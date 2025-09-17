xs
มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ เดินหน้าโครงการ “ปันสุข” มอบของอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ช่วยเหลือชุมชนเขตสัมพันธวงศ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ โดย คุณประจักษ์ และ คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธานและรองประธานมูลนิธิฯ เดินหน้าโครงการ “ปันสุข" มอบถุงปันสุข จำนวน 1,000 ชุด ภายในบรรจุข้าวสาร 5 กิโลกรัม และสิ่งของอุปโภคบริโภคจากผลิตภัณฑ์คุณภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค - ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง - เชนไดร้ท์ ถั่วลิสงมารูโจ้ และเครื่องดื่มมิโกโตะ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งโรงเรียน วัด องค์กรสาธารณกุศลในเขตสัมพันธวงศ์ ณ วัดโลกานุเคราะห์

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรับมอบ อาทิ คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานที่ปรึกษาวัดโลกานุเคราะห์, คุณประทุมวดี ศักดิ์กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์, คุณพชรมณฑ์ หมวดนุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา, คุณกิรณา จั่นนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิ รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

โครงการ "ปันสุข" ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียวฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่านการให้และการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

#โครงการปันสุข #ถุงปันสุข #ช่วยเหลือสังคม #มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว








