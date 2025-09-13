Shopee 9.9 ให้ส่วนลด2 พันล. ดันยอดขายท้องถิ่นโต 9 เท่า ทุบสถิติส่งไว 25 นาที

ผู้จัดการรายวัน 360 - ช้อปปี้ อีคอมเมิร์ซเบอร์ 1 ที่ครองใจผู้ใช้งานชาวไทย เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในปีที่ 10 ของการเป็นผู้ริเริ่มแคมเปญดับเบิ้ลเดท “9.9” ซิกเนเจอร์แคมเปญที่นักช้อปไทยเฝ้ารอคอย ภายใต้แนวคิด “ครบ คุ้ม ไว การันตีที่ช้อปปี้” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของช้อปปี้ในการยกระดับประสบการณ์อีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุด ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า และความไว้วางใจ พร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
คงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการที่เติบโตเคียงข้างเราอย่างต่อเนื่อง ช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านดีลสุดคุ้มที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย, การจัดส่งที่ไวขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคใหม่, และเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังบนแพลตฟอร์ม เราภูมิใจที่ได้เป็นแรงผลักดันสำคัญในการช่วยผู้ขายเพิ่มยอดขาย และช่วยผู้บริโภคเข้าถึงประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุด”
Shopee 9.9 เติมเต็มประสบการณ์ทั้งนักช้อป ผู้ขาย และครีเอเตอร์ ช้อปปี้ ยืนหยัดในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้งาน ควบคู่กับการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย แบรนด์ และครีเอเตอร์ เพื่อยกระดับอีคอมเมิร์ซไทยอย่างต่อเนื่อง ในแคมเปญ 9.ตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ความสำเร็จของแคมเปญ 9.9 ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้ใช้งานและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ9 นี้ เราได้เห็นผลลัพธ์อันโดดเด่นที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ครบถ้วน คุ้มค่า และน่าประทับใจให้แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม
ล่าสุด แคมเปญ 9.9 ได้ยืนยันความไว้วางใจนี้อีกครั้ง ด้วยยอดคำสั่งซื้อทะลุ 1 ล้านออเดอร์ ในเวลาไม่ถึง 30 นาทีแรกของวันที่ 9 กันยายน 2568 สะท้อนพลังความไว้วางใจและเชื่อมั่นที่นักช้อปมีต่อ Shopee อย่างแท้จริง
● ขับเคลื่อนโอกาสใหม่ด้วยเครื่องมือการตลาดทรงพลัง – ช้อปปี้ทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับวงการอีคอมเมิร์ซไทยอย่างต่อเนื่อง เราพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานและเตรียมพร้อมสู่อนาคต โดยแคมเปญ 9.9 สะท้อนถึงการเชื่อมต่อที่ลงตัวระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และครีเอเตอร์ ผ่าน Shopee Live, Shopee Video และ Shopee Affiliate Program
● Shopee Live: จุดหมายของนักช้อปสายไลฟ์ -ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผู้ขายดึงดูดผู้ชมและสร้างยอดขายแบบเรียลไทม์ โดยร้านค้าและแบรนด์สามารถใช้การไลฟ์สดเพื่อสร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งที่สนุกและคุ้มค่า ในแคมเปญ 9.9 มีร้านค้าท้องถิ่นรายหนึ่งที่สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 29 เท่า และร้านค้าบน Shopee Live ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ขายสินค้ามากกว่า 100,000 ชิ้นภายในเวลาเพียง 1 นาที ของวันที่ 9 เดือน 9 ผ่านการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษและการสาธิตสินค้าแบบไลฟ์สด ทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงนักช้อปได้ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
● Shopee Video: เครื่องมือสร้างคอนเทนต์สั้นดึงดูดนักช้อป-เป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยผู้ขายและครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจด้วยความรวดเร็วและความบันเทิง ตอบรับกระแสการรีวิวและการนำเสนอสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมสูง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ในแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา ร้านค้ารายหนึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 13 เท่า ที่มาจาก Shopee Video สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักช้อปที่มีต่อฟีเจอร์วิดีโอ ซึ่งได้กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครบ คุ้มค่า และสนุกยิ่งขึ้น
