ฟอลคอนประกันภัย ท้าชนเศรษฐกิจ เปิด 7 สาขาใหม่ ขยายฐานลูกค้าต่างจังหวัด ชูประกันรถยนต์ดันหนุนพอร์ต ตั้งเป้าเติบโต 25%

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศแผนการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ เดินหน้าเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัด 7 แห่ง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่พื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการที่รวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญได้ดียิ่งขึ้น สะท้อนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในตลาดประกันวินาศภัยของประเทศไทย
การเดินหน้ารุกครั้งสำคัญนี้ สอดรับกับแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในภาพรวมที่คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ว่าในปี 2568 ตลาดจะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 2.9 แสนล้านบาท เติบโต 1.5%-2.5% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมถึงการตระหนักถึงความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นของประชาชน
ในงานเปิดตัวสาขาใหม่ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดยุทธศาสตร์ที่บริษัทให้ความสำคัญ คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการตัดสินใจขยายธุรกิจในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ฟอลคอนฯ เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้นโยบายการบริหารงานแบบ “Fair & Friendly” ซึ่งเป็นปรัชญาหลักของ Fairfax Financial Holdings กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ พร้อมด้วยการยึดหลัก Golden Rule : เราปฏิบัติตัวกับผู้อื่นในแบบเดียวกันกับที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา และ Guiding Principle ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจทำให้บริษัทมีทีมงานที่แข็งแกร่ง และเติบโตต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี ด้วยความเชื่อมั่นในบริการที่จริงใจและเป็นธรรม
"เรามีความภาคภูมิใจในผลประกอบการที่แข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ของปี 2568 ฟอลคอนมีเบี้ยประกันภัยรับเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่าภาพรวมของธุรกิจ โดยมีเบี้ยประกันรับสุทธิเติบโตกว่า 22% พร้อมด้วยสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งกว่า 5,589 ล้านบาท เงินทุนกว่า 792 ล้านบาท และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ ปัจจุบันสูงกว่า 400% ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยความพร้อมด้านการเงินและนโยบายที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานบริการลูกค้า งานบริการสินไหม เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำ เราจึงมั่นใจที่จะเดินหน้าขยายการให้บริการ โดยขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เข้าถึงง่าย เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้บริษัทเติบโต ยั่งยืน” คุณโสภากล่าว
การขยายสาขาครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยนอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ที่เป็นเรือธงแล้ว ฟอลคอนฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ, ประกันทางทะเลและโลจิสติกส์ ประกันภัยด้านวิศวกรรม และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันสัตว์เลี้ยงและประกันภัยโดรน โดยทั้งหมดนี้จะถูกนำไปให้บริการในสาขาใหม่ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ระยอง นครปฐม กาญจนบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ และน่าน
คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงหัวใจสำคัญในด้านบริการสินไหมที่ฟอลคอนฯ ยึดมั่นมากที่สุดคือ ความพึงพอใจของลูกค้า โดยในครึ่งปีแรกของปี 2568 ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของเรามีเบี้ยรับประกันรถยนต์คิดเป็นสัดส่วน 78% ของเบี้ยรับประกันภัยรับสุทธิของฟอลคอน
เรามั่นใจว่าการให้บริการหลังการขายของฟอลคอนฯ ครอบคลุม ไม่เพียงแค่เครือข่ายศูนย์ซ่อม อู่ซ่อม แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการให้คำแนะนำด้านสินไหมที่เป็นธรรมและรวดเร็ว โดยได้พัฒนาระบบการให้บริการแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์
นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายอู่ซ่อมและศูนย์บริการมาตรฐานกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และช่างผู้ชำนาญการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกที่ยังคงเปิดรับพันธมิตรอู่ซ่อมคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ มีการใช้ระบบจัดการที่ทันสมัย อาทิ ระบบ e-claim ที่ช่วยให้การรับและอนุมัติใบเสนอราคาค่าซ่อมเป็นไปอย่างรวดเร็ว, ระบบ e-billing สำหรับการชำระเงินค่าซ่อมให้กับอู่, และระบบ e-towing ที่ช่วยให้การตั้งเบิกค่ารถยกรวดเร็วยิ่งขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการซ่อมรถจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานสูงสุด
ด้าน คุณธนวิทย์ พิศาลชัยยงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการสาขาและผู้จัดการอาวุโสสาขาระยอง บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความพร้อมเต็มที่ในการให้บริการและให้คำแนะนำด้านประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละท้องถิ่น ผมและทีมงานสาขาทุกคนมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบบริการที่ดีที่สุด เราเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงาน รวมถึงระบบและเทคโนโลยีที่บริษัทลงทุนไป ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เราพร้อมดูแลลูกค้าทุกรายให้ได้รับความพึงพอใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการของฟอลคอนฯ เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต”
การขยายตัวเชิงกลยุทธ์ของฟอลคอนประกันภัยฯ ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการตอกย้ำจุดยืนในฐานะบริษัทประกันภัยที่พร้อมเติบโตขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการให้บริการที่เข้าถึงง่าย รวดเร็ว เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภัย และอยู่คู่สังคมไทย พร้อมดูแลทุกภัยพิบัติต่อไป
เกี่ยวกับบริษัทฟอลคอนประกันภัย
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัย Property และCasualty รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” มีสินทรัพย์ประมาณ 97,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,300,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนประมาณ 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 964,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม Fairfax ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย Fairfax ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับ AA- จาก S&P, Positive Outlook จาก S&P, Fitch และ AM Best อีกทั้งกลุ่ม Fairfax ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทประกันภัย Property & Casualty ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลกลำดับที่ 393 ของ Fortune Global 500 ในปี 2024 อีกด้วย
ฟอลคอนประกันภัยให้บริการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้การประกันภัยที่หลากหลาย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันภัยการก่อการร้าย ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ ประกันภัยโดรน ประกันสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น