ซีพีเอฟ เปิดตัวเครื่องดื่ม INNOWENESS บุกตลาด Functional Drink

วันที่ 15 กันยายน 2568 นายวรุณ ศิลปสุวรรณชัย ผู้อำนวยการธุรกิจเพื่อสุขภาพ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟมุ่งขยายตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ (Health and Wellness) มาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดตัวสินค้า Functional Drink เครื่องดื่มเพื่อบำรุงสมอง (Peptide shot) และเครื่องดื่มเพื่อกระตุ้นการขับถ่าย (Fiber shot) ภายใต้แบรนด์ INNOWENESS (อินโน-วี-เนส) ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาร่างกาย
“ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่มีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง ทำให้สินค้า Functional Drink เป็นที่สนใจและต้องการในตลาด โดยข้อมูล Nielsen เดือนมิถุนายน ปี 2567 ระบุว่า มูลค่าตลาดของสินค้ากลุ่ม Functional Drink มีมูลค่าตลาดสูงถึง 7 พันล้านบาท”
นายวรุณ กล่าวว่า CPF มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารอาหารโปรตีน (protein expert) พร้อมเจาะกลุ่มตลาดออกสินค้าใหม่กับเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสมอง (Peptide shot) ที่สกัดได้โปรตีนชนิดเปปไทด์สายสั้นและกรดอะมิโนอิสระ ในปริมาณที่สูงซึ่งเป็นกรรมวิธีที่เป็นเอกสิทธิ์การผลิตเฉพาะของ CPF ที่ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร (Patented process) อีกทั้งยังได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยที่ได้รับความน่าเชื่อถือ
สำหรับ Peptide shot พลังบูส อาหารสมอง 10 ตัว เรียกสมอง ได้เสมอ! เป็นเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสมอง ขนาด 100 มล. ราคาเพียง 39 บาท มีรส Mixed Berry และ Yuzu Orange ดื่มง่าย กลมกล่อม ให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ด้วยสารบำรุงสมองกว่า 10 ตัว อาทิ เปปไทด์ เป็นโปรตีนสายสั้น ที่สามารถถูกดูดซึมไปใช้งานได้เร็วกว่า วิตามินบี 12 กรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองให้พร้อมเริ่มต้นใหม่ในทุกวัน
ส่วนเครื่องดื่มเพื่อกระตุ้นการขับถ่าย Fiber shot ราคาเพียง 35 บาท ขนาด 100 มล. มีรสชาติ Prune & Blackcurrant และ Lychee Yogurt ซึ่งจะมีส่วนผสมเป็นใยอาหารสูงพิเศษ 15,000 มก. และอินนูลินช่วย เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร รสชาติอร่อยกลิ่นผลไม้หอมสดชื่น ดื่มง่าย ช่วยปรับสมดุลสำไส้ให้ขับถ่ายได้เป็นปกติ เหมาะกับทุกคนที่รักสุขภาพ หรือมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาซื้อสินค้า ทั้ง 2 ได้จาก 7-eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น) และโลตัส โก เฟรช ทั่วประเทศ