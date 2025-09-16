“Thai Face Top Model 2025” ตึงมาก เข้มมาก บทเรียนระดับ Masterpiece สู่สุดยอดโมเดล

ตึงมาก เข้มมาก ไม่มีปล่อยผ่าน เพื่อให้ได้สุดยอดโมเดล กับ บทเรียนที่เรียกว่าระดับ Masterpiece กับการประกวดรายการ “Thai Face Top Model 2025” ผ่านไปแล้ว 3 EP. ณ ขณะนี้ก้าวเข้าสู่ความเข้มข้นมาถึงจุคพีค คือ EP.3 รายการกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น เพราะคุณครูทุกคนเข้าถึงความต้องการของโจทย์ โปรดติดตาม เพราะ EPนี้มีคัดออกแน่นอน 100%
ณ ห้อง พระราม9 ชั้น 6 โรงแรมเอสซี ปาร์ค ลาดพร้าว พบกับสุดยอดโครงการ “Thai Face Top Model 2025” ที่เปิดบ้านต้อนรับ เพื่อร่วมบทพิสูจน์คัดเลือก สุดยอดโมเดลตัวจริง ที่จะส่งออกสู่สายตาระดับประเทศ โครงการเดียวที่ผู้ชนะ เตรียมหัวใจ เตรียมความฝันที่กลายเป็นจริง เตรียมความพร้อมบินไปเซนต์สัญญาโมเดลอาชีพ กับ โมเดลลิ่ง เอเจนซี่ ณ นิวยอร์กซิตี้ กับการเฟ้นหาสุดยอดโมเดล Thai Face Top Model 2025 ปรากฏการณ์แฟชั่นไทยเดียวที่คัดเลือก “ไทยแท้ ไทยเท่ห์ ตัวจริง หน้าจริง” เพราะ โมเดลไทย คือ อาชีพที่เปรียบเสมือนฑูตวัฒนธรรมของประเทศไทย โครงการเดียวที่เฉิดฉาย และ ยกระดับแวดวงแฟชั่นไทยประจักษ์สู่สายตาชาวโลก
โดยทำการเปิดตัวโครงการไปเมื่อเร็วๆนี้ ในครั้งนี้มากับฟีดแบครายการ และ Hilight ของ Ep.2 ต่อเนื่องมาถึง EP.3 ที่กำลังเป็นกระแส เป็นไวรัลที่กำลังเกิดขึ้น ในแวดวงสื่อสายแฟชั่น คนบันเทิง และ ผู้ชื่นชอบแฟชั่นทั่วประเทศต่างกล่าวถึง
EP.2 ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า คุณครูลูกเกดมาพร้อมทีม “Muse by Metinee” สอนตั้งแต่การเตรียมความพร้อมจุดเริ่มต้นให้กับผู้เข้าประกวด นางแบบต้องไม่ลืมรองเท้าส้นสูง มาประกวดนางแบบ นายแบบ ต้องมีวินัย สำคัญคือ “อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว” พร้อมรับมือกับทุกสถานการ์ณด้วยความอดทน ใครที่ขาดสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ที่ถูกคัดออกอย่างน่าเสียดาย คุณครูลูกเกดไม่ปล่อยผ่าน
และในEP.2 จะเจอกับวลีเด็ดของ คุณครูอ๊าท อารยา “ใครไม่พร้อมแจ้งเลย พร้อมผายมือ” การมารับบทคุณครูในครั้งนี้ สำหรับมาสเตอร์อารยา พกการให้มาเต็มกระเป๋า พร้อมให้กับคนที่ตั้งใจ และ การเป็นสไตล์ลิสต์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงอยากให้ทุกคนที่ยังได้รับโอกาส ทุ่มเทความตั้งใจในการเข้าคลาสทุกครั้ง เพื่อที่การเรียนจะทำให้เข้าใจโจทย์ และ เข้าถึงนัยยะความสำคัญของการเข้ามาประกวดครั้งนี้
