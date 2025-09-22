จากวิสัยทัศน์สู่การลงมือทำ Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ขับเคลื่อนการเติบโตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเอเชีย

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, BioAP INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2025 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความสำเร็จ ดึงดูดผู้เข้าชมงานเชิงธุรกิจ 12,273 ราย จาก 51 ประเทศ ตลอด 3 วัน มีผู้บรรยายหลัก 230 ท่าน นำเสนอ 75 หัวข้อที่น่าสนใจต่อผู้เข้าร่วมประชุม 3,907 คน ขณะเดียวกันมีผู้แสดงสินค้า 277 ราย จัดแสดงกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ งานนี้ยังเป็นเวทีให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสำเร็จถึง 463 ครั้ง ตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี โดยประเทศ/ภูมิภาคที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ เมียนมา ญี่ปุ่น เวียดนาม และไต้หวัน
คุณปนัดดา ก๋งมา รองประธานสายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 15 ของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ซึ่งเป็นงานหลักที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา งานได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ครอบคลุม เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ สาธารณสุข และอาหารแห่งอนาคตไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เราภูมิใจที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากพันธมิตรด้านวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผู้สนับสนุนหลักที่ร่วมผลักดันงานนี้มาโดยตลอด ความร่วมมือดังกล่าวช่วยตอกย้ำบทบาทสำคัญของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้า แต่ Thailand LAB INTERNATIONAL ยังเป็นเวทีเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงการวิจัย ธุรกิจ และนโยบาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความก้าวหน้าทั่วประเทศ”
ขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต: กำหนดทิศทางตลาดห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมีของเอเชีย
ด้วยอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมีในเอเชีย Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ร่วมกับ BioAP INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL จึงเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นตลาดและเศรษฐกิจ เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้จำหน่ายนับพันราย ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุน
ทั้งสามงานยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนและบทบาทในตลาดโลก ด้วยการนำเอาพาวิลเลียนและพันธมิตรนานาชาติมาสู่กรุงเทพฯ โดยสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ “Thailand 4.0” ความต้องการด้านบริการสุขภาพและการวินิจฉัยโรคที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วภูมิภาค — ซึ่งคาดว่าจะผลักดันตลาดบริการห้องปฏิบัติการคลินิกของไทยให้เกิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 — รวมถึงแรงผลักดันด้านความยั่งยืนและมาตรฐานกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ทำให้งานนี้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความร่วมมือ และกลยุทธ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
เปิดตัว Bio+ HealthTech INTERNATIONAL 2026 ยกระดับเชิงกลยุทธ์สู่วงการไบโอเทคและเฮลท์เทคของเอเชีย
ขอแนะนำงาน Bio+ HealthTech INTERNATIONAL 2026 — แพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวของ BioAP INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ซึ่งไม่ใช่เพียงการรวมงาน แต่เป็นการยกระดับเชิงกลยุทธ์และการบรรจบกันอย่างทรงพลังระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพสู่เวทีนานาชาติที่เป็นหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อผลักดันเอเชียเข้าสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรม การวิจัย และความร่วมมือด้านสุขภาพ
ร่วมกับ Thailand LAB INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL งาน Bio+ HealthTech INTERNATIONAL ที่กำลังจะมาถึงนี้จะไม่ใช่แค่งานแสดงสินค้า แต่จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือแบบไดนามิกที่แลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างพันธมิตร และเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อกำหนดอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค
ประกาศอย่างเป็นทางการ: การจัดงานในปี 2569
Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio+ HealthTech INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2569 ณ ฮอลล์ EH 102–104 ไบเทค กรุงเทพฯ เข้าร่วมกับเราในแพลตฟอร์มชั้นนำของเอเชียด้านนวัตกรรมห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี
เปิดจองบูธสำหรับปี 2569
หลังจากความสำเร็จของปีนี้ Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio+ HealthTech INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL ขอเชิญผู้แสดงสินค้าจองบูธสำหรับวันที่ 2–4 กันยายน 2569 ณ ฮอลล์ EH 102–104 ไบเทค กรุงเทพฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของคุณต่อผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ตัดสินใจ และผู้ซื้อจากทั่วเอเชีย จองบูธของคุณวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี
