที่ต้องการบ้านหลังที่สองสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยภายใต้แบรนด์ชามาประกอบด้วย “ชามา ลักซ์ (Shama Luxe)” “ชามา (Shama)” และ ”ชามา ฮับ (Shama Hub)” ซึ่งแตกต่างกันในเรื่องของขนาดห้องพัก ทำเล และการออกแบบตกแต่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับ Upper Upscale จนถึง Upper Middle scale โดยปัจจุบันชามาให้บริการอยู่ใน 6 ทำเลชั้นเยี่ยมของไทย และอีก 12 แห่งกระจายอยู่ในหลายทำเลยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและฮ่องกง รวมถึงอีก 2 แห่งในประเทศมาเซีย และยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจอีกหลายแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.onyx-hospitality.com และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shama ได้ที่ www.shama.com