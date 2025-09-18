Hansgrohe ประเทศไทย จับมือสมาคมมัณฑนากรไทย สร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบรุ่นใหม่

Hansgrohe (ฮานส์โกรเฮอ) ประเทศไทย บริษัทในเครือ Hansgrohe SE ผู้ผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำและห้องครัวระดับพรีเมียมถึงลักชัวรีจากเยอรมนี ร่วมกับสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designers’ Association - TIDA) ได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ เพื่อยกย่องและสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย งานลงนามในครั้งนี้ยังเป็นการประกาศการสนับสนุนของ Hansgrohe ต่อเวทีรางวัล TIDA Thesis Awards (ปี 2568–2570) ซึ่งเป็นโครงการประจำปีอันทรงเกียรติที่มอบรางวัลให้กับโครงงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของนิสิตและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบทั่วประเทศมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ Hansgrohe ว่า การออกแบบที่ยอดเยี่ยมคือรากฐานของนวัตกรรมที่มีคุณค่า โดย Hansgrohe แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวในการสนับสนุนเวทีรางวัล TIDA Thesis Awards เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืน และฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
คุณ Christophe Gourlan, Chief Sales Officer ของ Hansgrohe Group กล่าว, “เรามองความร่วมมือครั้งนี้ว่าเป็นการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การสนับสนุนเพียงครั้งเดียว ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เราตั้งใจที่จะมีส่วนช่วยพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่และเสริมสร้างความก้าวหน้าด้านการออกแบบของประเทศผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับ TIDA จะช่วยเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ก้าวสู่เวทีโลก ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายวิชาชีพที่สำคัญ”
“ความสำเร็จของเราไม่ได้อยู่เพียงแค่การได้รับการยกย่องเท่านั้น แต่จะถูกสะท้อนผ่านผลลัพธ์ที่ส่งต่อไปในระยะยาว ทั้งการสร้างความร่วมมือ การจุดประกายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการร่วมกันกำหนดอนาคตของวงการออกแบบ”
ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางด้านการออกแบบสำคัญของ Hansgrohe ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยโครงการด้านโรงแรม ที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมที่หลากหลายทั่วภูมิภาค Hansgrohe มองว่านักออกแบบไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการการออกแบบระดับโลก ด้วยเอกลักษณ์ที่ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมและความทันสมัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่กำหนดประสบการณ์ในห้องน้ำและห้องครัวในอนาคต
ด้านสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยมองว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดประตูสู่โอกาสให้นักออกแบบสายเลือดใหม่ของไทย โครงการ TIDA Thesis Awards ไม่เพียงสร้างพื้นที่ให้ผลงานของพวกเขามีโอกาสได้รับการยอมรับในวงการ แต่จะช่วยผลักดันให้ผลงานเหล่านี้สร้างผลกระทบที่สัมผัสได้จริง วิสัยทัศน์ระดับโลก และความมุ่งมั่นตั้งใจของแบรนด์ต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักออกแบบไทยกล้าตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น และมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนักออกแบบระดับโลก
การเปิดรับผลงานในโครงการ TIDA Thesis Awards จะเริ่มขึ้นทั่วประเทศในเดือนตุลาคม 2568 สำหรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดรับผลงาน สามารถติดตามได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ทางการของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย