xs
xsm
sm
md
lg

โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โบลท์ ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มการเดินทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ จับมือกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน Bolt Road Safety ภายใต้แนวคิด “ขับขี่ปลอดภัย เพื่อเมืองที่ใส่ใจในทุกชีวิต (Safe Rides, Safe Lives)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และส่งเสริมมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืนในสังคมไทย

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติในเดือนสิงหาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตกว่า 8,600 ราย โดยกว่า 83% เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย พร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่โบลท์พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามการเดินทางแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน รวมถึงนโยบายสนับสนุนการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่กว่า 27 คน ครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันและการรับมือเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมาย

พ.ต.อ.สรพงษ์ นาคะโยคี ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า “การเดินทางบนท้องถนนจะเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน การที่โบลท์เข้ามาร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และช่วยสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย”

ร.ต.ท. ดร. เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ รองสารวัตรจราจร กองกำกับการที่ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร และวิทยากรในงานครั้งนี้ กล่าวว่า “การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบส่วนบุคคล แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน การที่โบลท์เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้จริง”

คุณ สุภัทธา เนียมวณิชกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท โบลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า
“Bolt ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานเสมอ กิจกรรม Bolt Road Safety ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนเจตนารมณ์ของเราในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนที่ยั่งยืน เรามุ่งหวังให้ทุกการเดินทางกับ Bolt มอบทั้งความสะดวกสบายและความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร พร้อมทั้งสนับสนุนพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น”

การจัดงาน Bolt Road Safety ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงบทบาทของโบลท์ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านความปลอดภัยทางถนน และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของโบลท์ในการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยก่อนหน้านี้ โบลท์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม “Ensuring Safety During a Ride: เสริมสร้างความมั่นใจ ขับขี่ปลอดภัยไปกับ Bolt” เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่เรียนรู้แนวทางการสื่อสารอย่างมืออาชีพ การตั้งขอบเขตที่เหมาะสม และการให้เกียรติผู้โดยสาร

โบลท์ ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยขึ้น และยกระดับมาตรฐานการเดินทางในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง








โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน
โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน
โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน
โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน
โบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร จัดงาน “Bolt Road Safety” เสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อทุกคนบนท้องถนน
กำลังโหลดความคิดเห็น