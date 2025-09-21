ทิชชูเช็ดหน้า Paseo จัดกิจกรรม Train Hard, Treat Soft จับเทรนด์สุขภาพมาแรง

เทรนหนักแค่ไหน ผิวก็ยังนุ่มนวล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ Anytime Fitness สาขา Exchange Tower ชั้น 4 Paseo (พาซิโอ) แบรนด์ทิชชูเช็ดหน้าชั้นนำ จัดกิจกรรมสุดพิเศษ “Train Hard, Treat Soft” เพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพและการออกกำลังกายที่กำลังมาแรง งานนี้เปิดโอกาสให้เหล่าคนรักสุขภาพและสมาชิกบัตรเครดิต UOB มารวมตัวกันในคลาสซุมบ้าสุดมันส์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวที่นุ่มนวลเหนือระดับจากทิชชูเช็ดหน้า Paseo
กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า "ยิ่งคุณเทรนหนักแค่ไหน Paseo ก็ยิ่งดูแลผิวคุณอย่างอ่อนโยน" สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและสุขภาพ พร้อมทั้งต้องการการดูแลผิวที่อ่อนโยนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในระหว่างการออกกำลังกายที่ผิวต้องเผชิญกับเหงื่อและความเปราะบาง
คุณธัญญาภรณ์ ทรัพย์สิน Head of Marketing (Thailand) ของแบรนด์ Paseo กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า
"เราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตัวเองว่า Paseo ไม่ใช่แค่ทิชชูธรรมดา แต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่ดูแลผิวได้ในทุกสถานการณ์ แม้ตอนออกกำลังกายหนักๆ เหงื่อออกเต็มตัว ผิวก็ยังรู้สึกสบาย ไม่ระคายเคือง" พร้อมทั้งได้แนะนำผลิตภัณฑ์ไฮไลต์อย่าง Paseo Milky Lotionized 4 Ply ทิชชูเช็ดหน้า 4 ชั้นที่หนานุ่มเป็นพิเศษ และผสานมอยส์เจอไรเซอร์ในตัว ช่วยลดแรงเสียดสีได้ถึง 25% และผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว
บรรยากาศสดใสในงาน Train Hard, Treat Soft
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังและความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปลดปล่อยพลังไปกับคลาสซุมบ้าที่นำโดยครูฝึกมืออาชีพ และได้ทดลองใช้ทิชชูเช็ดหน้า Paseo ไปพร้อมๆ กัน ทำให้ทุกคนได้พิสูจน์ถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มอบความรู้สึกนุ่มนวล สดชื่น และสบายผิว แม้ในยามที่เหงื่อออกมาก
นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจาก Anytime Fitness สาขา Exchange Tower ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบรรยากาศอันยอดเยี่ยม และได้รับเกียรติจากสมาชิกบัตรเครดิต UOB ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สุดพิเศษในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรม "Train Hard, Treat Soft" ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ Paseo ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวอย่างอ่อนโยน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมหนักแค่ไหน ก็สามารถมีผิวที่นุ่มนวลและสุขภาพดีได้เสมอ
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ Facebook https://web.facebook.com/profile.php?id=61564990815003
และเว็บไซต์ https://paseo-th.com/