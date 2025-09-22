บอร์ดรฟท.เคาะขยายก่อสร้างทางคู่”บ้านไผ่-นครพนม"สัญญา2 อีก 383 วันเหตุเวนคืนล่าช้า ยืดไปสิ้นสุดเม.ย. 71

บอร์ดรฟท.เคาะขยายเวลาก่อสร้างทางคู่ "บ้านไผ่-นครพนม"สัญญา2 อีก 383 วันไปสิ้นสุด 16 เม.ย. 71 เหตุติดปัญหาเวนคืนทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ขณะที่งานคืบหน้าไม่ถึง 7% คาดเวนคืนจบในสิ้นปีนี้ ส่วนภาพรวมตลอดสาย 24% ล่าช้ากว่า 43% พร้อมเคาะจ้าง”กิจการร่วมค้า เคเอ” ซ่อมเสริมแข็งแรงคันทางสายแก่งคอย 225 ล้านบาท
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท.ครั้งที่ 14/2568 เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2568 มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 ออกไปอีก 383 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา คือ วันที่ 30 มี.ค. 2570 ไปสิ้นสุดวันที่ 16 เม.ย. 2571 โดยมี กิจการร่วมค้า ยูนิค ประกอบด้วย บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท พี.ซีอีที จำกัด บริษัท ไทยพีค่อน และอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วัชรขจร จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 28,306 ล้านบาท สัญญาเดิมเริ่มงานเมื่อ 21 เม.ย. 2566 -วันที่ 30 มี.ค. 2570 (ระยะเวลาก่อสร้าง 1,440 วัน)
ทั้งนี้เนื่องจากโครงการก่อสร้าง ทางรถไฟสายบ้านไผ่- มุกดาหาร-นครพนม เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่ต้องเวนคืนที่ดินตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะสถานี ที่ต้องเวนคืนพื้นที่แปลงใหญ่ แต่มีข้อติดขัด ในเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินในแต่ละประเภท ทั้งที่ดินมีโฉนด ที่ดินหน่วยงานราชการที่มีสัญญาเช่าใช้ประโยชน์ เป็นต้น ทำให้เกิดความล่าช้า จากเดิมที่ต้องส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2567 โดยสามารถส่งมอบพื้นที่ได้จริง วันที่ 26 มิ.ย. 2568 จึงต้องเสนอขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง และให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้างใหม่
โดยปัจจุบันสัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 มีความคืบหน้าประมาณ 6% ขณะที่สัญญาที่ 1 งานก้าวหน้ากว่า 40 % มีการเวนคืนที่ดินไปได้แล้วกว่า 80% คาดว่าจะเวนคืนแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 2568 ซึ่งรฟท.ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผน
ทางรถไฟสายบ้านไผ่- นครพนม มี 15 สถานี แบ่งเป็น 9 สถานี ได้แก่ สถานีมุกดาหาร สถานีนครพนม สถานีเลิงนกทา สถานีธาตุพนม สถานีสะพานมิตรภาพ 3 สถานีนิคมคำสร้อย สถานีสะพานมิตรภาพ 2 สถานีหว้านใหญ่ และสถานีเรณูนคร และมีป้ายหยุดรถ 6 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถไฟโคกสว่าง ป้ายหยุดรถไฟห้องแซง ป้ายหยุดรถไฟบ้านป่งแดง ป้ายหยุดรถไฟบ้านดานคำ ป้ายหยุดรถไฟนาถ่อนและป้ายหยุดรถไฟบ้านกลาง
ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่สถานีเรียบร้อยแล้ว 8 สถานี เหลือสถานีเรณูนคร นอกจากนี้ มี Container Yard จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีสะพานมิตรภาพ 2 และ สถานีสะพานมิตรภาพ 3 และมี Stabling Yard 1 แห่ง ได้แก่ สถานีสะพานมิตรภาพ 3
สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่- มุกดาหาร-นครพนม มี ระยะทางทั้งสิ้น 354.783 กม. ปัจจุบัน มีผลงานสะสมอยู่ที่ 24.418 % ล่าช้ากว่าแผนงาน 43.534 % ( แผนงาน 67.952%) แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 บ้านไผ่-หนองพอก ระยะทาง 177.50 กม. มีผลงานสะสมอยู่ที่ 42.718 % ล่าช้า 29.732 % ( แผนงาน 72.450%) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 22 ก.พ. 2570
และสัญญาที่ 2 หนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง 177.28 กม. มีผลงานสะสมอยู่ที่ 6.901 % ล่าช้า 56.745 % (แผนงาน 63.646%) โดยกำหนดแล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 เม.ย. 2571
@เคาะจ้าง”กิจการร่วมค้า เคเอ” ซ่อมเสริมแข็งแรงไหล่ทางสายแก่งคอย 225 ล้านบาท
นอกจากนี้ บอร์ดรฟท.ยังมีมติอนุมัติจ้างกิจการร่วมค้าเคเอ (บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ) ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างป้องกัน การพังทลายของคันทางรถไฟสายแก่งคอย ที่ กม. 164-165 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ-ชุมทางหนองบัว 1 ช่วงจังหวัดสระบุรี 1 แห่ง วงเงิน 225.361 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ระยะเวลาดำเนินงาน 24 เดือน คาดลงนามสัญญาได้ไม่เกินเดือนต.ค. 2568
เนื่องจาก เส้นทางรถไฟช่วงดังกล่าวเป็นทางโค้ง และมีมุมลาดชันสูง ไหล่ทางจึงมีการพังทลาย จึงต้องดำเนินการเสริมความมั่นคงของไหล่ทาง