ททท.ชวนเที่ยวนอกฤดูกาล จัดงาน “หมอลำเฟสติวัล ร้อยเอ็ด” คาดเงินสะพัด 100 ล.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาลด้วยการจัดงาน “หมอลำเฟสติวัล จ.ร้อยเอ็ด” ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน 2568 ณ หอโหวด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด งานนี้จัดเต็มความบันเทิงครบรส ผสานมนต์เสน่ห์ของ หมอลำ มรดกวัฒนธรรมอีสานเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น และกระจายตัวนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ต่าง ๆ ก่อให้เกิดรายได้สู่ฐานราก ผ่านจุดขายอัตลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมยกระดับสู่เทศกาลดนตรีร่วมสมัยเต็มรูปแบบ นอกจากความสนุกสนานจากการแสดงหมอลำชื่อดังและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว งานนี้ยังสานต่อแนวคิด Green Event ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล (Green Season) ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว ประเพณี งานอีเวนต์ต่างๆ พร้อมส่งเสริม Soft Power ที่เจาะลึกถึงกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) ของท้องถิ่น โดยขยายผลผ่านแนวคิด 5 Must Do in Thailand ซึ่งใช้จุดแข็งและความโดดเด่นของอัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้งประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น อาหาร ความเชื่อ และความศรัทธา ผนวกเข้ากับการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจโดยคนท้องถิ่น (Storytelling) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงพื้นที่อย่างลึกซึ้ง ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และกระจายประโยชน์สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวสู่พื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองน่าเที่ยวให้ได้มากที่สุดในช่วง Green Season นี้ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงท้องถิ่นและเติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบรส
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่าและโดดเด่นของภาคอีสานอย่าง “หมอลำ” สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งไม่เพียงแค่เป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์และมีชีวิตชีวาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ยังแสดงถึงวิถีชีวิต อารมณ์ขัน และภูมิปัญญาของชาวอีสานได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยจังหวะที่เร้าใจ บทเพลงที่สะท้อนมุมมองทางสังคม มาถ่ายทอดในรูปแบบร่วมสมัยผสมผสานดนตรีสมัยใหม่ T-Pop และเทคโนโลยีการแสดงสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับเป็นเทศกาลดนตรีอีสานเต็มรูปแบบ ที่จะเป็นเวทีแสดงพลัง Soft Power ของไทยที่ไม่เหมือนใคร โดย“หมอลำเฟสติวัล จ.ร้อยเอ็ด” กำหนดจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2568 ณ หอโหวด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ละวันเต็มไปด้วยความบันเทิงครบครัน เริ่มด้วยการแสดงคณะหมอลำชื่อดัง และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง มอบประสบการณ์สีสันของถิ่นอีสานอย่างเต็มสตรีม
สำหรับกิจกรรมภายในงาน “หมอลำเฟสติวัล จ.ร้อยเอ็ด” ระหว่างวันที่ 19–21 กันยายนนี้ เตรียมพบกับความบันเทิงครบรสที่จัดเต็มทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการแสดงหมอลำสุดม่วนสามค่ำคืนติดต่อกัน เริ่มต้นในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 17.30 น. พบกับมินิคอนเสิร์ตจากวง SLAPKISS ต่อด้วยเสียงอบอุ่นจาก เอ๊ะ จิรากร เวลา 20.00 น. และปิดท้ายความสนุกด้วยการแสดงจากคณะหมอลำชื่อดัง ระเบียบวาทะศิลป์ ยาวไปจนถึงเที่ยงคืน ความสนุกยังต่อเนื่องในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 เปิดเวทีด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง SLAPKISS เวลา 18.00 น. ตามด้วยความสดใสจากวง Bamm เวลา 19.30 น. ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนกับหมอลำคณะ ประถมบันเทิงศิลป์ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเที่ยงคืน และในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ปิดท้ายสุดสัปดาห์อย่างเต็มอิ่มกับมินิคอนเสิร์ตจากวง CLOCKWORK MOTIONLESS เวลา 18.00 น. ตามด้วยบทเพลงคุณภาพจากวง INSTINCT เวลา 19.30 น. ก่อนจะส่งท้ายความม่วนด้วยหมอลำคณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. จนถึงเที่ยงคืน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เวิร์คชอปสอนร้องลำ ขบวนหมอลำพาเหรด การออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของที่ระลึก รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดท้องถิ่น คาดว่าการจัดงานจะสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจศิลปวัฒนธรรมไทย กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ร้านค้า และชุมชนในพื้นที่และใกล้เคียง พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใส่ใจการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวรักษ์โลกและและมอบประสบการณ์พิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่กว่า 100 ล้านบาท
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า งาน “หมอลำเฟสติวัล จ.ร้อยเอ็ด” เป็นงานที่ให้ความสำคัญต่อมรดกวัฒนธรรมอีสาน “หมอลำ” ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในสายเลือดของชาวอีสานที่พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจเห็นความสำคัญของหมอลำอีสานที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสานและประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมหมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงแคนและท่วงทำนองหมอลำที่เป็นหัวใจของชาวอีสาน พร้อมเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต เพื่อให้การเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุข ความทรงจำ และประสบการณ์ที่ประทับใจไม่รู้ลืม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “หมอลำเฟสติวัล จ.ร้อยเอ็ด” ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2568 ณ หอโหวด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 17.00 -24.00 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : หมอลำเฟสติวัล Facebook Page: ททท.สำนักงานอุดรธานี TAT Udon Thani Office หรือ Facebook Page: เที่ยวอีสาน หรือ โทร. 1672 Travel buddy.