TOA คว้ารางวัลสุดยอด CEO จากงาน "DAILYNEWS TOP CEO 2025" ตอกย้ำผู้นำขับเคลื่อนความยั่งยืน

เมื่อ 19 ก.ย.68 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง โดย คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลเกียรติยศ สุดยอดผู้นำองค์กรในสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากงาน 'DAILYNEWS TOP CEO 2025' จัดโดยเดลินิวส์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ สะท้อนบทบาทสำคัญของ TOA ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสี - เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และการเป็นพันธมิตรองค์กรสีเขียว "Green Partner" ของภาคอสังหาฯ ไทย เพื่อเดินหน้าสู่ความยั่งยืน โดยมี คุณประพิณ รุจิรวงศ์, คุณสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหารเดลินิวส์ พร้อมด้วย คุณนต รุจิรวงศ์, คุณนนท์ รุจิรวงศ์ และ คุณนลิน รุจิรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด (EVP) ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
คุณจตุภัทร์ กล่าวว่า "ถึงแม้เราจะไม่ใช่คนสร้างบ้าน แต่เราก็เป็นคนทำให้บ้านเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงามและยั่งยืน" คำกล่าวนี้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ของ TOA ที่มุ่งมั่นการสร้างสรรค์นวัตกรรมสี - วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ผนวกกับการดำเนินธุรกิจที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ปัจจุบัน TOA ได้ขยายธุรกิจที่เป็นมากกว่าสี - สู่ Total Solution ครบวงจร ทั้งเคมีภัณฑ์ก่อสร้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว - รั่วซึม, ปูนมอร์ต้าสำเร็จรูป, แผ่นยิปซัม, กระเบื้อง และสุขภัณฑ์อัจฉริยะ JOMOO เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
เราพร้อมมุ่งมั่นที่จะร่วมมือผนึกเป็นพันธมิตรองค์กรสีเขียว "Green Partner" กับภาคอสังหาฯ ไทย ด้วยนโยบาย "TOA Green Mission" เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ไปพร้อมๆ กัน โดยผลิตภัณฑ์ถึง 133 รายการของ TOA ได้รับ "ฉลากลดโลกร้อน" (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มากที่สุดในตลาดผู้ผลิตสีของประเทศไทย แสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะส่งมอบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพให้กับทุกคน
"รางวัล DAILYNEWS TOP CEO 2025 จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของ TOA ในการเป็นพันธมิตรที่พร้อมขับเคลื่อนภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และขอสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างทุกโครงการบ้าน อาคารสูง และที่อยู่อาศัยของคนไทยตลอดไป" คุณจตุภัทร์ กล่าวปิดท้าย
สำหรับรางวัล DAILYNEWS TOP CEO 2025 ได้ผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น โดยกองบรรณาธิการเดลินิวส์ ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่ร่วมกันพิจารณาจากผลงานที่เหมาะสมของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กร แต่ละด้านที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างคุณประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง