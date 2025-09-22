LINE ปลดล็อกพลัง API ธุรกิจโตไวด้วย LINE MINI App

ในยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็นอาวุธสำคัญในการทำธุรกิจ “ความเร็วในการเข้าถึงลูกค้า” และ “ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง คือตัวแปรสำคัญที่ช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ LINE ในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงคนไทยกว่า 56 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมธุรกิจ ร้านค้าทั้งใหญ่และเล็ก จึงมุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ บนแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับบริการและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและภาคธุรกิจให้ได้มากที่สุด
ล่าสุดในงาน LINE THAILAND DEVELOPER CONFERENCE 2025 สองตัวแทนจาก LINE ประเทศไทย นำโดย จิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ Tech Evangelist และ วริศ วรรณวิธู Developer Relations ได้ร่วมอัปเดตเครื่องมือใหม่เพื่อนักพัฒนาบน LINE พร้อมเผยตัวเลขการเติบโตที่น่าสนใจ ทั้งการเติบโตของชุมชนนักพัฒนา LINE ที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 53,000 คน จนถือเป็นชุมชนนักพัฒนา LINE ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยอดการใช้งานเทคโนโลยี Messaging API จากนักพัฒนาไทย ที่เติบโตมากถึง 680,000 แชทบอท และ LIFF (LINE Front-end Framework) กว่า 330,000 แอปฯ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ LINE ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยทลายข้อจำกัดให้นักพัฒนาไทย สามารถสร้างบริการ นวัตกรรมตอบโจทย์คนไทยได้อย่างลงตัว
ปลดล็อกศักยภาพ Messaging API ใช้งานง่าย เชื่อมต่อได้สะดวกขึ้น
ภายในงาน LINE ได้เปิดตัว LINE Bot MCP Server ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ AI Agent เข้ากับ Messaging API ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง เพียงสั่งงานด้วย Prompt ก็สามารถสร้าง Flex Message หรือ Broadcast ข้อความให้ได้ทันที ทำให้การพัฒนาบริการรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น
ถัดมาคือการปล่อยเทคโนโลยี Coupon API เครื่องมือที่ช่วยสร้างและจัดการคูปองแบบอัตโนมัติได้ ผู้ใช้สามารถกดรับและใช้งานคูปองผ่าน LINE ลดปัญหาคูปองสูญหายหรือชำรุดได้ อำนวยความสะดวกในการกลับมาใช้บริการซ้ำ ในขณะที่ร้านค้าสามารถติดตามและเก็บข้อมูลการใช้งานคูปองได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกับ LINE Beacon และ LINE OA Manager เพื่อขยายโอกาสในการสร้าง Engagement ได้ครบวงจร
ในส่วนของเทคโนโลยี LIFF (LINE Front-End Framework) ซึ่งเป็น API ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บแอปฯ ให้แสดงผลภายใน LINE ได้โดยตรง ผู้ใช้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป LINE และเว็บเบราว์เซอร์ให้วุ่นวาย ทำให้ประสบการณ์ใช้งานลื่นไหลและต่อเนื่อง ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ Seamless LIFF Switching ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดและสลับการใช้งาน LIFF หลายตัวพร้อมกันได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่กรอกไว้ก่อนหน้าจะหายไปเมื่อต้องย้ายไปอีกหน้าจอ พร้อมอัปเกรด LIFF CLI เพื่อให้กระบวนการพัฒนาและ debug บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้คล่องตัวและรวดเร็วกว่าที่เคย
ติดปีกธุรกิจโตไวด้วย LINE MINI App
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือการแนะนำ LINE MINI App โซลูชันช่วยให้แบรนด์สร้างบริการรูปแบบ “App-in-App” บน LINE ได้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปฯ เพิ่ม สามารถค้นหาและเข้าถึงบริการของแบรนด์ได้ง่ายและรวดเร็วทันใจ เพียงพิมพ์ชื่อบริการในแท็บ Home ของ LINE หรือเลือก “ปักหมุด” ไอคอน LINE MINI App ของแบรนด์ไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนอกแอป LINE อีกทั้ง แบรนด์ยังสามารถสร้างลิงก์เข้า LINE MINI App ที่เป็นชื่อเฉพาะของแบรนด์ (Custom Path URL) ได้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและนำไปโปรโมตในช่องทางโซเชียลมีเดียหรือสื่อออนไลน์ได้สะดวก
