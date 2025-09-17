กปน. เดินหน้า “ยอดน้ำ & เฟรนด์” ปี 3 สานต่อภารกิจรักษ์น้ำ เปิดเวทีประกวดทำคลิป TikTok “How to Save…เซฟน้ำอย่างยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษา 175,000 บาท
การประปานครหลวง (กปน.) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ climate change ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จึงได้เดินหน้าโครงการรณรงค์การใช้น้ำ อย่างรู้คุณค่า ในชื่อกิจกรรม “ยอดน้ำ & เฟรนด์” ปี 3 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่ให้บริการของ กปน. เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเชิญโรงเรียนในพื้นที่กว่า 60 แห่ง คัดเลือกนักเรียนที่สนใจ และมีความสามารถในการทำคลิป TikTok จำนวน 3 คน/โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม workshop เรียนรู้ เรื่องกระบวนการผลิตน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ในการทำคลิป TikTok จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไอเดียไปสร้างสรรค์ในการทำคลิป TikTok เข้าร่วมประกวดตามแนวคิด “How to Save…เซฟน้ำอย่างไรให้ยั่งยืน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 175,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก กปน.
รายละเอียดของรางวัลการประกวดคลิป TikTok ประกอบด้วย
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองขนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
-รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook “รวมพลคนประหยัดน้ำ”.