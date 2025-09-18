xs
ซีพีเอฟ ขนทัพนวัตกรรมอวดโฉมในงาน CP INNOVATION EXPO 2025 สานต่อพันธกิจเครือซีพี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ขนทัพนวัตกรรมขั้นเทพจากฝีมือนวัตกรชาวซีพีเอฟทั่วโลก จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ภายในงาน CP Innovation Expo 2025 ตอกย้ำองค์กรแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารแถวหน้าของประเทศที่คิดเพื่อทุกคน เพื่อสังคม และเพื่อโลกที่ยั่งยืน


วันที่ 18 กันยายน 2568 นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟดำเนินงานตามพันธกิจของเครือซีพี มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการ ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอาหารสัตว์ กระบวนการผลิต กระบวนการดูแลสุขภาพสัตว์ เทคโนโลยีขนส่ง ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจน packaging ภายใต้การคำนึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า


โดยครั้งนี้ได้นำนวัตกรรมของพนักงานซีพีเอฟทั่วโลก เข้ามาจัดแสดงภายในงาน CP Innovation Exposition & CP Symposium 2025 หรือ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2025 ซึ่งเป็นเวทีรวมพลังนวัตกรในทุกกลุ่มธุรกิจของเครือฯ จากทั่วทุกมุมโลก โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึง 3,044 ผลงาน


สำหรับตัวอย่างผลงานนวัตกรรมของซีพีเอฟที่ได้รับรางวัล Chairman Awards ในครั้งนี้มีถึง 38 ผลงาน จากผลงานที่บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบทั้งหมด 82 ผลงาน โดยมีไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดง อาทิ ถาดไข่ rPET 100% บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ยั่งยืน หนึ่งในนวัตกรรมระดับ Chairman Awards ที่ซีพีเอฟร่วมมือกับพันธมิตร ทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ถาดไข่พลาสติกรีไซเคิล 100% เป็นรายแรกในไทย โดยใช้พลาสติก PCR เหลือทิ้ง ช่วยลดขยะพลาสติก เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ยั่งยืน และช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตลอดจนลดก๊าซเรือนกระจก ดีต่อโลก ดีต่อใจ


นวัตกรรม Cage Free การเลี้ยงไก่ไข่แบบอิสระ โดยนำแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming มาควบคุมโรค 100% มีพื้นที่ให้ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ สอดรับหลักสวัสดิภาพสัตว์ ล่าสุด ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงในแบบ Cage Free นี้ยังได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน “ฉลากคาร์บอนนิวทรัล” นับเป็นไข่ไก่เคจฟรีปลอดคาร์บอนรายแรกของภูมิภาคเอเชีย


นวัตกรรมไข่ดิจิตอลพลัส ช่วยแก้ปัญหาไข่แตก-ร้าวในกระบวนการลำเลียงไข่และขนส่ง โดยสร้างไข่ดิจิตอลที่มีเซ็นเซอร์วัดแรงกระแทกในระบบลำเลียง ทั้งในเล้า รถขนส่งและโรงคัดไข่ ลดความสูญเสียได้ราว 2-5%

นอกจากนี้ยังมี นวัตกรรม Waste No More สานต่อความยั่งยืน พลิกฟื้นของเสียสู่ของดีอย่างมีประสิทธิภาพ พลิกโฉมการจัดการของเสียตลอดกระบวนการผลิตสู่ทรัพยากรทรงคุณค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มูลสัตว์ น้ำเสีย ขี้เถ้า กากตะกอน สู่ไบโอแก๊ส ไฟฟ้า น้ำ กากชีวภาพ และเวชสำอาง


สำหรับการจัดงานซีพี อินโนเวชั่นครั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “INNOVATE THE FUTURE FOR A BETTER TOMORROW” นวัตกรรมสร้างอนาคต สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดยได้เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทในเครือ นำผลงานมาจัดแสดง ในโซน Innovation Showcase ทั้งหมด 134 ผลงานและให้ประชาชนได้เข้ารับชมระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2568 ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

งานครั้งนี้เป็นพื้นที่ในการนำประสบการณ์ความรู้มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันและขยายผล เพื่อเชิดชูนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความสามัคคีความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด เชื่อมโยง HUMAN พลังของคนซีพี = พลังเศรษฐกิจไทย เน้นตัวนวัตกร แนะนำนวัตกร แนวคิด เทคนิค ความรู้ INNOVATION นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง เน้นผลงาน เทคโนโลยี trend และ SUSTAINABILITY ระบบนิเวศนวัตกรรม การแก้ปัญหา องค์กร tech company และการสร้าง partnership.
