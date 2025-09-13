The 1 จัดเต็มมหกรรมช้อปแห่งปี แจก 100 ล้านคะแนนลุ้นรับทอง

The 1 ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลไลฟ์สไตล์และ Loyalty Program ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา จัดงาน “The 1 Point Festival 2025 – ช้อปจอยๆ ได้พอยท์จัดเต็ม!” เทศกาลแห่งคะแนน The 1 ประจำปีเพื่อสมาชิก The 1 เท่านั้น ผนึกทั่วทั้งกลุ่มเซ็นทรัลและบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน แจกกว่า 100 ล้านคะแนน ทั้งห้าง ทั้งศูนย์ฯ 12 วันจัดเต็ม พร้อมลุ้นรับทองทุกยอดใช้จ่าย เติมเต็มประสบการณ์ช้อปอย่างคุ้มค่าในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Centralized Loyalty, Scaling Customer Value ย้ำอันดับ 1 ด้าน Loyalty Program ส่งมอบประสบการณ์ที่สุดแห่งความคุ้มค่าและสร้างความผูกพันอย่างยั่งยืนกับสมาชิก The 1 กว่า 22 ล้านคนในปัจจุบัน
นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ Managing Director – The 1 กล่าวว่า “ด้วยเสียงตอบรับอย่างดีจากสมาชิก The 1 ในปีที่ผ่านมา เราจึงสานต่อความสำเร็จใน The 1 Point Festival 2025 เทศกาลช้อปสุดคุ้มแห่งปี โดยในปีนี้ The 1 แจกกว่า 100 ล้านคะแนน ครอบคลุมทั้งการช้อปห้างและช้อปศูนย์ฯ เพื่อมอบประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีคุณค่ากับสมาชิกทุกคน โดยมี ‘คะแนน’ เป็นหัวใจหลักในทุกมิติของชีวิตประจำวัน”
โดยสมาชิก The 1 สามารถ ‘สะสม’ และ ‘แลก’ คะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้อย่างไม่รู้จบ รวมทั้งเป็นการตอกย้ำ Synergy อันแข็งแกร่งของธุรกิจภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล และเครือข่ายพันธมิตร The 1 Ecosystem รวมกว่า 3,000 แบรนด์ และ 32,000 จุดขายทั่วประเทศ รวมถึง Strategic Partner คนสำคัญอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ชีวิน ปราชญานุพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นพันธมิตรหลักสานต่อความร่วมมือกับ The 1 ในมหกรรมช้อปแห่งปี The 1 Point Festival 2025 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแน่นอนว่าคะแนน The 1 มีสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า ครอบคลุมหลากหลายครบทุกไลฟ์สไตล์
ดังนั้นจากความสำเร็จในปีก่อนในปีนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เราจึงได้ยกระดับความพิเศษให้พิเศษยิ่งขึ้น โดยการมอบคะแนน on-top อีก 4,000 คะแนนเมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิ์ลุ้นคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนนและทองคำหนักรวม 2 บาท! ทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์และรับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ์เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
จากผลสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก The 1 อย่างต่อเนื่อง พบว่า “คะแนน” เป็นสิ่งที่สมาชิกให้ความสำคัญสูงสุดเพราะสามารถนำไปใช้แลกส่วนลด คูปองแทนเงินสด และรางวัลพิเศษต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ครอบคลุมทุกสไตล์การใช้ชีวิต และคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย The 1 Point Festival จึงเป็นมากกว่าแคมเปญโปรโมชั่น แต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระยะยาวกับสมาชิก และตอกย้ำถึงความตั้งใจในการส่งมอบ ‘คุณค่า’ ที่จับต้องได้ในทุกวัน
เฉพาะสมาชิก The 1 เท่านั้น! สามารถร่วมช้อปในแคมเปญ “The 1 Point Festival” ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 23กันยายน 2568 นี้ ทั้งในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์บน The 1 APP ก่อนช้อป
ช้อปห้าง! ร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รับสูงสุด 4,000 คะแนน พร้อมสิทธิ์ลุ้นคะแนนพิเศษ 500,000 คะแนน และทองคำหนักรวม 2 บาท
• รับ 800 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาท ที่ซูเปอร์สปอร์ต, ท็อปส์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่, ท็อปส์ วีต้า, ท็อปส์แคร์, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เพ็ทแอนด์มี
• รับ 1,600 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 5,000 บาท ที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Central APP, โก โฮลเซลล์
• รับ 4,000 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 15,000 บาท ที่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ร้านค้าในเครือ CMG, ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, เพาเวอร์บาย
• พิเศษยิ่งขึ้น สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับคะแนน on-top อีก 4,000 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 15,000 บาท
• รับสิทธิ์ลุ้น สูงสุด 500,000 คะแนน และทองคำหนักรวม 2 บาท! ทุก 500 บาท รับ 1 สิทธิ์ และรับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ์ หากช้อปผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ช้อปศูนย์! รับเพิ่ม 800 คะแนน เมื่อช้อปสะสมครบ 3,000 บาทที่โซนร้านค้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อาทิ Zara, Massimo Dutti, Adidas, Shabushi, Starbucks, Lego, Nitori, Owndays, Sparsha, dotLIFE, iStudio และกว่า 1,000 ร้านค้า