ซิสทรอนิกส์ นำทัพหุ่นยนต์ Unitree Robotics จัดงาน Sports Day A.I. งานแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด นำโดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงาน จัดงาน “Sports Day A.I.” ณ BEAT Active บางนา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์อย่างเต็มรูปแบบ

ภายในงาน ได้นำหุ่นยนต์อัจฉริยะจาก Unitree Robotics มาจัดแสดงและเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 4 รุ่น ได้แก่ Unitree Go2, Unitree Go2-W, Unitree G1 และ Unitree H1 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่หลากหลาย อาทิ การวิ่งแข่ง การวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง และการแข่งขันฟุตบอล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหุ่นยนต์อัจฉริยะ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น

นายอัศวรรณ์ เรืองชู กล่าวว่า “อีกไม่กี่ปีข้างหน้า หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์อัจฉริยะจะสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้จริง โดยเฉพาะงานที่มนุษย์ไม่ต้องการทำ เช่น งานที่มีความร้อน หนาว กลิ่นเหม็น หรือเสี่ยงอันตราย ไม่ว่าจะเป็นงานกู้ภัย การตรวจจับวัตถุระเบิด หรือการทำงานในโรงงานที่มีความร้อนสูง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของสังคมได้อย่างมาก”

นอกจากการแข่งขันแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์และ A.I. ได้แก่

- อาจารย์วุฒิชัย วิศาลคุณา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- Mr. Felix Shang - Sale Director จาก Unitree Robotics

นอกจากนี้ยังมี Influencer สายเทคโนโลยีชื่อดัง มาร่วมสร้างสีสันและแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์ร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่

- คุณหนุ่ย แบไต๋

- คุณหลาม ล้ำหน้าโชว์ (TechOffside)

- คุณใหญ่ SnapTech Zone

- คุณซันนี่ จาวลา A.I. Influencer

การจัดงาน Sports Day A.I. ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสการแข่งขันกีฬาหุ่นยนต์อย่างใกล้ชิด แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของวงการเทคโนโลยี ที่กำลังมุ่งสู่การบูรณาการระหว่าง A.I. และหุ่นยนต์อัจฉริยะ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้















