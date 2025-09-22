SCG Roof Expert จับมือพันธมิตร ยกระดับมาตรฐานการติดตั้งหลังคา มอบความมั่นใจสู่เจ้าของบ้าน

การซื้อบ้านสักหลังคือหนึ่งในการลงทุนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต ทุกคนต่างใฝ่ฝันถึงบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย และอยู่สบายยาวนานหลายสิบปี ซึ่ง “หลังคา” คือหัวใจสำคัญที่ทำหน้าที่ปกป้องทุกชีวิตและทรัพย์สิน แต่กลับมักถูกมองข้าม วันนี้ วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยกำลังก้าวสู่มาตรฐานใหม่ เมื่อ SCG Roof Expert ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบหลังคา SCG ผนึกกำลังกับผู้พัฒนาโครงการชั้นนำกว่า 10 ราย ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ เพื่อส่งมอบมาตรฐานการติดตั้งหลังคาที่เชื่อถือได้ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
มาตรฐานเดียว ครอบคลุมทุกภูมิภาค
การจับมือครั้งนี้ครอบคลุมผู้พัฒนารายใหญ่ระดับประเทศ อาทิ Land & Houses, Property Perfect, SC Asset และ Supalai รวมถึงโครงการพรีเมียมในต่างจังหวัด เช่น Anansara, The La Villa, Laguna Ville, Onsirin, สุพิชฌา และ LHM Property Group สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้พัฒนาโครงการมีต่อมาตรฐานงานติดตั้งของ SCG Roof Expert ที่พร้อมสร้างคุณภาพและความปลอดภัยให้เจ้าของบ้านไม่ว่าซื้อที่ไหนก็ตาม
มากกว่าผู้ขายวัสดุ แต่คือพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้
เบื้องหลังความไว้วางใจอยู่ที่บทบาทของ SCG Roof Expert ในฐานะ “พาร์ทเนอร์” ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุ แต่เป็นผู้ร่วมดูแลตั้งแต่ขั้นออกแบบ ให้คำปรึกษาเรื่องดีไซน์และฟังก์ชัน ไปจนถึงการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและการดูแลหลังการขาย เพื่อให้โครงการสามารถส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดแก่ลูกบ้านได้
มาตรฐาน QC 3 ชั้น ครอบคลุมทุกขั้นตอน
หัวใจสำคัญของงานติดตั้งคือระบบควบคุมคุณภาพ (QC) ที่ละเอียดเข้มงวด 3 ขั้นตอน ได้แก่
1. วิเคราะห์ก่อนติดตั้ง – ทีมผู้เชี่ยวชาญสำรวจหน้างานจริง ออกแบบการติดตั้งเฉพาะสำหรับบ้านแต่ละหลัง
2. ควบคุมระหว่างติดตั้ง – ทีมช่างผ่านการอบรม พร้อมหัวหน้างานตรวจสอบด้วยเครื่องมือมาตรฐานวิศวกรรม
3. ตรวจสอบหลังติดตั้ง – ทดสอบความแข็งแรง จัดทำรายงาน และมอบใบรับประกันคุณภาพ
นวัตกรรมเพื่อคุณภาพและความยั่งยืน
อีกหนึ่งความแตกต่างคือการใช้ “โครงหลังคาสำเร็จรูป” ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีแม่นยำจากโรงงาน ทำให้งานติดตั้งรวดเร็ว ลดความผิดพลาด และแทบไม่เหลือเศษวัสดุ (Zero Waste) สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อชุมชน
ร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ของบ้านคุณภาพ
ความร่วมมือระหว่าง SCG Roof Expert และพันธมิตรอสังหาฯ ชั้นนำทั่วประเทศ คือการยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของคนไทย สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้เจ้าของบ้านทุกคน ว่าบ้านที่ได้รับคือบ้านที่แข็งแรง ปลอดภัย และได้มาตรฐานในทุกมิติ
