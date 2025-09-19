คปภ. เปิดตัวการพัฒนาระบบ “OES” เพื่อเสริมกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี AI พลิกโฉมการตรวจสอบบริษัทประกันภัยสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เดินหน้ายกระดับกระบวนการตรวจสอบธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เปิดตัวโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการตรวจสอบบริษัทประกันภัย (Onsite Examination System : OES) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญภายใต้นโยบาย Digital Transformation ขององค์กรในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบแบบครบวงจร รองรับในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของบริษัทเชิงลึกอย่างเป็นระบบสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ การประเมินระดับความเสี่ยงรวม และการติดตามรายงานผลการแก้ไข รวมทั้งการใช้มาตรการแทรกแซงต่าง ๆ ทำให้การตรวจสอบและกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยมีความยืดหยุ่นภายใต้การตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ ที่สามารถสะท้อนตามความเสี่ยง ขนาด และความซับซ้อนของการดำเนินงานของบริษัท
นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายและตรวจสอบเปิดเผยว่า ระบบตรวจสอบบริษัทประกันภัยในรูปแบบดิจิทัล หรือ OES ดังกล่าว สำนักงาน คปภ. ได้มอบหมายให้สายตรวจสอบ โดยนายโสรัจจ์ แรกสกุลชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ พัฒนาขึ้น โดย OES จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การปฏิบัติงานตรวจสอบในมิติของการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง รวมการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน การติดตามผลการรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย รวมถึงการวางแผนการตรวจสอบมีความรวดเร็ว แม่นยำ และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยระบบ OES ได้ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานแบบบูรณาการผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะศูนย์กลาง (Centralized Data Platform) ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยที่สามารถเข้าถึงร่วมกันได้อย่างปลอดภัย อันเป็นการช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูล
นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและประเมินประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับบริษัทประกันภัยในทุกกระบวนการโดยบริษัทประกันภัยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงสนับสนุนและรองรับการวางแผนการตรวจสอบของสำนักงาน คปภ. โดยข้อมูลที่ได้รับจากการจัดทำแบบประเมินและจากการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบต่างๆ จะถูกนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแผนการตรวจสอบได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วขึ้น รองรับการสั่งการ การกำหนดมาตรการแทรกแซง
รวมถึงติดตามประเด็นความเสี่ยงที่ต้องแก้ไขและติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาจากผลตรวจสอบได้แบบ Realtime นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้มีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยอ่านรายงาน วิเคราะห์แบบฟอร์มติดตาม Top 10 Risks ของแต่ละบริษัท วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อตรวจจับประเด็นและสัญญาณความเสี่ยงต่าง ๆ ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นหรือปัญหาลุกลามบานปลาย
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมายและตรวจสอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบ OES เป็นการเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และยกระดับคุณภาพการกำกับธุรกิจประกันภัยไปอีกก้าว โดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบตามแนวทาง Risk - Based Supervision ที่สามารถรองรับกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งในส่วนบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงปี 2569
ขณะเดียวกันภาคธุรกิจประกันภัยต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต เช่น การบริหารจัดการข้อมูล ( Data Management) ให้สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม OES และเข้าถึงการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรูปแบบดิจิทัลร่วมกับสำนักงาน คปภ.
โดยสำนักงาน คปภ. เชื่อมั่นว่า ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบอย่างเข้มข้น หากแต่ยังมีการติดตามสถานการณ์และมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น สามารถป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ ช่วยเสริมสร้างและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของการตรวจสอบในทุกมิติ ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในระดับสากล