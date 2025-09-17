หนังสือ “72 พรรษา ทศมราชัน มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน” กฟผ. คว้ารางวัลเวทีประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 18

หนังสือ “72 พรรษา ทศมราชัน มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน” ที่ กฟผ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คว้ารางวัล Bronze Award 2025 สาขานวัตกรรมทางการพิมพ์จากสมาคมการพิมพ์ไทย ในเวทีประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 โดยนำเสนอบันทึกประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน
สำหรับหนังสือ 72 พรรษา ทศมราชัน มิ่งขวัญแห่งแผ่นดิน ใช้นวัตกรรมและเทคนิคการผลิตที่โดดเด่น อาทิ การเลเซอร์ไดคัทคาร์บอน ระบบดิจิทัลฉลุลายประจำยามที่กล่องด้านหน้าด้วยความแม่นยำ คมชัด ลดการบล็อกปั๊ม ลดการใช้พลังงาน และของเสียการปรับตั้งเครื่องจักร การพิมพ์สีพิเศษ รันนัมเบอร์ และการทาขอบสีทอง ช่วยเพิ่มความวิจิตรสง่างามและเอกลักษณ์เฉพาะ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติได้ที่ https://www.egat.co.th/uploads/prd/R10-72th