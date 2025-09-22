MEA เตือน! มิจฉาชีพปลอมอีเมลหลอกชำระค่าไฟฟ้า แนะใช้ MEA e-Service ปลอดภัยชัวร์

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอแจ้งเตือนตามที่มีประชาชนได้รับข้อความ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) แอบอ้างหน่วยงาน MEA เพื่อหลอกลวงโดยอ้างว่าผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้า และหากไม่รีบชำระในเวลาที่กำหนด จะดำเนินการตัดไฟฟ้า จนอาจจะมีความเสี่ยงทำให้ประชาชนเสียทรัพย์สินนั้น จึงขอเน้นย้ำว่า MEA ส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทาง Email ทางการของ MEA เท่านั้น MEA e-bill (ebill@mea.or.th)
MEA แนะให้ฉุกคิดก่อนจะทำธุรกรรมใด ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทุกครั้ง และปลอดภัยจากมิจฉาชีพ เลือกใช้บริการจาก 3 ช่องทางของ MEA ดังนี้
- แอปพลิเคชัน MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store หรือ Play store เท่านั้น
- LINE OA "MEA Connect" เพิ่มเพื่อน ค้นหา @meathailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวหน้าชื่อบัญชีเท่านั้น
- เว็บไซต์ https://www.mea.or.th
MEA e-Service แค่คลิก ก็ครบ จบทุกเรื่องไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ในมือคุณ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง