รวมเรื่องต้องรู้ ก่อนไป 'วิ่งปล่อยแสง' MEA SPARK RUN 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ใกล้ปิดรับสมัคร 30 ก.ย. นี้แล้วนะ กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สัมผัสความสวยงามรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ทั้ง 2 ประเภทการวิ่ง

- Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.

- Fun Run ระยะทาง 5 กม.

รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และรายได้ที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย MEA มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- ได้สุขภาพ

- ได้ร่วมทำบุญ

- ได้ลุ้นรางวัล

- ได้รูปสวย ๆ ลงโซเชียล

สมัครเลยวันนี้ ถึง 30 กันยายน 2568 ที่ https://race.thai.run/measparkrun2025

แล้วพบกัน วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ณ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
