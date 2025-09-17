“วัตสัน” เปิดตัวคาแรกเตอร์ Family สร้างความผูกพันลูกค้าไว้ใจแบรนด์

ผู้จัดการรายวัน 360 - วัตสัน แบรนด์สุขภาพและความงามชั้นนำของ เอเอส วัตสัน กรุ๊ป ประกาศเปิดตัว "The Watsons Family" ตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์สุดน่ารัก (Intellectual Property: IP) ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าทั่วเอเชีย ด้วยคาแรกเตอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 16 ตัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนบุคลิกภาพตาม MBTI ที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้า ขณะเดียวกันเปลี่ยนกิจวัตรด้านสุขภาพและความงามในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสร้างการแบ่งปันได้
จาเร็ด เดอกุซมัน (Jared DeGuzman) Customer Director of Brand Marketing วัตสัน อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “The Watsons Family เป็นตัวแทนที่สื่อถึงการพัฒนากลยุทธ์ของเราจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้านค้าที่เน้นประสบการณ์ เราใช้พลังการเล่าเรื่องผ่านคาแรกเตอร์ ไม่ได้แค่ขายสินค้า แต่กำลังสร้างจักรวาลสุขภาพและความงาม ให้กลายเป็นแหล่งรวมของความสุข แรงบันดาลใจ เชื่อมโยงชุมชน และลูกค้าของเราทั่วเอเชีย"
คาแรกเตอร์ลิขสิทธิ์กำลังพลิกโฉมตลาดโลก และกลายเป็นเทรนด์สำคัญสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มการจดจำ ความภักดีของลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาด โดยในปี 2567 มูลค่าการซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวกับ IP ในเอเชียเติบโตขึ้นถึง 448.94% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้ยอดขายและจำนวนออเดอร์เพิ่มขึ้นกว่า 200%* ตอกย้ำถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นของประสบการณ์แบรนด์เชิงสร้างสรรค์และการเข้าถึงอารมณ์อย่างชัดเจน
เพื่อคว้าโอกาสในตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอบรับความคาดหวังของผู้บริโภค วัตสันวางแผนเปิดตัว “The Watsons Family” ที่ฮ่องกงเป็นตลาดแรก เพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์สำหรับการขยายตัวในภูมิภาค ก่อนทยอยเปิดตัวในตลาดอื่นทั่วเอเชีย รวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย พร้อมแคมเปญการตลาดที่จะพาลูกค้าดื่มด่ำกับความสดใสและมีชีวิตชีวาของคาแรกเตอร์เหล่านี้
สำหรับการเปิดตัวในฮ่องกง มี 3 คาแรกเตอร์หลัก ได้แก่ Sunny (แชมป์สุขภาพ), Kilo (โค้ชฟิตเนสจอมพลัง) และ Flora (มาสก์หน้าสุดเปล่งประกาย) ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สุขภาพ และความงามตามลำดับ โดยตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่จักรวาล The Watsons Family ผ่านแคมเปญสุขภาพที่มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ร้านวัตสันจะถูกแปลงโฉมใหม่ด้วยภาพลักษณ์สีสันสดใส ที่เหล่านักชอปจะได้เพลิดเพลินไปกับความขี้เล่นของตัวการ์ตูน พร้อมตื่นเต้นไปกับกิจกรรมออนไลน์และแคมเปญโซเชียลพิเศษเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงเตรียมเปิดตัวกิจกรรม Meet & Greet สุดพิเศษกับเหล่าคาแรกเตอร์ The Watsons Family เพื่อสร้างความสนุกให้แฟนๆ อย่างใกล้ชิด
เพื่อผสาน The Watsons Family เข้ากับชีวิตประจำวัน วัตสันเตรียมออกผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “วัตสัน” ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์เหล่านี้ในตลาดฮ่องกง มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและของใช้ประจำวัน ซึ่งจะเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองให้สนุกมากขึ้น ด้วยดีไซน์พิเศษที่สะสมได้
วัตสันมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เปล่งประกายความงามจากภายในสู่ภายนอก ควบคู่ไปกับการทำความดีเพื่อผู้อื่นและสังคม ตามสโลแกน LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT ดังนั้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านการเปิดตัว The Watsons Family ในครั้งนี้ วัตสันมีเป้าหมายที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่มีส่วนร่วมและเชื่อมโยงทางอารมณ์อย่างแท้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมค้นพบความสนุก ความมั่นใจ และการดูแลตัวเอง ผ่านการเล่าเรื่องและประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์
พบกับ The Watsons Family - ตัวละคร 16 คาแรกเตอร์ โดยแต่ละตัวได้รับแรงบันดาลใจจากบุคลิกภาพ MBTI
ที่แตกต่างกัน เป็นตัวแทนของความสุขของความงาม สุขภาพ และการดูแลตนเองในแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ‘วัตสัน’ ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยคาแรกเตอร์ The Watsons Family
เปลี่ยนสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นประสบการณ์การดูแลตนเองที่ขี้เล่นและสะสมได้
วัตสันเป็นผู้นำกลยุทธ์ O+O (Offline plus Online) สำหรับร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามในเอเชีย โดยปัจจุบันมีสาขากว่า 8,000 แห่ง และร้านขายยากว่า 1,500 แห่ง ใน 16 ตลาดทั่วเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง
ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลและความงามอันดับ 1 ในเอเชีย* โดยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเฉพาะบุคคลในด้านสุขภาพ ความงาม และการดูแลส่วนบุคคล เพื่อตอบโจทย์แนวคิด LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT นอกจากนี้ วัตสันยังเป็นร้านค้าเพื่อสุขภาพและความงามในเครือ เอเอส วัตสัน กรุ๊ปอีกด้วย
นอกจากนี้ Asia One Pass ของวัตสัน ที่เปิดตัวเมื่อปี 2019 ยังมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก โดยสามารถรับคะแนนเมื่อซื้อสินค้ากับวัตสันใน 10 ตลาดในเอเชีย ได้แก่ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ตุรกี และฟิลิปปินส์