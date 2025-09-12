xs
ส่องเส้นทางชีวิตผู้บริหารหญิง “ผลิตสินค้าที่ดีเพื่อรับใช้สังคม” เจตนารมณ์ที่คุณศมลวรรณสืบสานต่อกว่า 20 ปี ในนามแบรนด์ Willy

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด (Willy)

หากเอ่ยถึง “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy” เชื่อว่าคนในแวดวงก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์แทบทุกคนต้องรู้จัก ในฐานะผู้นำ อันดับหนึ่งด้านผนังห้องน้ำ ของประเทศไทยมายาวนานกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับประเทศ อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ไปจนถึงสถานศึกษาและโรงพยาบาล ล้วนมีผลงานของ Willy อยู่เบื้องหลังจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานงานก่อสร้างไทย
 


จุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2535 เมื่อ คุณสงวน อัศวสิทธิถาวร ก่อตั้งบริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด ขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Willy จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก่อนจะส่งต่อบทบาทสำคัญให้แก่ภรรยา คุณศมลวรรณ อัศวสิทธิถาวร ซึ่งขึ้นรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปี 2545 พร้อมภารกิจสำคัญในการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “Willy จะต้องผลิตสินค้าที่ดีเพื่อรับใช้สังคม”

จากนักการเงินสู่ผู้บริหารหญิงแถวหน้า
คุณศมลวรรณไม่ได้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารทันที หากแต่เริ่มต้นจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เพราะเธอจบการศึกษาด้านการตลาด ไม่ใช่ด้านบัญชีโดยตรง ทว่าประสบการณ์การทำงานตั้งแต่วันแรกกลับหล่อหลอมให้เธอมีหลักคิดที่ชัดเจนและแข็งแรง

หนึ่งในเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญมาจนถึงวันนี้ คือวันที่ธนาคารโทรมาแจ้งว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเช็ค แม้จะเป็นเพียงตัวเลขไม่กี่พันบาท แต่สิ่งที่เธอได้รับคือ “สัญญาใจ” กับตัวเองว่า ธุรกิจของเธอจะไม่เดินบนเส้นทางแห่งการเป็นหนี้สินนอกเหนือจากความสามารถอีกต่อไป นั่นคือจุดกำเนิดนโยบายสำคัญที่ว่า “จะไม่ยอมเป็นหนี้ใครในการทำธุรกิจ”

แม้จะเป็นการเติบโตที่ช้ากว่าคู่แข่ง แต่กลับเป็นการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน 


หลักคิดที่มาจากชีวิตจริง
สิ่งที่หล่อหลอมคุณศมลวรรณ ไม่ได้มาจากตำราเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่เติบโตต่างจังหวัด เธอเล่าว่าในสมัยเรียนประถมต้น มักช่วยคุณยายหาเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อนำไปซื้อขนมโรงเรียน วันละเพียงไม่กี่บาท แต่กลับเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่ปลูกฝังความอดทน ความขยัน และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการทำงานและการบริหารธุรกิจ

วัฒนธรรม “WILLY Family”
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ Willy ครองความเป็นอันดับหนึ่งด้านผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ได้อย่างยาวนาน คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อบอุ่นและจริงใจ คุณศมลวรรณมองว่าพนักงานทุกคนคือ “ครอบครัว” การทำงานจึงไม่ใช่แค่การบริหาร แต่เป็นการดูแลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นคำว่า “WILLY Family” ที่เป็นเอกลักษณ์ และยังคงเป็นเสาหลักขององค์กรจนถึงทุกวันนี้

หลักบริหารที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
สิ่งที่คุณศมลวรรณยึดถือมาตลอดคือ การตั้งเป้าหมายธุรกิจอย่างมีเหตุผล แต่ไม่ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงเกินเอื้อม เธอเชื่อว่า
“ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด และสนุกกับงานที่ทำ” เพราะความสุขในการทำงานจะเป็นพลังที่ส่งต่อให้กับทีมงาน ลูกค้า และสังคมโดยรอบ

แรงบันดาลใจสู่ทายาทรุ่นสอง
นอกจากบทบาทของเธอเองแล้ว คุณศมลวรรณยังส่งต่อแนวคิดและหลักการทำงานไปสู่ทายาทรุ่นใหม่ในครอบครัวอย่าง คุณบุญรอด อัศวสิทธิถาวร (ซัน) ซึ่งเข้ามาร่วมเสริมพลังในฐานะ Product Director ของ Willy โดยยึดแนวคิดเดียวกัน คือผลิตสินค้าที่ดี ซื่อสัตย์ และมีคุณภาพจริง เพื่อให้ “ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Willy” ยังคงครองความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของไทยต่อไปในอนาคต

 


สะท้อนภาพผู้นำหญิงรุ่นใหม่
กว่า 20 ปีที่คุณศมลวรรณกุมบังเหียน บริษัท เวลคราฟโปรดัคส์ จำกัด เธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผู้บริหารหญิงไม่เพียงสามารถพาองค์กรยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมได้เท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและคุณค่าที่มอบคืนสู่สังคมได้อย่างงดงาม

นี่คือเรื่องราวของ ผู้นำหญิงแถวหน้า ที่ขับเคลื่อน Willy ให้เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ครองความเป็น อันดับหนึ่งด้านผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และยังคงยืนหยัดบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนต่อไป




