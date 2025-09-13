"กรี" ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโลก ฉลองความสำเร็จ 10 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ด้วยความภาคภูมิใจ เปิดเกมส์รุก ชูนวัตกรรม ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงด้วย นวัตกรรมใหม่ กับคอนเซ็ปต์ "A Decade of Trust, A Future of Innovation" พร้อมเปิดตัวเครื่องปรับอากาศใหม่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่ 10 กันยายน 2025 ณ ศูนย์สรรพสินค้า เซ็นทรัล เวิลด์ ห้อง Bangkok Convention Center กรุงเทพฯ
“กรี” ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องปรับอากาศจากประเทศจีนมายาวนานกว่า 30 ปี ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “GREE เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2025” อย่างยิ่งใหญ่ งานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “A Decade of Trust, Forward Together (สิบปีแห่งความไว้วางใจ ก้าวไปด้วยกัน)” โดยมีผู้แทนจำหน่าย และพันธมิตรจากทั้ง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้กว่า 1,200 คน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสู่อนาคตอันสำคัญของ กรี ทั้งยังเป็นการเปิดเกมส์รุกตลาดเครื่องปรับอากาศ ในการก้าวสู่ยุคใหม่ของการดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตนเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลยุทธ์ทางการตลาด อย่างมืออาชีพ
กรี ก้าวสู่ยุคการดำเนินงานภายใต้แบรนด์ของตนเองในช่วง10 ปี ที่ผ่านมา กรี ประจำประเทศอินโดนีเซียได้พัฒนาระบบการดำเนินงานในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างเครือข่ายในการขายและการบริการหลังการขายที่มีความแข็งแกร่ง โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในตลาดอินโดนีเซียและยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรเป็นอย่างดีโดยใน ปี 2025 นี้ จะไม่เป็นเพียงแค่การฉลองครบรอบ 10 ปีของ กรีประจำประเทศ อินโดนีเซียเท่านั้น ทว่ายังเป็นครั้งแรกของการประกาศการก่อตั้ง กรี ทั้งในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย อย่างเป็นทางการอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินหน้าในเส้นทาง “การดำเนินงานแบรนด์อิสระระดับโลก”ท่ามกลางการแข่งขัน และแนวโน้มใหม่ของตลาดโลก GREE Headquarters ยังยึดมั่นในกลยุทธ์ของ “แบรนด์อิสระ” โดยลดการผลิตแบบ OEM ลงทีละขั้น และมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของแบรนด์ GREE และ TOSOT ให้เกิดความแข็งแกร่งไปทั่วโลก ด้วยการจัดตั้งฝ่ายกลยุทธ์แบรนด์อิสระระดับโลก และวางเครือข่ายบริษัทย่อยและทีมงานตรงในภูมิภาคหลักกรี ยังสามารถควบคุมการสื่อสารแบรนด์ของช่องทางการขาย รวมทั้งมีการ
บริการหลังการขาย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ทั้งยังมีความใส่ใจต่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานอีกด้วย เจาะลึกตลาดท้องถิ่น เพิ่มศักยภาพและการบริการได้อย่างรวดเร็ว
ดร.Jared Yang ประธานกรรมการบริหาร บริษัท GREE ประจำประเทศไทย กล่าวว่า " การก่อตั้งบริษัทในประเทศไทยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ แต่เพื่อมอบการบริการที่ดียิ่งขึ้นไปแก่พันธมิตรในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพกรี ยังมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและโซลูชั่นระบบในเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ที่มีความแข็งแกร่ง โดยได้ดำเนินโครงการ
สำคัญในโรงแรม ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และศูนย์การคมนาคมหลายแห่งในประเทศไทย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ VRF ระบบมัลติ และระบบน้ำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของตลาดเฉพาะกลุ่ม พร้อมให้การรับประกันตลอดการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบ การติดตั้ง จนถึงบริการหลังการขาย
ดร.Jared Yang ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นเพียงรากฐาน แต่สิ่งที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจระยะยาว คือ ทีมงานมืออาชีพและการบริการหลังการขายที่ดีที่สุด” ด้วยการลงทุนสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทีมบริการมืออาชีพ และการสนับสนุนหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เราสามารถบุกตลาดในประเทศไทยได้สำเร็จ และมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้ง 3 ประเทศ: เทคโนโลยี สร้างชีวิตอัจฉริยะ หล่อหลอมโลกสีเขียวร่วมกัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงานเปิดตัวครั้งนี้ กรี ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ถึง 3 รุ่นด้วยกัน สำหรับตลาดในสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พลังงานสีเขียว และการติดตั้งที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคตามสภาพภูมิอากาศและรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ประเทศไทย | เครื่องปรับอากาศระบบ AI อินเวอร์เตอร์ 8 องศา Airy: "ฉลาด สบาย สะอาดปลอดภัย"Airy ซึ่งถูกวางตำแหน่งเป็น “AI 8 องศา อินเวอร์เตอร์” นับเป็นรุ่นเรือธง ที่มีความโดดเด่นในด้านสุขภาพ และสุดอัจฉริยะที่ กรี ออกแบบมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยติดตั้งอัลกอริทึม G-learning AI ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 50% พร้อมรองรับการสั่งงานด้วยระบบเสียงและการเชื่อมต่อ WiFi อีกทั้งผสานเทคโนโลยีการกรอง HEPA การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC และระบบพลาสมาเย็น สร้างระบบฟอกอากาศทั้งบ้าน พร้อมการออกแบบการกระจายลม 4 ทิศทางและการทำงานเงียบเพียง 19 เดซิเบล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านพักและโรงแรมในภูมิอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินโดนีเซีย
