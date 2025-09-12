TOA ผนึกบริษัทชั้นนำ ยกระดับความปลอดภัย ฟื้นฟูอาคารจากภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกบ้าน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำด้านนวัตกรรมสี - วัสดุปกป้องพื้นผิวและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของไทย จัดสัมมนาครั้งใหญ่ "การตรวจสอบอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ" เพื่อยกระดับความปลอดภัย - เตรียมความพร้อมให้บริษัทบริหารอาคารในการรับมือและฟื้นฟูอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ โดยมีบริษัทบริหารอาคารชั้นนำทั่วประเทศเข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
การสัมมนาครั้งนี้ตอบโจทย์ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นจากภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด อาทิ แผ่นดินไหว พายุ น้ำท่วม และอัคคีภัย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอาคารและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะในกลุ่มอาคารชุด อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารหลังภัยพิบัติ พัฒนากระบวนการจัดการวิกฤติภายในองค์กรให้เป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยการแสดงความพร้อมด้านความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานบริหารอาคารทั่วประเทศ
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วาระปี 2560-2562 และ 2563-2565 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง การตรวจสอบอาคาร และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก TOA ภายใต้หัวข้อการบรรยายสำคัญ ได้แก่ "การตรวจสอบอาคารหลังเกิดภัยพิบัติ" – หลักการและแนวทางการประเมินสภาพอาคารเบื้องต้น และ "เคมีภัณฑ์กับการซ่อมแซมอาคาร" – ผลิตภัณฑ์และวิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อาทิ ระบบการซ่อมแซมรอยแตกร้าว ระบบกันซึมครบวงจร
ทั้งนี้มีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ อาทิ คุณสุรพล มนูญผล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด คุณชาญณรงค์ หวังเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุพจน์ พิมพ์จุฬา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็มเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด คุณนที มุธุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้ จำกัด คุณดุษฎี แสวงสารศานติ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ เวิร์ค พลัส แอสเสท จำกัด และผู้บริหารจากบริษัทอื่นๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง แสดงให้เห็นถึงความตระหนักร่วมกันในการให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน
TOA มุ่งหวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในการดูแลอาคาร เพิ่มความตระหนักรู้ต่อความสำคัญของการตรวจสอบอาคารหลังภัยพิบัติ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงระหว่างผู้บริหารอาคารและผู้เชี่ยวชาญ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้อยู่อาศัยและสาธารณชนว่าอาคารที่ตนพักอาศัยได้รับการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด
“การจัดสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการยกระดับศักยภาพของบริษัทนิติบุคคลและผู้บริหารอาคารเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของ TOA ในการเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรมสีและเคมีภัณฑ์ที่ใส่ใจความปลอดภัยของอาคารและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างยั่งยืน”
TOA มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกพื้นผิวการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสีทาผนังอาคาร เช่น สีซุปเปอร์ชิลด์ ทนทานนาน 20 ปี สีงานไม้ สีงานเหล็ก สีอุตสาหกรรม สีตกแต่งพิเศษ รวมถึงเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวขนาดเล็ก จนถึงรอยแตกร้าวขนาดใหญ่และปัญหารั่วซึมอย่างตรงจุด อาทิ สำหรับอุดรอยแตกร้าวด้วย TOA Acrylic Filler, TOA Acrylic Sealant, TOA PU Sealant สำหรับฉาบตกแต่งผนังปกปิดรอยแตกร้าวให้เรียบเนียนด้วย TOA 110 Skim Coat Smooth และเคมีภัณฑ์กันซึม TOA PU Waterproof, TOA 201 Roofseal PU Hybrid สำหรับป้องกันน้ำรั่วซึมบนหลังคาและดาดฟ้า
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ กระเบื้องปูพื้น - ผนัง แผ่นยิปซัม สุขภัณฑ์อัจฉริยะ Jomoo และล่าสุดกับผลิตภัณฑ์มอร์ตาร์สำเร็จรูป TOA SELF LEVELING UNDERLAYMENT สำหรับปรับระดับพื้นชนิดไหลตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้เกรียงปาดช่วย ใช้เตรียมพื้นผิวคอนกรีตหรือซีเมนต์ให้เรียบและได้ระดับก่อนการปูวัสดุปิดทับ พื้นผิวที่ได้จะมีความเรียบเนียน
อีกทั้งได้จัดทำคู่มือฉบับพิเศษการซ่อมแซมหลังแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อให้ความรู้และแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง ตอบโจทย์ทุกปัญหารอยแตกร้าว ผนังปูน-กระเบื้อง-แผ่นฝ้ายิปซัมหลุดล่อน ด้วยเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงจากทีโอเอ สามารถดาวน์โหลดคู่มือซ่อมแซมหลังแผ่นดินไหวได้ฟรี ที่ toa-earthquake-repair-handbook.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TOA Call Center โทร. 02-335-7777 กด 1