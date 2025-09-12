TCCTA จัดใหญ่ “TCCTA Contact Center Awards 2025” งานประกาศรางวัลสุดยอดดาวเด่นวงการคอนแทคเซ็นเตอร์แห่งปี

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ กับงานประกาศรางวัล "TCCTA Contact Center Awards 2025" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA: Thai Contact Center Trade Association) เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กร และบุคคลที่เป็นดาวเด่นในสายงาน พร้อมยกระดับธุรกิจบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล รวมไปถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในสายงานคอนแทคเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจต่อไป ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
รางวัล TCCTA Contact Center Awards 2025 มีองค์กรและบุคคลที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 116 รางวัล แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลประเภทบุคคล (Individual) จำนวน 64 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลยอดเยี่ยม 9 รางวัล, รางวัลดีเด่น 53 รางวัล, รางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัลประเภทองค์กร (Corporate) จำนวน 52 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเหรียญทอง 18 รางวัล, รางวัลเหรียญเงิน 17 รางวัล, เหรียญทองแดง 15 รางวัล และรางวัล The Best Contact Center of the Year จำนวน 2 รางวัล โดยภายในงานได้รับเกียรติจากตัวแทนองค์กร และผู้เชี่ยวชาญในสายงานบริการด้านคอนแทคเซ็นเตอร์ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัล โดยมีนายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากองค์กรต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวเปิดงานบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้
นายศรัณย์ เวชสุภาพร นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแห่งการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดระหว่างเทคโนโลยี AI และทรัพยากรบุคคล ถึงแม้ว่าเราอาจคาดหวังให้เทคโนโลยี AI เข้ามามีส่วนช่วยในการรองรับงานบริการได้แบบครบวงจร แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นเทคโนโลยี AI ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกได้ ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงต้องการการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลที่จะสามารถเข้าใจ ช่วยแก้ปัญหา และสามารถตอบสนองต่อความรู้สึกแก่ลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า”
แต่อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรชั้นนำต่างนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ โดยการให้ AI เข้ามาดูแลในส่วนงานบริการมาตรฐานทั่วไป เช่น การตอบปัญหาเบื้องต้น การรับเรื่องร้องเรียนเพื่อส่งต่อปัญหาไปยังบุคลากรเพื่อแก้ปัญหา แต่ก็ยังให้พนักงานคอนแทคเซ็นเตอร์ทำงานควบคู่ไปด้วย จึงส่งผลให้ความต้องการพนักงานคอนแทคเซ็นเตอร์ในปัจจุบันยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 10-20% และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสายงานการบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเชิดชูบุคลากรในสายงานที่ร่วมผลักดันธุรกิจบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ด้วยดีเสมอมา สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยจึงจัดงานประกาศรางวัล 'TCCTA Contact Center Awards 2025' ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และส่งเสริมบริการรูปแบบใหม่ ผลักดันคอนแทคเซ็นเตอร์สู่ระดับสากล - นายศรัณย์ เวชสุภาพร กล่าวเพิ่มเติม
ในปีนี้ มีบุคลากรและบริษัทชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติกันอย่างคับคั่ง อาทิ ทรู คอร์ปอเรชั่น, กรุงเทพประกันชีวิต, ธนาคารยูโอบี, เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต, แกร็บแท็กซี่, ทรูทัช, ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค, บิทคับออนไลน์, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต, พรูเด็นเชียลประกันชีวิต, สยามคูโบต้า, เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, รู้ใจประกันภัย, บุญรอด ซัพพลายเชน, ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส และอีกหลากหลายองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก 5 ประเภท ได้แก่ รางวัล The Best Employee Engagement Contact Center, รางวัล The Best Technology Innovation Contact Center, รางวัล The Best Contact Center Operations, รางวัล The Best Business Contribution Contact Center และรางวัล The Best Customer Experience Contact Center จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด CCAPAC Award 2025 ระดับเอเชียแปซิฟิค ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่ฮ่องกง
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและภาพบรรยากาศภายในงานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2025 ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Thai Contact Center Trade Association-TCCTA หรือ www.tccta.or.th