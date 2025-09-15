โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน

โบลท์ ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มการเดินทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จับมือกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน Bolt Road Safety ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเมืองที่ใส่ใจในทุกชีวิต (Safe Rides, Safe Lives)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืนในสังคมไทย
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติในเดือนสิงหาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตกว่า 8,600 ราย โดยกว่า 83% เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โบลท์พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามการเดินทางแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน รวมถึงนโยบายสนับสนุนการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่กว่า 27 คน ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันและการรับมือเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมาย
พ.ต.อ.สรพงษ์ นาคะโยคี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “การเดินทางบนท้องถนนจะเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน การที่โบลท์เข้ามาร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และช่วยสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย”
ร.ต.ท. ดร. เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ รองสารวัตรจราจร กองกำกับการที่ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร และวิทยากรในงานครั้งนี้ กล่าวว่า “การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบส่วนบุคคล แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน การที่โบลท์เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้จริง”
คุณ สุภัทธา เนียมวณิชกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท โบลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า
“Bolt ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานเสมอ กิจกรรม Bolt Road Safety ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของเราในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนที่ยั่งยืน เรามุ่งหวังให้ทุกการเดินทางกับ Bolt มอบทั้งความสะดวกสบายและความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งสนับสนุนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น”
การจัดงาน Bolt Road Safety ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของโบลท์ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านความปลอดภัยทางถนน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของโบลท์ในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ โบลท์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม “Ensuring Safety During a Ride: เสริมสร้างความมั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยไปกับ Bolt” เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เรียนรู้แนวทางการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การตั้งขอบเขตที่เหมาะสม และการให้เกียรติผู้โดยสาร
โบลท์ ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้น และยกระดับมาตรฐานการเดินทางในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง