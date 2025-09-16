รองปลัดฯ ศุภกิจ แถลงผลความสำเร็จโครงการค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (MIND STAR)” ประจำปี 2568

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมกราฟ รัชดา – กระทรวงอุตสาหกรรมโดย นายศุภกิจ บุญศิริ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานแถลงผลความสำเร็จของ “โครงการค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (MIND STAR)” ประจำปี 2568 ที่ได้ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการสร้างนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ จำนวน 90 กิจการ จากทั่วประเทศ และได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อยกระดับศักยภาพนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน เป็นระยะเวลา 3 วัน ก่อนจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เป็นสุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (Super MIND STAR) จำนวน 20 กิจการ เพื่อเข้ารับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสได้พบผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และได้รับโล่รางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 400 ล้านบาท
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้สร้างความแข็งแกร่งให้นักธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ของประเทศไทยด้วยการดำเนิน “โครงการค่าใช้จ่ายในการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (MIND STAR)” เพื่อยกระดับศักยภาพนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และสามารถดำเนินธุรกิจควบคู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องใน 3 ระดับ โดยเริ่มจากระดับจังหวัดผ่านกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,693 คน ส่งต่อมายังระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคู่ชุมชน และคัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพให้เป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 90 กิจการ ซึ่งกิจการที่ได้รับคัดเลือกนั้นจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) ที่ดำเนินการโดยส่วนกลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคสามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจทั้งระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน หรือคู่ค้าจากภายนอกได้
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวว่า “โครงการปีนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการต้นแบบที่ดีคู่ชุมชน โดยดำเนินธุรกิจช่วยเหลือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ขยายผลสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงมีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งในภูมิภาคเดียวกัน และต่างภูมิภาค อันจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขัน และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดโลกได้ในระยะยาว”
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักธุรกิจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนต้นแบบ (Super MIND STAR) จำนวน 20 กิจการ ได้แก่ 1) บริษัท อินเตอร์ โฟกัส ฟู้ด 2) เรือบุญ 3) บริษัท บีกรีน ไบโอเทค จำกัด 4) บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด 5) ยั่วยั่วน้ำปลาหวาน 6) กลุ่มสานสวยเดคูพาจ 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนังฟาร์ม 8) บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด 9) บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 10) บริษัท เจ เอม กูด เนเจอร์ จำกัด 11) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บางประมุง 12) บริษัท พรีม่าเพิร์ล จำกัด 13) บริษัท จงกล โปรดักส์ จำกัด 14) วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน 15) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข 16) นามัวร์เจลาโต้ 17) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปกล้วยดอนสมบูรณ์ 18) The Little Craft 19) บริษัท ป้อนคำหวาน จำกัด และ 20) บริษัท ยศศักดิ์ ฟู้ดส์ จำกัด