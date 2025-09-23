Uranus Clinic” ฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 6 เปิดตัว New Brand Ambassador “มุกดา นรินทร์รักษ์” The Mall Lifestore Bangkapi

“Uranus Clinic” ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียม ด้วยการเปิดตัว
New Brand Ambassador คนล่าสุด “มุกดา นรินทร์รักษ์” ร่วมด้วยเหล่านักแสดงและนายแบบหนุ่มสุดฮอตที่มาเสริมทัพ ในงานฉลองความยิ่งใหญ่ก้าวสู่ปีที่ “6th Anniversary Uranus Clinic ที่สาขา The Mall Lifestore Bangkapi
Uranus Clinic สาขา The Mall Lifestore Bangkapi โดดเด่นด้วยทำเลที่อยู่ใจกลางย่านบางกะปิ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์ที่รายล้อมไปด้วยแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา และโครงการที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโต จึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจการดูแลตัวเองและมองหาประสบการณ์ความงามระดับพรีเมียมอย่างแท้จริง
สำหรับงานฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 6 ที่ The Mall Lifestore Bangkapi จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–24 กันยายน 2568 เต็มไปด้วยประสบการณ์ความงามเหนือระดับ และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดขึ้นเพื่อแฟน ๆ โดยเฉพาะ นำทัพโดยนักแสดงและนายแบบหนุ่มชื่อดัง อาทิ ตรี ภรภัทร / เน๋ง ศรัณย์ / เล้ง ธนพล และคิม ธิติสรรค์ มาร่วมสร้างสีสันและเปิดตัวอาณาจักรความงามแห่งใหม่สุดอลังการ
พลาดไม่ได้... กับไฮไลท์สำคัญ! ในวันที่ 21 กันยายน 2568 ซึ่งจะเป็นการเปิดตัว New Brand Ambassador
“มุกดา นรินทร์รักษ์” อย่างเป็นทางการ โดยนักแสดงสาวมากความสามารถจะมาถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่สวย มั่นใจ และมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองรวมถึงมุมมองในการดูแลตัวเอง และประสบการณ์ตรงที่ได้ร่วมงานกับยูเรนัส คลินิก
ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในแบรนด์อย่างแท้จริง
ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries – ปลดล็อกศักยภาพความงามในแบบของคุณ”
ที่ Uranus Clinic มุ่งมั่นจะส่งมอบความมั่นใจผ่านบริการ Private Luxury ผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับเทคโนโลยีความงามล้ำสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่แห่งการดูแลความงามครบวงจร
“Uranus Clinic” อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับด้วยตัวเอง ร่วมเปิดประตูสู่โลกแห่งความมั่นใจ และค้นพบเสน่ห์ในแบบที่เป็นคุณไปพร้อมกัน ที่สาขา The Mall Lifestore Bangkapi — หมุดหมายความงามแห่งใหม่ที่คุณไม่ควรพลาด!