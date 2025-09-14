ดร.แดน เสนอ My Thailand’s Dream ขับเคลื่อน 7 ยุทธศาสตร์ นำประเทศสู่ ‘อารยะ’

ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ ดร.แดน นักวิชาการอาวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวปาฐกถา “ความฝันประเทศไทยของผม” หรือ “My Thailand’s Dream” ในงานครบรอบวันเกิด 7 ทศวรรษ นำเสนอ 7 ยุทธศาสตร์ฝ่าวิกฤตชาติ เพื่อนำพาประเทศสู่ความเป็นอารยะ เศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืน สังคมหลากหลายและสมานฉันท์ และการเมืองมีเสรีภาพและเสถียรภาพ โดยมีอดีตนักการเมือง นักวิชาการ และข้าราชการทหารระดับสูง นักธุรกิจร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันสหสวรรษ พลเรือโทเดชดล ภู่สาระ อดีตรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่ประเทศรายได้สูง โดยพัฒนาเป็น ‘เมืองหลวงโลก’ 4 ด้าน คือ อาหาร ท่องเที่ยว สุขสภาพ (wellness) และการอภิบาลคนชรา ตั้งเป้าสร้างรายได้ 10 ล้านล้านบาท การนำเข้าทุนมนุษย์ 1 ล้านคน โดยให้นำเงินมาลงทุน 60-100 ล้านบาท แลกกับสิทธิพิเศษด้านการอยู่อาศัยและการทำงาน การดึงดูดการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ เช่น TSMC ของไต้หวัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ย้ายแรงงานออกจากภาคเกษตร และพัฒนากลไกเกลี่ยความมั่งคั่ง
“การเมืองไทยควรพัฒนาสู่ ‘อารยาธิปไตย’ หรือประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย โดยพัฒนาระบบเลือกตั้งเปิดโอกาสให้คนดี เก่ง กล้า ขึ้นสู่อำนาจ พัฒนาพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนไม่ใช่นายทุน หรือ ‘พรรคมหาชน’ และพัฒนาประชาชนให้มี ‘จิตสำนึกสาธารณะ’ และเป็น ‘พลชาติ’ ที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว สร้างสัญญาประชาคมใหม่ที่ให้ภาคประชากิจเป็นใหญ่ (Big Civil Society) มีบทบาทและความรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ให้มีธรรมาภิบาลกำกับ รวมถึงการกวาดล้างคอร์รัปชัน”
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เสนอว่า การศึกษาต้องสร้างคนให้เป็น คนดี เก่ง กล้า ไม่ใช่เน้นความเก่งเพียงด้านเดียว และพัฒนาการศึกษาด้วย ‘ฟินแลนด์และฮาร์วาร์ดโมเดล’ สถานศึกษาทุกแห่งต้องยกระดับให้เข้าเกณฑ์มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนชั้นดี แต่ส่งเสริมให้แข่งขันกันพัฒนาให้มีคุณภาพโดดเด่นสูงสุดให้ได้ การออกแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ ‘ตัดเสื้อพอดีตัว’ ด้วย โมเดล ‘ปั้นคน และปั๊มคน’ และระบบ ‘โมดูลการศึกษา’ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาตลอดอายุขัย
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เสนอให้ปฏิรูประบบประกันสุขภาพเป็นระบบร่วมจ่ายตามความสามารถและพฤติกรรมสุขภาพ และนำเสนอบริการสุขภาพหลายระดับ จูงใจให้คนร่วมจ่ายเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการรักษาสุขภาพ สู่ การดูแล ‘สุขสภาพ’ อย่างครอบคลุม ทั้งด้านกาย ใจ จิต การดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดจนตาย ครอบคลุมบริการทุกระยะ ตั้งแต่การป้องกันจนถึงดูแลระยะสุดท้าย การส่งเสริมสุขสภาพในทุกพื้นที่และทุกบริบทในชีวิต และการพัฒนาประเทศไทยเป็น Blue Zone แห่งที่ 6 ของโลก และเป็น GoldenZone ในที่สุด
“เราควรสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งความดี ความงาม และความจริง ส่งเสริมค่านิยมเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งเน้นการสร้างชาติด้วยความรัก เห็นคนคิดต่างเป็นพี่เป็นน้อง และการยึดถือความจริงและหลักเหตุผล มากกว่าพึ่งโชคลางหรือกระแส และส่งเสริมการพัฒนาและส่งออกทุนวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ทั้ง T-Pop, T-Drama, T-Literature, T-Sport, T-Art เป็นต้น”
ประธานสถาบันการสร้างชาติ เสนอให้ใช้ ‘โมเดลอารักขาโลก’พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่สภาพดี ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ การทำให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาด แก้ปัญหาบางส่วนของประเทศที่น่าจะจมน้ำหากไม่ทำอะไร การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ต้นเหตุ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยไม่ทำลาย และพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
“ประการสุดท้าย ประเทศไทยควรทำให้การสร้างความปลอดภัยทุกประเภทเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งความปลอดภัยจากการบริโภค อาชญากรรม ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อบายมุข ยาเสพติด การพนัน และการหลอกลวง และเอาจริงเอาจังในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือมีหลายมาตรฐาน นอกจากนี้ เราควรกำหนดจุดยืนความเป็นกลางแบบไทยในเวทีโลก โดยการร่วมมือกับทุกขั้วที่ทำให้เราได้ประโยชน์สุงสุด และการรับประกันว่าจะผลิตและส่งมอบอาหารให้โลกในยามวิกฤต ซึ่งทำให้ไทยไม่กลายเป็นสมรภูมิรบในสงครามโลกครั้งที่ 3” ดร.แดนกล่าวทิ้งท้าย