| ระบบมัลติ Free Match: เครื่องเดียวควบคุมหลายตัว เหมาะกับการใช้ทั้งบ้านและธุรกิจสำหรับตลาดอินโดนีเซียนั้น กรี ได้เปิดตัว Free Match ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น “ระบบมัลติที่มีความยืดหยุ่น” โดยเน้น 3 จุดแข็งหลัก ได้แก่ การประหยัดพลังงานสูง การติดตั้งที่ยืดหยุ่น และความเสถียรและเที่ยงตรงด้วยการออกแบบอัตราการเชื่อมต่อสูงพิเศษ (สูงสุดถึง 150%) การจัดวางเครื่องปรับอากาศภายในได้อย่างอิสระ และเครื่องปรับอากาศภายนอกรุ่นกะทัดรัด G-Max จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับบ้านพักตากอากาศที่มีขนาดเล็ก อาคารสำนักงาน และร้านค้านอกจากนี้กรียังเพิ่มเทคโนโลยีการเริ่มทำงานในแรงดันไฟกว้างและระบบป้องกันความผิดปกติแบบอัตโนมัติ ช่วยให้เกิดการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมไฟฟ้าที่ซับซ้อนของอินโดนีเซีย จึงนับเป็นเครื่องปรับอากาศสารพัดประโยชน์ที่ผสมผสานทั้งความคุ้มค่าและการใช้งานได้อย่างลงตัวสิงคโปร์
| เรือธงปลอดคาร์บอน GMV6 Solar: ประหยัดพลังงานสูงสุด นำอนาคตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสิงคโปร์ ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ระบบปรับอากาศมัลติขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ GMV6 Solar” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมแรกของโลก กับรุ่น “เรือธงปลอดคาร์บอน” ผลิตภัณฑ์นี้จึงเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 99% รองรับการทำงานแบบไม่พึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดภาวะ“ศูนย์ค่าไฟ ศูนย์การปล่อยก๊าซ” ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ สามารถเชื่อมต่อกับอาคารได้หลากหลายประเภท พร้อมติดตั้งระบบควบคุมระยะไกล แพลตฟอร์มการบำรุงรักษาอัจฉริยะ และการทำงานในสภาวะอุณหภูมิกว้าง เหมาะสำหรับอาคารสีเขียว ศูนย์การค้าระดับชั้นนำ และหน่วยงานของรัฐบาล โดยสอดคล้องกับมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดของสิงคโปร์ (Green Mark)ภาพอนาคตของ GREE ทั่วโลก
: สีเขียว อัจฉริยะ เชื่อมโยงอุณหภูมิของโลกจุดเริ่มต้นแห่งทศวรรษใหม่ของ "กรี" กำลังเร่งผลักดันการขยายธุรกิจระดับโลกอย่างรวดเร็ว ด้วย วิสัยทัศน์ และความเป็นมืออาชีพ เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า นวัตกรรม และเทคโนโลยี คือสะพานที่เชื่อมโยงอุณหภูมิของโลก และการได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ คือ สิ่งที่ตอบโจทย์ สู่การพัฒนาของกรีอย่างไม่หยุดยั้งได้ในอนาคตในอนาคต GREE จะยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางการพัฒนาคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ สู่อุตสาหกรรมของโลก โดยยึดกลยุทธ์ “นวัตกรรมอิสระ + แบรนด์อิสระ” อันเป็นแรงขับเคลื่อนคู่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป เราจึงมอบโซลูชั่นระบบเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ มีความฉลาดปราดเปรียว มีความสะดวกสบายมากกว่าเดิมเราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ยั่งยืน และ “ทำให้ทั้งโลกหลงรักสินค้าที่ผลิตขึ้นจากประเทศจีน”
สำหรับในประเทศไทยนั้น ทางบริษัทจะเข้ามาดูแลทั้งการนำเข้า การขาย และบริการหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการทำตลาด พร้อมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งยังให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการหลังการขายอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า ลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งทางเราให้ประกันอะไหล่ 5 ปี รวมทั้ง คอมเพรสเซอร์ 4 ปี
ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศ Gree เราใช้เทคโนโลยี Ai เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม เครื่องปรับอากาศรุ่นล่าสุด มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี “การควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ การประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของกรีฯ ที่ยึดแนวคิด
“นวัตกรรมขับเคลื่อน ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง"
เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านในการ แจ้งเคลม แจ้งซ่อม และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดยมีบุคคลากร และทีมช่างที่มีความชำนาญ พร้อมให้คำปรึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และ แก้ไขปัญหา สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างได้รวดเร็ว...ดร.Jared Yang กล่าวทิ้งท้าย