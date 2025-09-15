ก.พลังงานมอบตรา “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ให้สินค้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ “ควีน”-ขยายช่องทางตลาดผ่านปั๊มPT-OR

ก.พลังงานมอบตราสัญลักษณ์ "ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน" ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ผู้ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบรนด์ “ควีน” เป็นสินค้ารักษ์โลก พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านปั๊มOR-PT สร้างรายได้เฉลี่ย 2.5 ล้านบาท/ปี
วันนี้( 15 กันยายน 2568) กระทรวงพลังงาน โดยนายโสภณ มณีโชติ และนางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมโครงการ "ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน" พร้อมมอบตราสัญลักษณ์โครงการ ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ผู้ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบรนด์ “ควีน” เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าชุมชนดังกล่าวได้ผ่านการตรวจวัดและผ่านเกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน เป็นสินค้าชุมชนที่มีกระบวนการผลิตที่ลดใช้พลังงาน ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ และเป็นสินค้ารักษ์โลกที่พร้อมขยายฐานการจำหน่ายสู่กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ “เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ควีน” ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ให้ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการอบแห้ง ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซ CO2 และประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้แรงงานคนในการแกะและกะเทาะเม็ดมะม่วงฯช่วนสร้างอาชีพในชุมชน และยังได้เมล็ดที่สวยสมบูรณ์สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานด้านต่างๆ ได้แก่ อย., เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างรายได้เฉลี่ย 2.5 ล้านบาท/ปี
นายโสภณ มณีโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญหนึ่งของกระทรวงพลังงาน คือ การดูแลและส่งเสริมชุมชนในสามารถบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากทุกๆชุมชนทั่วประเทศ โดย“ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” เป็นการแสดงให้เห็นว่าสินค้าชุมชนได้ยกระดับเป็นสินค้ารักษ์โลกได้ ตามเกณฑ์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1.คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 3.การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ 4.การจัดการของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ “เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ควีน”ได้ผ่านเกณฑ์สินค้าชุมชนลดใช้พลังงาน เป็นสินค้ารักษ์โลกตัวใหม่ที่ถูกคัดเลือกเพื่อจำหน่ายในร้าน PT MaxMart ในสถานีบริการน้ำมัน PT กว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และร้านไทยเด็ด ของOR ในเร็วๆนี้ ซึ่งนอกจากเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรเจ้าของสินค้าชุมชนดังกล่าวมีรายได้จากการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ทางสถานีบริการน้ำมันเองก็มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนรักษ์โลกช่วยลดโลกร้อนได้อีกทาง
นางพัทธ์ธีรา ผู้ตรวจราชการ กล่าวว่าปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพลังงานระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีการเร่งพัฒนาผลักดัน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถขยายตลาด พร้อมจับมือกับ 5 บริษัทน้ำมันชั้นนำของประเทศ และร้านค้าในเครือข่าย ได้แก่ OR, Shell, Susco, Caltex และ PT เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ขยายฐานลูกค้าสู่คนรุ่นใหม่ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยเร็วๆ นี้ กระทรวงพลังงาน เตรียมเปิดตัวแคมเปญ ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน เพื่อสร้างสรรค์มุมมองใหม่ของการบริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน และยกระดับสินค้าของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น