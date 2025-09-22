ผู้นำภาคธุรกิจแนะทางรอดรับมือ AI สู่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - สถาบันการเงิน พลังงาน ธุรกิจอาหาร รับ AI จุดเปลี่ยนโลก สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ชี้เร่งปรับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาทุนมนุษย์ และเร่งขับเคลื่อนจัดการความไม่แน่นอนเพื่อความยั่งยืน
นายดีโก้ โบรี่ ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ (Mr. Diego Boeri, Executive President - Fibers) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การใช้ประโยชน์จากศักยภาพการเติบโต หรือ Leveraging the Growth Potential ในมุมมองของ อินโดรามา เวนเจอร์ส โดยชี้ให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กร ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกมีมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินงานใน 32 ประเทศ มีโรงงาน 114 แห่ง ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โพลีเอสเตอร์ เส้นใย และสารลดแรงตึงผิวนั้น การบรรลุการก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคเปลี่ยนผ่านและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพการเติบโตนั้นจะทวีความยากลำบากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ผันผวน
ดังนั้น บริษัทจึงได้วางเสาหลักเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ คือ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดและภูมิทัศน์การแข่งขัน การตรวจสอบและปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์และสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง และการเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมงานที่ดีที่สุดด้วยเวลาและทรัพยากรที่ทุ่มเท โดยในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและได้นำ AI มาใช้ในการวางแผนธุรกิจและสถานการณ์ เพื่อจัดการวางแผนการจัดหาสินค้าสำหรับ SKU จำนวน 40,000 รายการได้ทันที และปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
ส่วนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ มีการรักษาองค์ความรู้โดยเร่งจัดการกับการสูญเสียความเชี่ยวชาญเนื่องจากการเกษียณอายุของพนักงาน โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและทำให้สามารถเข้าถึงความรู้ขององค์กรได้ เช่น โครงการผู้นำแห่งอนาคต ประกอบด้วยการค้นหาและเร่งพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงผ่านความท้าทายข้ามสายงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมระดับโลกที่เป็นหนึ่งเดียว และส่งเสริมให้ผู้นำระดับสูงเป็นที่ปรึกษาการออกแบบองค์กรใหม่
การลดระดับชั้นการบริหารงานโดยการลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อสร้างงานที่ใหญ่ขึ้นและมีความหมายมากขึ้น พร้อมขยายขอบเขตความสามารถ มีและคำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมในอนาคต
สำหรับการบริหารจัดการธุรกิจร่วมทุนสำหรับโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่แน่นอน เช่น การรีไซเคิลสารเคมี ให้ลงทุนน้อยในหลากหลายวิธี และขยายขนาดเมื่อความไม่แน่นอนลดลง การใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ช่วยให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การคิดเชิงกลยุทธ์ระดับสูงขึ้น มีความสามารถเชิงระบบเพื่อความเข้าใจตลาดอย่างต่อเนื่องและเพื่อการต่ออายุพอร์ตการลงทุน
SCB เร่งสปีดรับเทรนด์ดิจิทัล แบงกกิ้ง
นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) กล่าวว่า ภาพรวมของ SCB 10X ภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านเงินร่วมลงทุนและนวัตกรรม โดยแนวทางการเติบโตทางการเงินมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีใบอนุญาตธนาคารไร้สาขา (VIRTUAL BANK) การเปลี่ยนจากการเน้นผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางไปสู่การช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน จำเป็นต้องสร้างองค์กรที่มีความคล่องตัวสูงเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้วิสัยทัศน์ AI-First มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นหลัก โดยผสานรวม AI เข้ากับทุกแง่มุมทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเท่านั้น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและเป้าหมาย AI ภายใน 3 ปี โดย 75% ของรายได้มาจากการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI 25% ของระบบการทำงาน (Workflow) ขับเคลื่อนด้วย AI 15% ของบุคลากรที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนา AI
ขณะที่การพัฒนาทุนมนุษย์ จำนวนพนักงานที่ลดลง ซึ่งล่าสุดมีการประกาศการเกษียณอายุโดยสมัครใจในอายุ 45 ปี มีการฝึกอบรม AI 100% สำหรับพนักงาน โดยเครื่องมือ Microsoft Copilot เพื่อการใช้งานจริง สู่การพัฒนาเส้นทางอาชีพที่แยกจากกันของบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเห็นว่าทักษะ AI เป็นสิ่งจำเป็นในภาคธุรกิจมากขึ้น
การเตรียมความพร้อมในอนาคต และยกให้ AI เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีราคาถูกลง ที่พร้อมนำไปใช้ทันทีเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้นำต้องนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ภายในทีมและผู้นำ”
บ้านปูกับความท้าทายจากเหมืองถ่านหินสู่ธุรกิจพลังงาน
ดร.กิรณ ลิมปพะยอม ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากเดิมมีรากฐานมาจากการทำเหมืองถ่านหิน ปัจจุบันกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยแนวทางสู่การเติบโตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการทำเหมืองถ่านหิน ซึ่งถูกมองว่าเป็น "ผู้ร้าย" สู่แหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า เช่น ก๊าซจากชั้นหินดินดาน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนผ่าน พลังงานหมุนเวียน และฟาร์มแบตเตอรี่
กลยุทธ์ของบ้านปูเน้นรักษาสมดุลและตอบสามโจทย์ของพลังงาน (Energy Trilemma) คือ การส่งมอบพลังงานที่เชื่อถือได้และต่อเนื่อง (Energy Security) การจัดหาพลังงานที่มีราคาสมเหตุสมผลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Energy Equity) และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดหาพลังงาน (Energy Sustainability) มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593
“เป้าหมายคือลดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน ให้ต่ำกว่า 50% ของ EBITDA ขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการนำ AI มาใช้ในการทำเหมืองยุคใหม่ ที่ต้องอาศัยความเข้าใจด้าน AI จากวิศวกร”
ในการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ประกอบของกำลังคนกำลังเปลี่ยนจากวิศวกรส่วนใหญ่ 80% เมื่อ 17 ปีก่อน สู่นักวิเคราะห์การเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ต่อเนื่อง”
ปรับตัวเตรียมพร้อมรับพฤติกรรมผู้บริโภค
นายโฮ เรน ฮวา (Mr. Ho Ren Hua) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดอาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มากกว่า 150 SKU กล่าวว่า “ได้เร่งขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำเนินงานใน 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยใช้นวัตกรรมการจัดจำหน่ายในการขับเคลื่อน คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม และช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งสำหรับลูกค้า B2B และลูกค้ารายย่อยที่หลากหลาย การสร้างการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ที่แตกต่างในประเทศต่างๆ ในเอเชีย
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งการเกษตร การผลิต ในตลาดต่างๆ การเชื่อมต่อกับช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต การกระจายอำนาจ และการสร้างวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่ง โดยใช้ประโยชน์ข้อได้เปรียบของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางระดับภูมิภาค เป็นศูนย์เรียนรู้จากนวัตกรรมระดับโลก รวมถึงการศึกษาแนวโน้มผู้บริโภคอย่าง ญี่ปุ่น จีน อินเดีย เพื่อนำกลับมาปรับเตรียมพร้อมการสร้างแพลตฟอร์มระยะยาวใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ โดยชี้ชัดว่าว่ายังต้องให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศและเชื้อชาติ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดหลักที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมในอนาคตของบริษัท