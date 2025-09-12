Wharfedale Pro เปิดตัว 5 ซีรีส์ใหม่ในตลาดไทย ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีเสียงระดับโลก ในราคาที่เข้าถึงได้

บริษัท ซาวด์ รีพับลิค จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องเสียงแบรนด์ดังชั้นนำระดับโลก ภายใต้บริษัท Home Hi-Fi เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Wharfedale Pro (วาฟีเดลโปร) 5 ซีรีส์ใหม่ ประกอบด้วย XLA, WLA, WLA-F, DP Amplifier และ GPL Series ในไทยอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งตอบสนองช่องว่างทางการตลาดระบบเสียงมืออาชีพที่ต้องการคุณภาพระดับสากลในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อสอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอีเวนต์และบันเทิงในประเทศไทยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดย Wharfedale Pro นำเสนอนวัตกรรม "Enhanced Engineering Precision" ที่ผสานส่วนประกอบจากยุโรปในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมเทคโนโลยีกันน้ำระดับ IPX6 เป็นครั้งแรกในตลาดไทย
Sound Republic วางตำแหน่ง Wharfedale Pro เป็น "Smart Choice for Professional Audio" — ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับมืออาชีพ โดยมุ่งตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ Sound engineer, ผู้รับเหมาระบบเสียง, ธุรกิจ Event production และสถานประกอบการที่ต้องการระบบเสียงคุณภาพสูงในงบประมาณที่คุ้มค่า โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในระดับพรีเมียมแบรนด์เต็มรูปแบบ
นายกฤศนุ งามประเสริฐพงศ์ CEO of Sound Republic กล่าวว่า "เราพบช่องว่างในตลาดไทยชัดเจน ลูกค้ามืออาชีพต้องการเสียงระดับสากล แต่ไม่อยากจ่ายราคาแบรนด์ Tier A เต็มๆ Wharfedale Pro ใช้ไดรเวอร์จาก B&C และ Beyma ระดับเดียวกับแบรนด์ชั้นนำโลก แต่ราคาเข้าถึงได้จริง นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการยกระดับอุตสาหกรรมเสียงไทยให้ก้าวทันโลก"
สิ่งที่ทำให้ Wharfedale Pro โดดเด่นคือการออกแบบระดับ Enhanced Engineering Precision โดยเลือกใช้ Driver จากยุโรประดับโลกทั้ง B&C และ Beyma ผสานเทคโนโลยีเฉพาะตัวอย่าง EVO-FOLD Waveguide ที่ให้การกระจายเสียงแม่นยำแบบ Uniphasic Sound พร้อมการจูน FIR DSP โดยจุดเด่นพิเศษคือรุ่น WLA-28XF ที่มาพร้อมความทนระดับ IPX6 ซึ่งยังไม่มีใครทำได้ในช่วงราคานี้ นับเป็นครั้งแรกที่มาตรฐานระดับนี้ถูกทำให้เข้าถึงได้จริงในตลาดไทย
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ซีรีส์ประกอบด้วย:
1. XLA Series: ระบบ 3-Way Coaxial พร้อม EVO-FLOW waveguide และซับวูฟเฟอร์ 21 นิ้วคู่เทคโนโลยี INFRA BASS ให้เสียงเบสที่ลึกและทรงพลัง
2. WLA-1 Series: Hybrid Curvature Array ที่ควบคุมการกระจายเสียงได้แม่นยำทั้งแนวตั้งและแนวนอน พร้อม EVO-FOLD Waveguide สำหรับการแสดงขนาดกลางถึงใหญ่
3. WLA-28XF: Line Array มาตรฐาน IPX6 waterproof พร้อมขั้วต่อกันน้ำ เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งหรืองานติดตั้งที่ต้องการความทนทาน
4. DP Amplifier Series: แอมป์ดิจิทัลพร้อม FIR DSP 512 taps, Dante networking capability และ AES/EBU redundancy เพื่อการควบคุมและเชื่อมต่อขั้นสูง
5. GPL Series: ลำโพง Full-Range และ Coaxial Monitor ที่ใช้ไดรเวอร์ Beyma จากสเปน ให้เสียงแม่นยำคมชัด เหมาะกับงานติดตั้งถาวรทุกประเภท เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สถานศึกษา และบ้าน
ในการเปิดตัวครั้งนี้ ยังมีการจัดสัมมนาพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Wharfedale Pro และการสาธิตระบบเสียงจาก XLA Series พร้อมการแสดงสดจากศิลปินชื่อดัง “ปู Blackhead” เพื่อพิสูจน์ศักยภาพการถ่ายทอดเสียงในสภาพแวดล้อมจริง
ผลิตภัณฑ์ Wharfedale Pro ทั้ง 5 ซีรีส์ พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านตัวแทนจำหน่าย Sound Republic ทั่วประเทศ พร้อมการรับประกันสินค้า บริการหลังการขาย และทีมสนับสนุนทางเทคนิคโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-448-5489, 02-448-5465-6 หรือ อีเมล Info@sound-republic.com หรือ Line OA: @SoundRepublic