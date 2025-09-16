เบเยอร์คว้ารางวัล Climate Action Award ตอกย้ำผู้นำสีรักษ์โลกอันดับหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

บริษัท เบเยอร์ จำกัด นำโดย ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล Climate Action Award ประเภท “Climate Action Leader” ในงานสัมมนาวิชาการ Climate Change Forum 2025: Driving towards Net Zero จัดโดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ซึ่งนับว่าเป็นเวทีใหญ่ ที่รวมพลังภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
รางวัล Climate Action Award ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบแก่องค์กรที่สามารถบูรณาการแนวคิด ESG เข้ากับทุกมิติของธุรกิจ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม และการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย เบเยอร์ ได้รับการยกย่องในฐานะ ผู้ริเริ่มและผู้นำด้านนวัตกรรมสีรักษ์โลกอันดับหนึ่งของไทย จากผลงานวิจัยและการพัฒนา Low Embodied Carbon Paint ผ่านกระบวนการผลิต “Green Production” ร่วมกับนวัตกรรม BegerCool Technology ที่ช่วยลดอุณหภูมิผิวอาคาร ประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้จริง ซึ่งนับเป็น Benchmark ใหม่ของอุตสาหกรรมสีไทย และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของแนวคิด Green Building
ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ กล่าวว่า“การได้รับรางวัล Climate Action Award ในครั้งนี้ เป็นทั้งความภาคภูมิใจและแรงผลักดันของพวกเราชาวเบเยอร์ ที่ยืนยันว่าเราไม่ได้มุ่งพัฒนาเพียง ‘สีคุณภาพ’ แต่เราสร้าง ‘สีที่ดูแลโลก’ อย่างแท้จริง เบเยอร์จะไม่หยุดที่การสร้างนวัตกรรม แต่จะเดินหน้านำพาอุตสาหกรรมสีไทยก้าวสู่ Net Zero และอนาคตที่ยั่งยืนอย่างมั่นคง” การคว้ารางวัลดังกล่าวยังตอกย้ำพันธกิจของ เบเยอร์ ในฐานะ “Eco-wellness Innovation” และสะท้อนให้เห็นว่า “สีรักษ์โลกอันดับหนึ่ง” ไม่ใช่เพียงคำนิยามทางการตลาด แต่เป็นมาตรฐานใหม่ที่ เบเยอร์ สร้างขึ้นและยืนหยัดอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ เบเยอร์ เป็น แบรนด์แรกและแบรนด์เดียว ที่ก้าวสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีไทย และร่วมขับเคลื่อนอนาคตของประเทศสู่ Net Zero Economy ต่อไป
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวและโครงการความร่วมมือต่างๆสามารถติดตามได้ที่: https://www.beger.co.th/th/