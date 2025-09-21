xs
ทิชชูเช็ดหน้า Paseo จัดกิจกรรม Train Hard, Treat Soft จับเทรนด์สุขภาพมาแรง

จากซ้ายไปขวา: คุณอมรินทร์ คชรัตน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์สไตล์ แอนด์ ทราเวล มีเดีย จำกัด,คุณ ธัญญาภรณ์ ทรัพย์สิน Head of Marketing (Thailand) ของแบรนด์ PASEO,คุณกัญญณัฐณ์ บุญโต ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด Anytime Fitness สาขา Exchange Tower
เทรนหนักแค่ไหน ผิวก็ยังนุ่มนวล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ Anytime Fitness สาขา Exchange Tower ชั้น 4 Paseo (พาซิโอ) แบรนด์ทิชชูเช็ดหน้าชั้นนำ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Train Hard, Treat Soft” เพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพและการออกกำลังกายที่กำลังมาแรง งานนี้เปิดโอกาสให้เหล่าคนรักสุขภาพและสมาชิกบัตรเครดิต UOB มารวมตัวกันในคลาสซุมบ้าสุดมันส์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวที่นุ่มนวลเหนือระดับจากทิชชูเช็ดหน้า Paseo

คุณเข็ม กฤตธีรา ร่วมกิจกรรมสดใสกับ PASEO
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า "ยิ่งคุณเทรนหนักแค่ไหน Paseo ก็ยิ่งดูแลผิวคุณอย่างอ่อนโยน" สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและสุขภาพ พร้อมทั้งต้องการการดูแลผิวที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในระหว่างการออกกำลังกายที่ผิวต้องเผชิญกับเหงื่อและความเปราะบาง

คุณ ธัญญาภรณ์ ทรัพย์สิน Head of Marketing (Thailand) ของแบรนด์ PASEO
คุณธัญญาภรณ์ ทรัพย์สิน Head of Marketing (Thailand) ของแบรนด์ Paseo กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

"เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตัวเองว่า Paseo ไม่ใช่แค่ทิชชูธรรมดา แต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดูแลผิวได้ในทุกสถานการณ์ แม้ตอนออกกำลังกายหนักๆ เหงื่อออกเต็มตัว ผิวก็ยังรู้สึกสบาย ไม่ระคายเคือง" พร้อมทั้งได้แนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลต์อย่าง Paseo Milky Lotionized 4 Ply ทิชชูเช็ดหน้า 4 ชั้นที่หนานุ่มเป็นพิเศษ และผสานมอยส์เจอไรเซอร์ในตัว ช่วยลดแรงเสียดสีได้ถึง 25% และผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว


บรรยากาศสดใสในงาน Train Hard, Treat Soft
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังและความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลดปล่อยพลังไปกับคลาสซุมบ้าที่นำโดยครูฝึกมืออาชีพ และได้ทดลองใช้ทิชชูเช็ดหน้า Paseo ไปพร้อมๆ กัน ทำให้ทุกคนได้พิสูจน์ถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มอบความรู้สึกนุ่มนวล สดชื่น และสบายผิว แม้ในยามที่เหงื่อออกมาก


นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจาก Anytime Fitness สาขา Exchange Tower ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบรรยากาศอันยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติจากสมาชิกบัตรเครดิต UOB ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรม "Train Hard, Treat Soft" ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ Paseo ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวอย่างอ่อนโยน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมหนักแค่ไหน ก็สามารถมีผิวที่นุ่มนวลและสุขภาพดีได้เสมอ
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook https://web.facebook.com/profile.php?id=61564990815003
และเว็บไซต์ https://paseo-th.com/

