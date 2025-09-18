รวมเรื่องต้องรู้ ก่อนไป 'วิ่งปล่อยแสง' MEA SPARK RUN 2025

ใกล้ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้แล้วนะ กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สัมผัสความสวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 2 ประเภทการวิ่ง
- Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
- Fun Run ระยะทาง 5 กม.
รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ได้สุขภาพ
- ได้ร่วมทำบุญ
- ได้ลุ้นรางวัล
- ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล
สมัครเลยวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ https://race.thai.run/measparkrun2025
แล้วพบกัน วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