ไม่เพียงในเชิงการเข้าถึงที่ง่าย LINE MINI App ยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้าง Engagement ระหว่างธุรกิจกับผู้ใช้ได้ ด้วยฟังก์ชัน Service Messages ส่งข้อความแจ้งเตือนจากการใช้บริการบน LINE MINI App ได้ฟรี เช่น ยืนยันจองคิว ยืนยันคำสั่งซื้อ ฯลฯ พร้อมฟังก์ชันเพิ่มเพื่อน LINE OA อัตโนมัติ ทำให้แบรนด์สามารถเก็บ Customer Insight เชื่อมโยงกับ LINE OA ได้ลึกขึ้น ธุรกิจสามารถสร้าง LINE MINI App ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบสมาชิก จองคิวนัดหมาย ไปจนถึงกิจกรรม แคมเปญต่าง ๆ ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์ที่สะดวกและราบรื่นให้ผู้ใช้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนและบุคลากรในการสร้างและ Maintenance เพราะระบบรองรับทั้ง iOS และ Android ได้ในคราวเดียว
ปัจจุบันมีหลายแบรนด์ชั้นนำในไทยที่เลือกใช้ LINE MINI App เพื่อยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้า เช่น FINNOMENA, Q-CHANG, TQM, MedCare และล่าสุด Dusit Central Park ได้นำ LINE MINI App มาใช้เป็นศูนย์กลางการบริการลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การสมัครสมาชิก ดูข้อมูลการใช้บริการโซนต่าง ๆ พร้อมให้กดจองและชำระค่าบริการสถานที่ได้ ไปจนถึงการสะสมแต้มแลกของรางวัลมากมาย นับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ใช้ LINE MINI App สร้างประสบการณ์เข้าถึงบริการได้ง่าย สะดวก ทันใจและไร้รอยต่อ
เปิดไอเดียผู้ประกอบการญี่ปุ่น ใช้ LINE MINI App อย่างไรให้ปัง
ในญี่ปุ่น หลากหลายธุรกิจมีการประยุกต์ใช้ LINE MINI App เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น ร้านขายของที่ระลึก มีการใช้ LINE MINI App ผสานเทคโนโลยี AI Photogrammetry สร้าง “ร้านขายของฝากเสมือนจริง” ในรูปแบบ 3D ผู้ใช้สามารถเลือกชมสินค้าภายในร้านเสมือนจริงแบบอินเทอร์แอคทีฟ เมื่อเจอของที่ถูกใจ ก็สามารถกดชำระเงินได้ทันทีผ่าน LINE Pay ทำให้ประสบการณ์ช้อปปิ้งสะดวกสบาย แก้ปัญหานักท่องเที่ยวมักลืมซื้อของฝากก่อนกลับได้อย่างสร้างสรรค์
อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่โดดเด่นคือ HIKKY Metaverse ที่ใช้ LINE MINI App เปิดประสบการณ์เข้าร่วมอีเวนต์เสมือนจริงแบบ 3D โดยใช้เทคโนโลยี WebGL ช่วยสร้างโลกเสมือนที่สมจริง ให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกเหมือนได้เดินอยู่ในงานอีเวนต์หรือคอนเสิร์ตจริง และสามารถโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมคนอื่นแบบเรียลไทม์ได้ รวมถึงเลือกซื้อสินค้าภายใน LINE MINI App ได้ทันที ช่วยเพิ่มทั้ง Engagement และโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้กับแบรนด์
ไม่เพียงแค่นั้น ธุรกิจประเภทอื่นในญี่ปุ่น อาทิ ธุรกิจซาลอน และธุรกิจร้านอาหาร ยังมีการใช้ LINE MINI App เป็นช่องทางให้ลูกค้าจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ง่าย ลูกค้าเพียงสแกน QR code ที่โต๊ะก็สามารถเลือกเมนู สั่งอาหาร และสะสมแต้มผ่าน LINE MINI App ได้ทันที ไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้าให้สะดวกและประทับใจ แต่ยังช่วยให้ร้านค้าเก็บข้อมูล Customer insight กลับไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทำการตลาด สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต
ปิดท้ายด้วยหนึ่งโปรแกรมสำคัญจาก LINE อย่าง LINE Developer Partner ประตูแห่งโอกาสสำหรับองค์กรนักพัฒนาไทยเพื่อพบปะและเชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจ ร้านค้าที่ต้องการสร้างการเติบโตบนแพลตฟอร์ม LINE ได้ โดย LINE พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลาง เชื่อมโยงความต้องการธุรกิจให้เหมาะกับองค์กรนักพัฒนาที่ใช่ ด้วย Certified Badge ใน 3 ระดับ ได้แก่ Authorized, Professional และ Expert ช่วยให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถเลือกพาร์ตเนอร์เชิงเทคนิคได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มโอกาสให้นักพัฒนาไทยนำไอเดียต่อยอดเป็นโซลูชันที่ใช้ได้จริงในโลกธุรกิจ
ทั้งหมดนี้คืออัปเดตเทคโนโลยีใหม่จาก LINE ที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมพลังนักพัฒนาไทยในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลยุคใหม่ให้ผู้ใช้งาน และมอบ “ทางลัด” ให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจองค์กรไทยที่มองหานวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ นักพัฒนาผู้สนใจในเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม LINE และกิจกรรมดีๆ จาก LINE เพื่อเสริมพลังนักพัฒนาไทย สามารถติดตามได้ที่ LINE: @linedevth เฟซบุ๊กเพจ LINE Developers Thailand และเฟซบุ๊กกรุ๊ป LINE Developers Group Thailand สำหรับภาคธุรกิจ สามารถติดตามอัปเดตข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ LINE for Business, LINE: @linebizth และเฟซบุ๊กเพจ LINE for Business