โดยในช่วงแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา Shopee Live และ Shopee Video กวาดยอดรับชมรวมกว่า 300 ล้านวิว ตอกย้ำว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากการเลือกซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว ไปสู่ การเลือกรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งความบันเทิงและครบพร้อมในการตัดสินใจซื้อสินค้า
● Shopee Affiliate ดันยอดขายผ่านครีเอเตอร์ -กลายเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการซื้อขายออนไลน์ผ่านเครือข่ายครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ที่ช่วยเสริมทั้งความน่าเชื่อถือและยอดขายให้กับผู้ขายและแบรนด์อย่างชัดเจน ในช่วงแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา ช้อปปี้ครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้ให้กับร้านค้าเครื่องประดับท้องถิ่นร้านหนึ่งจนมียอดขาย เติบโตขึ้นกว่า 800 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ตอกย้ำประสิทธิภาพของโปรแกรมในการขยายโอกาสและผลักดันการเติบโตให้ทั้งครีเอเตอร์และผู้ขาย นำไปสู่ยอดขายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
เพื่อผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของความสำเร็จ Shopee 9.9 ปีนี้ โดยจำนวนออเดอร์เติบโตขึ้นกว่า 9เท่า ในวันที่ 9 กันยายน เมื่อเทียบกับวันปกติ ขณะเดียวกัน นักช้อปจำนวนมากเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมโค้ดส่งฟรีและโค้ดส่งไว ส่งผลให้ยอดสั่งซื้อผ่านสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 13 เท่า ในช่วงระยะเวลาของแคมเปญ ขณะที่ผู้ขายที่เข้าร่วมโปรแกรมกระตุ้นยอดขายอย่าง SHOPEE XTRA ต่างเห็นยอดขายเติบโตมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง 6 เท่า
ที่โดดเด่นคือการมีผู้ขายหน้าใหม่รายหนึ่งที่เข้าร่วม Shopee 9.9 เป็นครั้งแรกก็สามารถสร้างการเติบโตผ่านยอดคำสั่งซื้อได้มากกว่า 42 เท่าในวันที่ 9 กันยายน ตอกย้ำบทบาทของช้อปปี้ในฐานะแพลตฟอร์มที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทาง 10 ปีที่ผ่านมา
ช้อปปี้ยังคงเดินหน้าตอกย้ำบทบาทในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ที่ครองใจนักช้อปชาวไทยด้วยแนวคิด ‘ครบ คุ้ม ไว การันตี ที่ช้อปปี้’ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่อย่างตรงจุดซึ่งในแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา ช้อปปี้ก็ยังสานต่อแนวคิดนี้เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งให้กับนักช้อปในทุกๆด้าน
ครบ - สินค้าครบครันในทุกหมวดหมู่ ช้อปปี้ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ตอบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Gen Z ซึ่งมองหาทั้งความครบครันและความคุ้มค่า ซึ่งในแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา สินค้าที่กลุ่ม Gen Z เลือกช้อปมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สกินแคร์ดูแลผิว เครื่องสำอาง และอุปกรณ์ซักผ้าและทำความสะอาด
คุ้ม - ช้อปปี้มอบความคุ้มค่าในแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา สำหรับโค้ดส่วนลดมูลค่ารวมสูงถึง 2 พันล้านบาท ช่วยให้นักช้อปประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในการซื้อสินค้าบน Shopee และการสั่งอาหารผ่าน ShopeeFood ในวันดังกล่าว อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับความคุ้มค่าที่มากขึ้นจาก ShopeeFood ดีลล็อคราคา เริ่มต้น 9 บาท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านบาท และสินค้าที่ขายดี 5 อันดับบน ShopeeFood ได้แก่ ชาไทย อเมริกาโน่ ชาเขียวนม ตำปูปลาร้า และไก่ทอด
ไว - การจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบรับจังหวะชีวิตยุคใหม่ ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ ‘ความเร็วในการรับสินค้า’ ไม่แพ้ความสะดวกในการสั่งซื้อ ช้อปปี้ จึงพัฒนาบริการส่งไวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทันใจ ไม่ต้องรอนาน โดยในแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา Shopee สร้างสถิติใหม่ ส่งมอบสินค้าให้แก่นักช้อปภายในระยะเวลาเพียง 25 นาทีของวันที่ 9 เดือน 9
การันตี – ช้อปปี้มุ่งมั่นเป็นแพลตฟอร์มที่นักช้อปชาวไทยไว้วางใจตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผ่านมาตรการ การันตีความปลอดภัย สินค้าแท้ 100% บน Shopee Mall นโยบายคืนสินค้า 7-15 วัน ที่ยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้มั่นใจ