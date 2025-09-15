xs
xsm
sm
md
lg

CAATเตรียมผุดโปรเจ็กต์“เกาะกระดานแซนด์บ็อกซ์”ทดลองบริการ Seaplane จุดขึ้นลงชั่วคราวภายในปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CAAT เตรียมทดลองบริการ Seaplane นำร่อง “เกาะกระดานแซนด์บ็อกซ์” เผยพื้นที่เหมาะสมบริการเครื่องบินทะเล ท้องถิ่น ประชาชน เอกชน ขานรับ คาดเริ่มในปี 68 เห็นรูปแบบการปฎิบัติการจริง และประเมินเรื่องความปลอดภัยผลกระทบต่างๆ ส่วนภูเก็ต เตรียมแผนในระยะต่อไป

พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยถึงความคืบหน้า การให้บริการเครื่องบินทะเล (Seaplane) ในเชิงพาณิชย์ ว่า ที่ผ่านมา กพท.ได้หารือกับภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อผลักดันให้มีการเริ่มต้นให้บริการในประเทศไทย โดยขณะนี้ได้เลือกสถานที่ทำโครงการทดลอง หรือแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) แล้วคือ ที่เกาะกระดาน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นทดสอบการดำเนินงานให้บริการจุดให้บริการขึ้นลงแบบชั่วคราวโดยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2568 ได้มีการประชุมหารือ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปแผนและกำหนดการทำแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดตรัง ซึ่งจะมีการเริ่มทดลองกันภายในปี 2568 และจะมีการเก็บข้อมูลประเมินผลต่อไป

ทั้งนี้ เกาะกระดาน ถือเป็นพื้นที่เหมาะสม เป็นจุดที่มีศักยภาพและพื้นที่รองรับการปฎิบัติการบินได้และได้รับการตอบรับจากประชาชนหน่วยงานในพื้นที่ เอกชนที่จะร่วมโครงการ และจังหวัดตรัง มีความต้องการให้ไปทดสอบที่จะให้เริ่มทดสอบ

สำหรับการเลือกพื้นที่บริการเครื่องบินทะเล (Sea Plane) มีองค์ประกอบการพิจารณาหลายส่วน เริ่มต้นคือ จุดเป็นที่ขึ้น-ลงชั่วคราวก่อนว่า มีสภาพเหมาะสม ปลอดภัย ซึ่งปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นการทดลองเนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยมีบริการมาก่อน การทำแซนด์บ็อกซ์ จะทำให้เห็นรูปแบบการปฎิบัติการจริง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และผลกระทบต่อกฎหมาย และชุมชนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

“นอกจากนี้ ยังมีที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในแผนการให้บริการซีเพลนได้ แต่ยังมีประเด็นเรื่องสภาพคลื่อนลมแรงมากกว่า จังหวัดตรัง จึงเลือกทำการทดลองที่เกาะกระดาน จ.ตรังก่อน”

นอกจากนี้ ในการทำแซนด์บ็อกซ์ จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดทำ เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE ,ขออนุญาตส่วนจังหวัด สำหรับกพท.มีส่วนงานด้านมาตรฐานสนามบินและเครื่องช่วยในการเดินอากาศ (Aerodromes and Ground Aids: AGA)ได้เข้าไปตรวจสอบ ใน 2 ส่วนที่ เกี่ยวข้องตามประกาศมาตรฐานที่ขึ้นลง และประกาศด้านมาตรฐานการบิน หากมีความพร้อมครบถ้วนก็จะอนุญาตให้เริ่มทดสอบ ขณะนี้เกือบครบถ้วน เหลือการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากเป็นปฎิบัติการบินที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน

ปัจจุบันมี ผู้ประกอบการเอกชน 2 ราย ได้แก่ บริษัท สยามซีเพลน จำกัด และบริษัท ไทยซีเพลน จำกัด ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (Air Operating Licence) หรือ AOL

กำลังโหลดความคิดเห็น