โอวัลตินอยากชวนทุกคนมาส่งต่อพลังบวก ส่งต่อความสดใสให้กัน เพราะ “พลังบวกเป็นได้มากกว่าคำพูด”

ในบางช่วงเวลาที่เราอาจกำลังเจอกับเรื่องยากๆ หรือความท้าทายใหม่ๆ ที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจ การได้รับพลังบวกจากคนรอบตัวสามารถเป็นพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ช่วยเติมพลังใจให้พวกเขาไปต่อได้ โอวัลติน เครื่องดื่มมอลต์สกัดที่อยู่คู่ครอบครัวไทยอย่างสดใสแข็งแรงมายาวนานกว่า 90 ปี จึงได้มุ่งเน้นสื่อสารความสำคัญของการส่งต่อพลังบวกให้คนรอบๆ ตัวผ่านแนวคิด เติมพลังบวก เติมความสดใส อย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 โดยแคมเปญในปีนี้เป็นการสื่อสารต่อยอดจากแคมเปญในปีที่ผ่านมาว่า พลังบวกสามารถส่งให้กันได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่นการแสดงออกถึงความใส่ใจด้วยสิ่งของต่างๆ จากคนรอบตัว โดยแม้อาจจะดูเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่ก็สามารถให้พลังบวกที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่คิด
แคมเปญ “พลังบวกเป็นได้มากกว่าคำพูด” นำเสนอผ่านเรื่องราวที่สร้างจากแรงบันดาลใจจากความช่วยเหลือของคนในชุมชนออนไลน์ กับชายคนหนึ่งที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ เพราะเขาอยากมีรูปถ่ายครอบครัวที่สมบูรณ์ของ พ่อ แม่ ลูก และ‘เจ้าเจมส์’ สุนัขตัวโปรดของบ้าน ที่ได้จากไปก่อนที่ลูกชายของเขาจะเกิด เพื่อเป็นพลังใจให้กับภรรยาของเขาที่ยังคงเต็มไปด้วยความคิดถึง รูปที่ดูธรรมดาๆ นี้กลับส่งต่อพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวนี้ได้ นอกจากนั้นพลังบวกยังสามารถส่งต่อให้กันได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น แก้วน้ำจากแฟนที่ช่วยเติมพลังในวันที่เหนื่อยล้า หมวกกันน็อคจากภรรยาที่ให้พลังของความห่วงใยในวันที่ต้องเดินทางไกล หรือโน้ตจากหัวหน้าที่ให้กำลังใจก่อนพรีเซนต์ครั้งใหญ่
โอวัลติน จึงอยากชวนให้ทุกคนมาส่งต่อพลังบวกให้แก่กันผ่านคำพูดหรือสิ่งของที่อาจรู้สึกว่าธรรมดาๆ แต่ก็สามารถเป็นพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ เสริมสร้างพลังใจที่แข็งแรงที่จะช่วยสนับสนุนให้ใครบางคนพร้อมไปต่อได้ในช่วงเวลาที่ยากและท้าทาย และเติมความสดใสด้วย โอวัลติน 3 อิน 1 มอลต์พาวเวอร์ สูตรใหม่ เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อคโกแลตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโอวัลติน เป็นสูตรใหม่ที่ให้รสชาติอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้น หอมมอลต์กว่าเดิม จัดเต็มด้วยคุณค่าจากมอลต์สกัดและสารอาหาร
พบกับผลิตภัณฑ์ “โอวัลติน 3in1 มอลต์พาวเวอร์” สูตรใหม่ พร้อมกิจกรรมดีๆ ที่มาเติมพลังบวกและความสดใสให้ครอบครัวไทยได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าใกล้บ้าน ตลอดเดือนกันยายน - ธันวาคม 2568 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคโอวัลติน โทร 02 7424330 วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 17.30 น หรือ ส่งข้อความมาที่กล่องข้อความของเพจ Ovaltine โอวัลติน