IRPC คว้ารางวัล Climate Action Excellence Awards 2025 ต้นแบบการจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกลยุทธ์และความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับรางวัล "Climate Action Excellence Awards 2025" องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก จาก นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ กรรมการบริหาร และประธาน Climate Change Pillar สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาวิชาการ Climate Change Forum 2025: Driving towards Net Zero เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมาย Net Zero จัดโดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
การได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการแนวคิด ESG เข้ากับทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero Emission ภายในปี 2060