และเช่นเดียวกับกับเรื่องมุมกล้อง คุณครูใหญ่ อมาตย์ อยากให้ทุกคน ฝึกและมีประสบการณ์เพิ่มในการออกแบบคาแรคเตอร์ นำเสนอตัวตน พรีเซนต์ความเป็นตัวเอง พรีเซนต์ออกมาให้ได้มากที่สุดจุด เพื่อตัวของผู้เข้าประกวดเอง และ แน่นอน กับการรังสรรค์ท่าทาง ให้เป็นรูปแบบโมเดลมืออาชีพ คุณครูใหญ่ จะเป็นคนเทรนด์ประสบการณ์ครั้งนี้ให้คุณได้ posture ที่ดีที่สุด
และEP.2ที่ผ่านมายังมีไฮไลท์ โครงการ Thai Face Top Model 2025 ได้รับเกียรติจาก คุณครูเงาะ แห่ง เพจ เกลา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อกระตุ้นพลังบวก สร้างภูมิความมั่นใจ ความพร้อม ให้กับทุกคน
ปิดท้ายในส่วนของ EP3 ที่กำลังดำเนินมาถึง บทเรียน และ การฝึกอย่างหนัก ทุกขั้นตอนล้วนเต็มไปด้วยเนื้อหา ความท้าทาย ความรู้ ที่อัดแน่นไปด้วยความเข้มข้น เนื้อหาละเอียดเจาะลึก กับมาสเตอร์วงการแฟชั่นระดับตัวท้อป ระดับตำนานทั้ง 5 เรื่องราวทั้งหมดจะเข้มข้น พลิกชีวิตผู้เข้าประกวดเป็นไปในทิศทางใด และกฏของการคัดเลือก คัดออก จะสร้างความตื่นเต้น ปะปนรอยยิ้ม สุข เศร้า หรือเห็นหยดน้ำตา ที่แฝงไปด้วยรอยยิ้ม และความทรงจำที่ประทับใจของผู้เข้าประกวด ที่ให้ความรู้สึกในการรับชมว่า มันคือ1 บทเรียนที่สุดแล้ว ที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้ เป็นครั้งหนึ่ง หรือ อาจจะ ครั้งเดียวในชีวิตของคนที่รัก หลงไหล ปรารถนาอยากเข้าวงการแฟชั่น พบความสนุก ดราม่า การสอนที่ไม่เหมือนใคร
Thai Face Top Model 2025 เป็นรายการที่น่าติดตาม ขอให้คุณผู้ชม stay tune โปรดติดตามทุกแพลตฟอร์ม โดยทุก EP ที่ผ่านมา รวมถึง EP.3 บทบาทของผู้อำนวยการโครงการ คุณครูใหญ่ แม่อ้อย อินทิรา ทัพวงศ์ ที่พร้อมสู้ พร้อมลุยกับทุกคนมาพร้อมแง่คิด กับการให้กำลังใจ การแชร์เรื่องราวในวงการ และ ความอบอุ่น ดูแลกันในโครงการ ทีมงาน รวมถึงสถานที่ โรงแรมเอสซี ปาร์ค ลาดพร้าว เป็นโรงแรมใจกลางเมือง แฝงไปด้วยความร่มรื่น มอบบรรยากาศให้จุดประกายฝันของผู้เข้าประกวดให้พร้อมทั้ง กาย หัวใจ และ ความคิด Thai Face Top Model 2025 คือ โครงการเพื่อคนที่มีฝัน เป็นรายการที่คุณไม่ควรพลาดรับชม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับก้าวที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับกลุ่มคนที่มีความฝัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบต่อไป เตรียมลุ้นเชียร์ว่าใครจะก้าวเข้าสู่รอบลึก และ คว้ารางวัลผู้ชนะ ได้เซนต์สัญญาโมเดลลิ่ง เอเจนซี่ ณ นิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
