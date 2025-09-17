ดีต่อใจคนเมืองเพชรฯ ‘กรมการค้าภายใน’ ผนึกกำลังพันธมิตร จัดงาน ‘ธงเขียวราคาประหยัด’ ลดต้นทุนการเกษตร สร้างรากฐานเศรษฐกิจมั่นคง

กรมการค้าภายใน (DIT) ลุยจัดงาน "ธงเขียวราคาประหยัด" ที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้เกษตรกรโดยตรง ด้วยการจำหน่ายปุ๋ยและปัจจัยทางการเกษตรในราคาสุดพิเศษ ทุบราคาลง
ถึงกระสอบละ 200 บาท อาทิ ปุ๋ยดาวลูกโลก 46-0-0 จาก 895 บาท ลดเหลือ 695 บาท, ปุ๋ยหัววัวคันไถ 15-15-15 จาก 990 บาท ลดเหลือ 790 บาท, ปุ๋ยนกปากห่าง 16-16-16 จาก 1,050 บาท ลดเหลือ 850 บาท เป็นต้น
โดยครั้งนี้จัดขึ้น ณ ลานข้าวสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16-17 กันยายน 2568 นำทัพเปิดงานโดย นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อเป็นสัญญาณยืนยันถึงความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ที่พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่
นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เผยถึงความเป็นมาของงานธงเขียวราคาประหยัด“ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” ว่า ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน มีภารกิจหลัก คือ “ธงฟ้าราคาประหยัด” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าในราคายุติธรรม ซึ่ง ณ วันนี้ ได้มีโครงการ "ธงเขียวราคาประหยัด" เป็นโครงการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยจำหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรในราคาพิเศษ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
“โครงการ "ธงเขียวราคาประหยัด" เกิดจากที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งอยากช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ จึงได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยจะมีการจัดจำหน่ายปุ๋ยในราคาถูก ลดราคา 200 บาท ต่อ 1 กระสอบ ซึ่งเกษตรกร 1 คนสามารถซื้อได้ถึง 5 กระสอบ และนอกจากลดราคาปุ๋ยแล้ว ยังมี อาทิ คูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชอีกด้วย”
โดยภายในงานจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมี 6 สูตรหลัก ที่ใช้กับพืชทุกชนิด เช่น นาข้าว พืชไร่ กล้วยหอม มะนาว และไม้ผลอื่น ๆ สูตรปุ๋ย ได้แก่ 46-0-0, 16-20-0 , 15-15-15, 16-16-16, 25-7-7 และ 8-24-24 เป็นต้นมีบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 24 บริษัท อาทิ บริษัท เจียไต๋ จำกัด, บริษัท เอกยงวงศ์จำกัด, บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด, บริษัทเคทีดับเบิ้ลยูครอพ เอ็กซ์ จำกัด, บริษัทปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด, บริษัท กรีน อะโกรพลัส จำกัด, บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้จัดโครงการ “ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” รวมแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ จ. ฉะเชิงเทรา จ. พิจิตร จ. ชุมพร จ. พิษณุโลก และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นที่ จ. เพชรบุรี
“หวังว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้รวม ๆ แล้วมากกว่าหลักล้านบาท โดยเราจะไปทุกที่ทั่วประเทศ ซึ่งกรมการค้าภายในมีกำหนดจัดอีกกว่า 20 ครั้ง ครับ”
ด้านนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงงาน "ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว" ที่จัดขึ้นที่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานธงเขียวราคาประหยัด โดยมองว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน อย่างมาก
“ก่อนหน้านี้ เราเคยได้ยินแต่ธงฟ้า วันนี้มีธงเขียว ต่อไปนี้เราจะรู้ว่าธงเขียวคือปุ๋ย และเป็นปุ๋ย ราคาประหยัด ซึ่งปุ๋ยหรือยาคือปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญมาก เพราะว่าต้นทุนของพี่น้องเกษตรกร อยู่ที่ปุ๋ย ถ้าต้นทุนสูงก็จะทำให้รายได้น้อยลง แต่ถ้าต้นทุนถูกลงรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น โดยโครงการนี้ 1 กระสอบ ลด 200 บาท 5 กระสอบลดถึง 1,000 บาท เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมียา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสินค้าอุปโภค บริโภคที่มาร่วมส่งเสริมในโครงการนี้ด้วย ซึ่งดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ กับพี่น้องประชาชนอย่างมาก ต้องขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ที่ท่านห่วงใยจังหวัดเพชรบุรี ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นค่ะ”
ด้าน นายฟื้น พูลสมบัติ ประธานสหกรณ์การเกษตร อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดหาปัจจัยการเกษตรราคาถูกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ทำให้มีแรง มีกำลังใจที่จะเพาะปลูกพืชที่มีคุณภาพออกจำหน่ายต่อไป
“กระผมขอขอบคุณกรมการค้าภายใน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และทุกภาคส่วนที่ได้จัดหา ปัจจัยการเกษตรราคาถูกมาให้พี่น้องเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น และมีกำลังใจเพาะปลูกพืชที่มีคุณภาพออกจำหน่าย กระผมอยากให้จัดโครงการดี ๆ แบบนี้ต่อไป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตกร จะได้มีกำลังใจ มีแรง มีทุน ในการทำอาชีพนี้ต่อไป”
โครงการธงเขียวราคาประหยัด “ปุ๋ยถูก ยาดี ต้องที่ธงเขียว” ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ย และธุรกิจการเกษตรไทย, สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย, สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร, ผู้ผลิตปุ๋ยและเคมี เกษตร รวมถึงห้างค้าปลีกสมัยใหม่
สำหรับการจัดงานครั้งต่อไปพบกันที่สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 – 24 กันยายน 2568 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจสามารถซื้อสินค้าปัจจัยทางการเกษตรราคาประหยัด ได้ตามวันดังกล่าว